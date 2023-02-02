Швейцария до сих пор живёт без столицы

Де-факто, политическим государственным центром, где находятся парламент, центральный банк и правительство, является город Берн. Но де-юре его статус столицы не закреплён ни в одном документе государства и конституции. При этом соседний Цюрих стал финансовой столицей страны, а в Женеве и ещё нескольких городах находятся базы различных международных компаний и организаций.



