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Норвегия ищет русскоязычного специалиста для реформ в атомной отрасли Украины

Норвегия ищет русскоязычного специалиста для реформ в атомной отрасли Украины

Автор:
10 февраля 2023 22:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: DSA   ЕС   Украина   Урсула фон дер Ляйнен   аэс   евроинтеграция   евросоюз   интересно   
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Норвежское DSA (управление по радиационной и ядерной безопасности) на своем сайте открыло вакансию консультирующего специалиста для сотрудничества с Украиной в области атомной энергетики.

В описании вакансии сделан акцент, что соискатель обязательно должен владеть русским и английским языком. Консультант будет поддерживать обзор, разработку и внедрение законодательства на другом уровне на основе последних рекомендаций и публикаций МАГАТЭ, МКРЗ и АЯЭ и будет отвечать за обзор нормативных документов и поддержку процесса разработки и планирования.

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После определения вектора развития Украины в сторону Запада, стартовали процессы по евроинтегрированию страны в разных отраслях. Примечательно, что взаимодействие в атомной энергетике началось еще 2014 году. Тогда DSA внедрило свою программу сотрудничества в области регулирования на Украине атомной промышленности. Однако за 9 лет не было достигнуто ощутимых результатов даже в переходе на европейские стандартны.

Сейчас же, после утверждения Украины как кандидата на вступление в ЕС, переход к европейским стандартам получил новый толчок, что привело к потребности в новых кадрах. Обязательное владение русским языком связано именно с тем, что техническая документация и сами АЭС, это наследие Советского Союза, которую придется подстраивать под стандарты Евросоюза.


Так же вопрос о евроинтеграции Украины поднимался на заседании Европарламента в Брюсселе, где Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Украина приближается к членству исключительными темпами, но все еще много работы впереди.

«Между нынешним моментом и этим ярким будущим — все еще непростой путь. Но будьте уверены: мы будем рядом с вами на каждом шагу», — отметила Урсула фон дер Ляйен.

История с переходом атомной промышленности на евростандарты, является ярким примером на сколько Украина еще далека от членства в Евросоюзе.

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Метки: DSA   ЕС   Украина   Урсула фон дер Ляйнен   аэс   евроинтеграция   евросоюз   интересно   
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8  комментариев
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10k
Shtoppi Час назад
<<Так же вопрос о евроинтеграции Украины поднимался на заседании Европарламента в Брюсселе, где Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Украина приближается к членству исключительными темпами, но все еще много работы впереди.>>
---------------
А смешно получилось у нее.
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4k
Frank Borman 57 минут назад
Фигня вопрос. Сейчас западные спецслужбы прошерстят всех россиянинцев, сбежавших от мобилизации. Наверняка найдут нужного человека. Ну а склонить к сотрудничеству - раз плюнуть. Пригрозят, что отправят в Москву первым же рейсом из Стамбула.
Для западных спецслужб сейчас наступила горячая пора сбора урожая - будут вербовать предателей для борьбы с Россией тысячами, а возможно и десятками тысяч.
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9k
Фомич Час назад
Иногда даже пожалеть хочется этих европолитиков. Думают одно, говорят другое, а делают третье...Правильно М.Веллер про них сказал "Если бы не желание нарастить политический капитал, то плевать они хотели бы на Украину".
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