Спортсменка из Чехии объяснила, почему у неё в крови обнаружился допинг - и это очень странно

Живёт в Калифорнии, выступает за родную страну.

Она сдала кровь и в неё нашли допинг - капроморелин. Вещество, которое стимулирует секрецию из гормона роста. Ей грозило до 4 лет дисквалификации.

Но она сделала “ход конём”: объяснила, что это всё из-за её собачки. Она заболела и ветеринары посоветовали давать ей капроморедин для улучшения аппетита. Спортсменка якобы подливала его в еду, испачкала руки, так вещество и попало в организм.

И ей поверили: