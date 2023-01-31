Уникальное захоронение Юджина Шумейкера

В соответствии с официальными данными, на Луне уже побывала дюжина человек. И только один остался там навсегда.
Речь о Юджине Шумейкере – геологе, планетологе и первооткрывателе такого направления как астрогеология. Учёный вошёл в историю после присвоения короткопериодической комете его имени.
Открытие планетолог сделал вместе с супругой Кэрол и коллегой Дэвидом Леви. А падение стало первым столкновением небесных тел такого рода, зафиксированным учёными.
Шумейкер построил блестящую карьеру и добился в ней невероятных успехов. Сначала он занимался изучением земных кратеров, а потом, в 60-х, перешёл к реализации уже космической программы. В её рамках тренировал астронавтов, делясь с ними знаниями в узких областях и готовя к тому, с каким рельефом они могут столкнуться на Луне.
Причиной гибели учёного стало банальное ДТП, произошедшее 18 июля 1997 года. Но дальше события развивались совсем не по банальному сценарию.
Компания «Целестис» успешно организовала похороны в космическом пространстве. Первый запуск как раз и состоялся в 1997 году. В космос в последний путь отправился прах 24 человек.
Среди них были и известные персоны. Но в случае с Шумейкером всё произошло по-другому, особенно. Коллеги планетолога хорошо знали, что Юджин мечтал стать астронавтом, но не прошёл отбор по медицинским показателям: подвело здоровье. А что если исполнить мечту выдающегося человека хотя бы посмертно?
Аргументов против ни у кого не нашлось. Проект был уникальным в своём роде. И «Целестис» даже не запросила денег за услугу, оплатили только стоимость капсулы.
6 января 1998 года к южному полюсу спутника Земли отправился Lunar Prospector с капсулой из поликарбоната на борту, где находился прах учёного. На оболочке значились персональные данные, было нанесено изображение кратера в Аризоне (именно там Шумейкер проводил тренировки астронавтов) и написана цитата из «Ромео и Джульетты».
31 июля 1999 года аппарат специально направили к лунной поверхности. И планетолог стал первым и пока что единственным человеком, местом захоронения которого стал спутник Земли.
Впрочем, это направление индустрии услуг хоть и специфическое, но довольно перспективное. И не исключено, что скоро к Шумейкеру присоединятся и другие имеющие желание и возможность найти свой последний приют на Луне.
Источник:
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