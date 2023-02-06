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Какие животные являются символами разных стран

Какие животные являются символами разных стран

Автор:
06 февраля 2023 15:29
Сообщество : Путешествия
Метки: животные   интересное   символы   страны   традиции   туризм   факты   
927
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В человеческой культуре животные всегда шли бок о бок с людьми. С ними сравнивают черты характера, их изображения наносят на одежду. А индейцы первыми ввели такое понятие как тотемное животное.

Несколько позднее животные стали изображаться на гербах - официальных знаках страны. Интересно, что символами стран становились необязательно те животные, которые было решено изобразить на гербе. Чаще животными становились те, к кому издревле народ страны питал глубокое уважение.


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Как только мы слышим про Австралию, то первым делом в голове возникает образ драчуна-кенгуру. Вообще, эта страна полна самых разных животных, от которых, порой, становится не по себе. Но именно кенгуру стал основным символом этой страны. Интересно, что вместе с сумчатым на гербе изображён эму.
Австралийцы утверждают, что они решили назначить символами страны этих двоих, потому что и эму, и кенгуру не могут двигаться назад - только вперёд. Вот такой интересный и жизнеутверждающий символ.

Если посмотреть на герб страны, то в центре можно увидеть жеребца, который напоминает о свободе Монголии. Для народа этой страны конь - это помощник, верный друг, символ энергии.

Известно, что на нашем гербе изображён двуглавый орёл. Однако неофициальный, но общепринятый символ - медведь. Его можно увидеть на логотипах и эмблемах страны. Самый известный - это Олимпийский мишка.

С самых древних времён русские люди ценили и уважали медведей, которые лишь на первый взгляд косолапые и неповоротливые, но если его разозлить... Он становится быстрым и ловким хищником, которые достанет свою добычу на воде, на деревьях и даже в воде.

Это редкий и красивый зверь, которого ещё называют снежным барсом. Его редко можно встретить в дикой природе. Ирбиса почитали с древних времён и он стал обязательной частью как художественного искусства, так и сказаний.
Интересно, что на гербе снежный барс показан без зубов и когтей - он дружелюбен и держит в руках цветок.

Очаровательные слоны - священные животные в Таиланде. Этих животных там можно встретить везде, даже на монетах. Частенько в стране можно встретить статуи слонов, а тайцы верят в то, что слоны приносят удачу.

Слоников тут любят, уважают и даже устраивают для них праздники. В большинстве торжественных мероприятий слоны такие же участники, как и люди.

Слоны были одомашнены и приручены с самых древних времён - они перевозили грузы, участвовали в войнах, помогали на стройках. А сейчас они помогают развитию туризма.

Это животное на самом деле используют многие страны в качестве символа: Кения, Финляндия, Бельгия, Сингапур, Грузия и не только.
Но ещё со времён Генриха I льва использовали для орнамента королевского щита.

Сильный и отважный сокол - это традиционный символ Арабских Эмиратов и у каждого обеспеченного жителя страны есть эта птица. Это - статус.

Да, в ОАЭ соколы дома как попугаи, вот только стоит он нереальных денег - дороже, чем дом, автомобиль или яхта. В стране есть соколиный госпиталь, приюты, больницы и даже музей с рынком.

Соколиная охота - это хобби, традиция предков и целый год их владельцы могут тренировать своих птиц, чтобы выставить их на состязании.

Что у нас ассоциируется с Канадой? Кленовый лист и канадцы-добряки. А ведь их символом является пушистый бобр.

В 17-19 веке меховые изделия из бобра пользовались большой популярностью и канадцы даже иногда использовали их в качестве валюты. Спрос на меховые изделия позже спал и бобра незаслуженно забыли. Но в 1976 году его вновь назначили символом Канады на Олимпийских играх.


Неуклюжие и смешные панды в Китае - национальное достояние. В этих добродушных увальнях китайцы увидели что-то своё и стали называть их символами страны. Они спокойны и не так глупы, как может показаться на первый взгляд. Тибетские мудрецы смогли найти в пушистом звере отражение своих жизненных принципов.
Панд во всём мире осталось крайне мало и большая их часть живёт в провинции Сычуань.

Эта птица обитает в Северной Америке и стала основным символом страны. Орлан появился на гербе США в 1782 год - он олицетворяет дух свободы и могущества.

В конце 20 века белый орлан объявили в Америке как вымирающий вид, но благодаря усилиям охранной политики страны популяцию птиц восстановить удалось.

Длительное время ламы в Боливии были вьючными животными и их мясо подавали в традиционной кухне. Но шерсть ламы не котируется - она тёплая и мягкая, но если намокает, то начинает сильно пахнуть, а при стирке садится.

Но в ритуальной культуре у ламы огромное значение: её используют для своих ритуалов, а при строительстве нового дома в основание вкапывают высушенный плод животного. На удачу.

Боливийцы уверены, что если принести в жертву ламу, то это спасёт их от бедности, болезней и вообще какого-либо зла.

Забавно, но в аэропорту Цюриха можно услышать звон колокольчика и мычание - так приветствуют в стране гостей. Швейцарцы коров обожают и парнокопытное стало их символом.

Пасторальная и ухоженная корова с милым колокольчиком - это Швейцария. Тут у каждой коровы есть парикмахер и проводятся конкурсы красоты для мычащих красоток. Жители страны с нежностью относятся к своим коровкам, которые дают вкуснейшее молоко, из которых получается тот знаменитый швейцарский сыр.

Встретить роскошного оленя с раскидистыми рогами в Лапландии - совершенно рядовое событие. Они ходят, ищут себе ягель и развлекаются как могут.

За каждым оленем закреплён свой оленевод и весь год животные спокойно гуляют где хотят, но дважды в год их загоняют в специальные загоны и пересчитывают.

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Метки: животные   интересное   символы   страны   традиции   туризм   факты   
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8  комментариев
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10k
Shtoppi 55 минут назад
<<США - белоголовый орлан>>
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3k
Олег Данилов 15 минут назад
зачем нам животные, мы цивилизованные люди, люди труда и созидания. верните серп и молот
Ссылка www.youtube.com
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6k
sumrаknn Полчаса назад
а почему меня забыли?
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17k
Александр 47 минут назад
С чего вдруг лев у британцев? Я бы понял если бы у евреев, там же Лев Абрамович и Лев Давыдович живут
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