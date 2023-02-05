В России стали пить больше пива, чем водки

«Огненная вода» потеряла свои позиции.
Пиво «бодяжили» ещё древние египтяне. Правда, оно было мало похоже на современный напиток - мутная жидкость с вонючим запахом, но народу нравилось. Фараоны даже закладывали пиво в смету расходов на строительство пирамид.
Потребовались сотни лет и усилия многих умельцев - и пиво стало народным напитком во многих странах. Например, первый президент Чехии Вацлав Гавел говорил: «Я пью пиво по утрам как лекарство, и перед сном — как снотворное». Он же считал, что чем больше чехи пьют пива - тем лучше. Градус в нём меньше, чем в водке, и когда люди напьются, то меньше бедокурят.
Мы тоже от них не отстаём. И пивное лобби у нас не слабее, чем в Чехии или в какой-нибудь Германии. Производство этого напитка стало расти ещё в 1990-х, а сейчас достигло максимума. За это время оно увеличилось в 5,5 раз.
«Мы давно пивная страна, а не водочная. За год выпивается не меньше 12 миллиардов литров алкогольной продукции, из них – не меньше 8 миллиардов литров пива» - заявляют эксперты.
Так что пиво у нас пьют бодро и с энтузиазмом. А водку - всё меньше и меньше.
Источник:
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Водки может и меньше...
Без обид.