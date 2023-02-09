Романтические выходные в России: куда поехать

Большая страна, где удивительным образом переплетены разные культуры, разные народы и в каждом регионе есть свои уникальные словечки и архитектурные особенности. Не знаете куда поехать со своим любимым человеком? Расскажем!
Для того, чтобы устроить романтику не обязательно ехать куда-то далеко. Уютные выходные можно устроить поближе, а впечатлений будет масса.
На северо-восточном побережье Чёрного моря стоит город Сочи с его тёмными ночами и привлекает туристов на протяжении всего года. Зимой можно провести романтические выходные в горах: для любителей активного отдыха есть лыжи и сноуборды, а если не хочется активности, то можно просто любоваться заснеженными горами, потягивая какао.
Летом же непременно стоит посетить дендрарий и парк "Ривьера". В дендрарии можно будет посмотреть на уникальные флору и фауну Австралии, Китая, Японии, Карпат, Кавказа, Америки и не только. На побережье вы найдёте заведения на любой вкус и кошелёк, где можно посидеть вдвоём.
Один из самых древних городов, который относительно недавно, пять лет назад, отметил 1000-летний юбилей.
От Кремля можно пойти по улице имени Баумана, где по вечерам всегда играют музыканты, а потом пройти на набережную реки Казанки, которую считают одной из самых романтических достопримечательности города.
Определённо стоит посетить остров-град Свияжск, где вы увидите фреску Святого Христофора с лошадиной головой и Троицкой церковью, которую построили без использования гвоздей. Можно это сделать на теплоходе, который ходит от речного казанского порта с мая по октябрь.
Тот самый городок-шкатулочка. Население всего девять тысяч человек, а ежегодно приезжает больше миллиона.
Суздаль - это город из сборника русских сказок и власти города тщательно охраняют его исторический образ. Некоторые достопримечательности города даже входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Но дело не только в архитектуре: луга и извилистая речка придаёт Суздалю особый шарм, поэтому для поездки стоит надеть удобную обувь, чтобы можно было долго гулять и восхищаться уголками старого уютного города. А если устанете, то можно проехаться на карете или даже прогуляться по реке на корабле.
Обойтись без северной столицы в списке романтичных городов никак нельзя. Лучше всего, конечно же, поехать в Питер с мая по июнь, когда наступают знаменитые белые ночи. А вообще туристический сезон длится с апреля по ноябрь.
Можно взявшись за руки и прихватив непременные дождевики стоять на "Поцелуевом мосту", бродить в "Летнем" и "Юсуповском" садах. Вскарабкаться на колоннаду Исаакиевского собора, с которого открывается сумасшедший вид на город. Взять экскурсию по крышам города. Да просто гулять по центру города, заглядывая во дворы-колодцы, рассматривая уникальные здания, а потом, конечно же, попробовать попасть монеткой в Чижика.
Стоит обратить, кстати, внимание на "Новую Голландию": общественное пространство с большим парком, инсталляциями, обновляемыми арт-объектами, липовой аллеей и концертной площадкой.
Город, чьи достопримечательности входят во всемирный список ЮНЕСКО, стал одним из самых популярных городов золотого кольца.
Помимо архитектуры во Владимире стоит посмотреть на золотые ворота, что на Московской улице, а для прогулок отлично подойдёт Патриарший сад и парк имени Пушкина. В парке есть отличная смотровая площадка, с которой открывается замечательный вид на город и Клязьму.
Пряники и самовары? Не только! Культурная жизнь и архитектура Тулы уже много лет притягивает внимание туристов.
Тульский Кремль, расположенный в центре города, посетить точно стоит, а оттуда уже спуститься на Казанскую набережную, где несколько лет назад был сделан капитальный ремонт, превратив её теперь в модное пространство, где по вечерам любят гулять местные.
Те пары, которые хотят не просто романтики, а ещё и культпросвета, можно заглянуть в "Октаву", где проводят разные показы фильмов и читаются лекции.
Невозможно перечислить все причины, почему стоит поехать в Калининград - это и Балтийское море, и необычная местная кухня, и достопримечательности старого города, и европейские здания.
Обязательно стоит обратить внимание на кафедральный собор - ему больше 600 лет и это единственное здание, которое пережило войну. Внутри можно послушать завораживающую игру на органе. Рыбная деревня - это дома, которые будто срисовали с открыток и набережная Преголи, где можно гулять и бесконечно целоваться (это же романтические выходные!).
А вот если хочется окунуться в дух города, то вам в отель "Нессельбек", который называют единственным в городе действующим замком.
Тёплый, солнечный, большой! Если хочется посмотреть весь город сразу, то вам тогда прямиком на колесо обозрения, откуда открывается потрясающий вид на город, с высоты 130 метров над уровнем Дона. В кабинках можно открыть окошки и сфотографировать как город, так и себя, вместе с любимым человеком.
За культурой надо обязательно сходить в Ростовский Государственный музыкальный театр, а позже, уже вечером, прогуляться по Пушкинскому бульвару и Театральной площади.
Столица Поволжья за последние несколько лет действительно похорошела. Этому поспособствовал и ЧМ-2018, и 800-летие города. Город привели в порядок, отремонтировали часть исторических зданий, так что можно просто погулять по маленьким улочкам или посетить огромный парк "Швейцария", в котором по выходным частенько проводят различные мероприятия. Неофициально город называют "столицей закатов" и это абсолютно заслуженно.
Нижний стоит "лицом" к северо-западу" и с верхней части города открывается просто сумасшедший вид на заходящее солнце. Если приехать 22 июня, в самый длинный день в году, то солнце садится над Волгой ровно в том месте, где в неё впадает Ока.
Где смотреть: удобнее всего с Чкаловской лестницы (и узнать "тайну третьей ступеньки"), от Северной башни Кремля и набережной Федоровского.
Расскажите, какие города России, на ваш взгляд, точно стоит посетить? Давайте соберём в комментариях туристическую подборку, потому что сейчас, конечно, ещё февраль, но подумать о мини-отпуске уже можно.
Источник:
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