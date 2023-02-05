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В России стали пить больше пива, чем водки

В России стали пить больше пива, чем водки

Автор:
05 февраля 2023 17:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Германия   Производство   Россия   водка   пиво   рост   чехия   
1074
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«Огненная вода» потеряла свои позиции.

Пиво «бодяжили» ещё древние египтяне. Правда, оно было мало похоже на современный напиток - мутная жидкость с вонючим запахом, но народу нравилось. Фараоны даже закладывали пиво в смету расходов на строительство пирамид.

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Потребовались сотни лет и усилия многих умельцев - и пиво стало народным напитком во многих странах. Например, первый президент Чехии Вацлав Гавел говорил: «Я пью пиво по утрам как лекарство, и перед сном — как снотворное». Он же считал, что чем больше чехи пьют пива - тем лучше. Градус в нём меньше, чем в водке, и когда люди напьются, то меньше бедокурят.

Мы тоже от них не отстаём. И пивное лобби у нас не слабее, чем в Чехии или в какой-нибудь Германии. Производство этого напитка стало расти ещё в 1990-х, а сейчас достигло максимума. За это время оно увеличилось в 5,5 раз.

«Мы давно пивная страна, а не водочная. За год выпивается не меньше 12 миллиардов литров алкогольной продукции, из них – не меньше 8 миллиардов литров пива» - заявляют эксперты.

Так что пиво у нас пьют бодро и с энтузиазмом. А водку - всё меньше и меньше.

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Метки: Германия   Производство   Россия   водка   пиво   рост   чехия   
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9  комментариев
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23k
Добрый Алабай Час назад
По самогонным аппаратам нет статистики. И не будет.
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21k
ЦСКА 49 секунд назад
Обидно только что 90% продаваемого у нас пива-это моча молодого поросенка!
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30k
АнтонПолднев 14 минут назад
В России стали пить больше пива, чем водки(с)
Водки может и меньше...
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30k
Андрей Иванов 52 минуты назад
Ясен фиг. На 0,5 водки идёт 3 литра пива и три ириски
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277
Argon13 Час назад
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28k
Ego sum qui sum Час назад
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3k
Старичок Час назад
и пивных алкоголиков значит стало гораздо больше, чем водочных. сказалась реклама с 90-х по 2012 годы.
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