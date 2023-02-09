Романтические выходные в России: куда поехать

На северо-восточном побережье Чёрного моря стоит город Сочи с его тёмными ночами и привлекает туристов на протяжении всего года. Зимой можно провести романтические выходные в горах: для любителей активного отдыха есть лыжи и сноуборды, а если не хочется активности, то можно просто любоваться заснеженными горами, потягивая какао.

Летом же непременно стоит посетить дендрарий и парк "Ривьера". В дендрарии можно будет посмотреть на уникальные флору и фауну Австралии, Китая, Японии, Карпат, Кавказа, Америки и не только. На побережье вы найдёте заведения на любой вкус и кошелёк, где можно посидеть вдвоём.



