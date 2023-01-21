Поток российского газа через Украину сократился больше чем на четверть

В ноябре прошлого года «Газпром» пригрозил сократить поставки российского газа. Тогда компания обнаружила, что не весь объем «голубого топлива» пришел через трубу в Европу. Оказалось, что в совокупности свыше 52 млн кубометров газа непонятным образом «осело» где-то на Украине. В ответ на обвинения «Газпрома» украинская сторона ничего вразумительного не ответила, а пострадала Молдавия, которая недополучила российский газ.

Экономисты предрекают, что сокращение поставки «голубого топлива» через Украину из России продолжится. Тем более, сами европейцы пытаются перекрыть недостающие объемы, закупая сжиженный газ из США и других стран. К тому же им пока хватает запасов в подземных хранилищах. Однако ситуация может измениться, если в Западную Европу придут холода. Тогда востребованность российского газа резко вырастет, а цены на него могут подскочить вверх.