Норвегия ищет русскоязычного специалиста для реформ в атомной отрасли Украины

Норвежское DSA (управление по радиационной и ядерной безопасности) на своем сайте открыло вакансию консультирующего специалиста для сотрудничества с Украиной в области атомной энергетики.
В описании вакансии сделан акцент, что соискатель обязательно должен владеть русским и английским языком. Консультант будет поддерживать обзор, разработку и внедрение законодательства на другом уровне на основе последних рекомендаций и публикаций МАГАТЭ, МКРЗ и АЯЭ и будет отвечать за обзор нормативных документов и поддержку процесса разработки и планирования.
После определения вектора развития Украины в сторону Запада, стартовали процессы по евроинтегрированию страны в разных отраслях. Примечательно, что взаимодействие в атомной энергетике началось еще 2014 году. Тогда DSA внедрило свою программу сотрудничества в области регулирования на Украине атомной промышленности. Однако за 9 лет не было достигнуто ощутимых результатов даже в переходе на европейские стандартны.
Сейчас же, после утверждения Украины как кандидата на вступление в ЕС, переход к европейским стандартам получил новый толчок, что привело к потребности в новых кадрах. Обязательное владение русским языком связано именно с тем, что техническая документация и сами АЭС, это наследие Советского Союза, которую придется подстраивать под стандарты Евросоюза.
Так же вопрос о евроинтеграции Украины поднимался на заседании Европарламента в Брюсселе, где Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Украина приближается к членству исключительными темпами, но все еще много работы впереди.
«Между нынешним моментом и этим ярким будущим — все еще непростой путь. Но будьте уверены: мы будем рядом с вами на каждом шагу», — отметила Урсула фон дер Ляйен.
История с переходом атомной промышленности на евростандарты, является ярким примером на сколько Украина еще далека от членства в Евросоюзе.
Источник:
- На Илоне Маске наживаются на Украине — дело Starlink'ах
- Чему можно поучиться у Виктора Орбана
- Газманов прокомментировал свое попадание в санкционные списки ЕС
- Полуфинал конкурса красоты "Мисс Вселенная"
- Поток российского газа через Украину сократился больше чем на четверть
---------------
А смешно получилось у нее.
Для западных спецслужб сейчас наступила горячая пора сбора урожая - будут вербовать предателей для борьбы с Россией тысячами, а возможно и десятками тысяч.