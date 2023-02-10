Норвегия ищет русскоязычного специалиста для реформ в атомной отрасли Украины

Сейчас же, после утверждения Украины как кандидата на вступление в ЕС, переход к европейским стандартам получил новый толчок, что привело к потребности в новых кадрах. Обязательное владение русским языком связано именно с тем, что техническая документация и сами АЭС, это наследие Советского Союза, которую придется подстраивать под стандарты Евросоюза.

Так же вопрос о евроинтеграции Украины поднимался на заседании Европарламента в Брюсселе, где Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Украина приближается к членству исключительными темпами, но все еще много работы впереди.