Швейцария до сих пор живёт без столицы

Это одно из самых развитых государств мира, образец нейтралитета и в нём находится не одна штаб-квартира самых разных международных организаций. Казалось бы... столица там должна быть обязательно, но её нет.
Де-факто, политическим государственным центром, где находятся парламент, центральный банк и правительство, является город Берн. Но де-юре его статус столицы не закреплён ни в одном документе государства и конституции. При этом соседний Цюрих стал финансовой столицей страны, а в Женеве и ещё нескольких городах находятся базы различных международных компаний и организаций.
Отсутствие столицы - это дань традициям, ведь с 1291 по 1848 год Швейцария была конфедерацией - союзом независимых кантонов. Разные области страны были практически ничем не связаны друг с другом и существовали автономно.
В 1847 году между католическими кантонами и протестантскими началась гражданская война. Католические хотели сохранить автономию, а протестантские наоборот хотели централизации. Последние победили и уже в 1848 году Швейцария превратилась в федерацию. У неё стала целостная политическая и экономическая власть.
Но несмотря на перемены, кантоны Швейцарии до сих пор сохраняют самостоятельность. У всех 26 регионов есть своё правительство, конституция и правительство. И в каждом кантоне есть своя столица.
Швейцария существенно отличается от остальных европейских стран. Превалирующее количество вопросов здесь решается прямой демократией - референдумами. Большую часть нынешней истории Швейцария держит нейтралитет и даже в ООН вступила лишь в 2002 году.
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оба-на - "07 апр 2022" - Швейцария заблокировала российские активы на $8 млрд - Европейские жополизы не держащие своего слова и опозорившие сових предков соблюдавших "банковскую тайну". Страна -паразит, а теперь ещё и ворюга...