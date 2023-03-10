Спортсменка из Чехии объяснила, почему у неё в крови обнаружился допинг - и это очень странно

Самое интересное, что ей поверили.
Чешская велогонщица Катерина Нэш.
Живёт в Калифорнии, выступает за родную страну.
Она сдала кровь и в неё нашли допинг - капроморелин. Вещество, которое стимулирует секрецию из гормона роста. Ей грозило до 4 лет дисквалификации.
Но она сделала “ход конём”: объяснила, что это всё из-за её собачки. Она заболела и ветеринары посоветовали давать ей капроморедин для улучшения аппетита. Спортсменка якобы подливала его в еду, испачкала руки, так вещество и попало в организм.
И ей поверили:
Мы всегда изо всех сил пытаемся оправдать действительно невиновных, как и осудить тех, кто намеренно мошенничает, - заявили в USADA.
И добавили:
Из-за сложности перорального введения лекарства для домашних животных Нэш часто контактировала с жидким лекарством руками, а флакон с лекарством не предупреждал пользователей о риске заражения при трансдермальном воздействии. USADA совместно с лабораторными экспертами провело исследование трансдермального воздействия с использованием того же препарата для домашних животных, содержащего капроморелин, в результате которого было установлено, что прямой контакт с препаратом для домашних животных приведет к положительному результату теста.
Стоит вспомнить нашу фигуристку Валиеву, которую отстранили от международных соревнований и сделали главным допинг-шайтаном прошедшей Олимпиады. У неё в крови нашли лекарство её деда-сердечника. Всё выяснили, тем не менее отстранили.
А тут - собачка. Безусловно, именно она виновата в положительном тесте на допинг чешской спортсменки.
Источник:
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Изумительно - признаются в предвзятости не стесняясь.
Это же важно!
Зоозащитники, небось, подключились.
Поэтому олимпиаду смотреть не имеет смысла. В Женском плавании побеждает трансгендер. Норвежские лыжники все поголовно астматики. Американским спортсменам вручают медали только за то, что они приехали.
Поэтому олимпиаду смотреть не буду, рекламу буду игнорировать.
Капроморелин, продаваемый под торговыми марками Entyce и Elura, является лекарственным средством, используемым для снижения веса у кошек и собак. Капроморелин является агонистом рецептора грелина, который, как известно, повышает аппетит и увеличивает вес.
в мясной фарш замешать лекарство.... нет, не додумалась!!! там хоть пол литра разбавь- собачка схавает