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Спортсменка из Чехии объяснила, почему у неё в крови обнаружился допинг - и это очень странно

Спортсменка из Чехии объяснила, почему у неё в крови обнаружился допинг - и это очень странно

Автор:
10 марта 2023 16:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Калифорния   дисквалификация   допинг   камила ваоиева   катерина нэш   спортсменка   чехия   
3792
5

Самое интересное, что ей поверили.

Чешская велогонщица Катерина Нэш.

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Живёт в Калифорнии, выступает за родную страну.

Она сдала кровь и в неё нашли допинг - капроморелин. Вещество, которое стимулирует секрецию из гормона роста. Ей грозило до 4 лет дисквалификации.

Но она сделала “ход конём”: объяснила, что это всё из-за её собачки. Она заболела и ветеринары посоветовали давать ей капроморедин для улучшения аппетита. Спортсменка якобы подливала его в еду, испачкала руки, так вещество и попало в организм.

И ей поверили:

Мы всегда изо всех сил пытаемся оправдать действительно невиновных, как и осудить тех, кто намеренно мошенничает, - заявили в USADA.

И добавили:

Из-за сложности перорального введения лекарства для домашних животных Нэш часто контактировала с жидким лекарством руками, а флакон с лекарством не предупреждал пользователей о риске заражения при трансдермальном воздействии. USADA совместно с лабораторными экспертами провело исследование трансдермального воздействия с использованием того же препарата для домашних животных, содержащего капроморелин, в результате которого было установлено, что прямой контакт с препаратом для домашних животных приведет к положительному результату теста.

Стоит вспомнить нашу фигуристку Валиеву, которую отстранили от международных соревнований и сделали главным допинг-шайтаном прошедшей Олимпиады. У неё в крови нашли лекарство её деда-сердечника. Всё выяснили, тем не менее отстранили.

А тут - собачка. Безусловно, именно она виновата в положительном тесте на допинг чешской спортсменки.

Источник:

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Метки: Калифорния   дисквалификация   допинг   камила ваоиева   катерина нэш   спортсменка   чехия   
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47  комментариев
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28k
Ego sum qui sum 2 часа назад
"Мы всегда изо всех сил пытаемся оправдать действительно невиновных, как и осудить тех, кто намеренно мошенничает, - заявили в USADA."
Изумительно - признаются в предвзятости не стесняясь.
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13k
a_komolow 2 минуты назад
Такую я бы посмотрел!

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63
Meta Jen 6 минут назад
Как известно, в США действует прецедентние право. А это прецедент. Теперь все спортсмены заведут собачек.
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4k
вася васильев 7 минут назад
Что мешает организовать свою олимпиаду для нормальных спортсменов? А они пускай свой цирк уродов крутят!))))
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42k
turyst 10 минут назад
Ну... Это же собакен!
Это же важно!
Зоозащитники, небось, подключились.
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5k
мемфрид 15 минут назад
Найух эти олимпиады и международные соревнования с этими придурками! Я считаю, что все эти спортсмены на допинге сидят, только у них это норма, а для нас- зло. Назвать этот цирк можно одним словом: паралимпиада для всех и каждого
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10k
Vampire 18 минут назад
Юристы наших наказанных спортсменов - дармоеды. Уж, чего проще - если препарат разрешен одному то можно всем. А так калеки-астматики вместо выступлений на параолимпиаде обставляют здоровых мужиков во всех стартах. Эта собачку лечит и руки не моет, другая с презерватива стероиды слизывает... И никаких тебе "без гимна, без флага".
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6k
Нестерин Сергей 20 минут назад
То- дед, то- собачка... Скоро сверчков приплетут.
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24k
Влад 22 минуты назад
Не надо доказывать что мы ни при чём, что ничего не было, это бесполезно при всеобщем проплаченном заговоре, это не имеет смысла. Если начинаешь оправдываться - значит что-то есть, если молчишь - значит виновен и сказать нечего. Это логический тупик. Единственный вариант выйти из системы и лишить заказчика средств проплачивать беспредел. Путь трудный и долгий, но вполне возможный.
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2k
Василий Афиногенов Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Рафаэль Полчаса назад
поехали наши спортсмены на олимпиаду без флага и гимна. теперь их будут и склонять и вертеть всяко- разно в любых позах. прогнулись- получайте унижение
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25k
Matrosskin Полчаса назад
Да-да, именно от собачки. Чехи те ещё затейники ;)
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24k
Влад Полчаса назад
Лекарство попало в кровь вместе со спермой от собачки.
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30k
Ashabad Полчаса назад
Было уже?

Ссылка www.youtube.com
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19k
alexis Полчаса назад
Срочно всем сборникам завести животинку и при сборной организовать сою вет. лечебницу, в которой прописывать животинкам всевозможные препараты, официально и с бумагами.
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30k
Ashabad Полчаса назад
В большом спорте спорта нет уже давно.
Поэтому олимпиаду смотреть не имеет смысла. В Женском плавании побеждает трансгендер. Норвежские лыжники все поголовно астматики. Американским спортсменам вручают медали только за то, что они приехали.
Поэтому олимпиаду смотреть не буду, рекламу буду игнорировать.
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2k
Carex Полчаса назад
А я уж подумал сглотнула.
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38k
Вепс 38 минут назад
Вся эта шарашкина конторка со спортсменами астматиками, собачками и прочими животными порядком саебала. Всем давно понятно что допинг находят только у того кого нужно отстранить. Всем остальным хоть герычем шыряйтесь никто ничего не найдет или выпишут справку что он болен.
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1k
an-bask 43 минуты назад
У нее собака худая, она её в длинну хотела вырастить? Как таксу?
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2k
Дмитрий 46 минут назад
Из-за сложности перорального введения лекарства для домашних животных Нэш часто контактировала с жидким лекарством руками,

в мясной фарш замешать лекарство.... нет, не додумалась!!! там хоть пол литра разбавь- собачка схавает
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49k
Сергей 49 минут назад
Эти западные крысы в своей ненависти ко всему Российском и своих двойных стандартов скоро слюной бешенной захлебнутся
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