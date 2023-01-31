Уникальное захоронение Юджина Шумейкера

Причиной гибели учёного стало банальное ДТП, произошедшее 18 июля 1997 года. Но дальше события развивались совсем не по банальному сценарию.

Компания «Целестис» успешно организовала похороны в космическом пространстве. Первый запуск как раз и состоялся в 1997 году. В космос в последний путь отправился прах 24 человек.