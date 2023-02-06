Какие животные являются символами разных стран

Известно, что на нашем гербе изображён двуглавый орёл. Однако неофициальный, но общепринятый символ - медведь. Его можно увидеть на логотипах и эмблемах страны. Самый известный - это Олимпийский мишка.

С самых древних времён русские люди ценили и уважали медведей, которые лишь на первый взгляд косолапые и неповоротливые, но если его разозлить... Он становится быстрым и ловким хищником, которые достанет свою добычу на воде, на деревьях и даже в воде.