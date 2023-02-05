В России стали пить больше пива, чем водки

«Мы давно пивная страна, а не водочная. За год выпивается не меньше 12 миллиардов литров алкогольной продукции, из них – не меньше 8 миллиардов литров пива» - заявляют эксперты.

Так что пиво у нас пьют бодро и с энтузиазмом. А водку - всё меньше и меньше.