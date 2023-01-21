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Поток российского газа через Украину сократился больше чем на четверть

Поток российского газа через Украину сократился больше чем на четверть

Автор:
21 января 2023 08:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ГАЗ   Россия   Турция   Украина   интересно   новсоти   транзит   экономика   
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Европа всего за пару дней лишилась еще большего объема российского газа. Основной поток «голубого топлива» из России в Западную Европу с 19 января оскудел на 26%. Что будет дальше и чем это грозит Украине?

Сегодня «Газпром» сократил поток газа через Украину еще на 3%. Сама компания обвинила в этом украинскую сторону. Транзит проходит через газоизмерительную станцию «Суджа». Затем «голубое топливо» должно поступать на «Сохрановку», но она находится под контролем ЛНР, и Украина принимать от нее газ явно не стремится. «Газпром» подал очередную заявку на транзит через «Сохрановку», но она была отклонена украинской стороной.

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Эта труба остается единственным маршрутом, по которому Запад получает российский газ. По «Северному потоку» «голубое топливо» больше не идет. Есть еще «Голубой» и «Турецкий» потоки, но по ним ресурс поступает на юг Европы, а также в Турцию.

В ноябре прошлого года «Газпром» пригрозил сократить поставки российского газа. Тогда компания обнаружила, что не весь объем «голубого топлива» пришел через трубу в Европу. Оказалось, что в совокупности свыше 52 млн кубометров газа непонятным образом «осело» где-то на Украине. В ответ на обвинения «Газпрома» украинская сторона ничего вразумительного не ответила, а пострадала Молдавия, которая недополучила российский газ.

Экономисты предрекают, что сокращение поставки «голубого топлива» через Украину из России продолжится. Тем более, сами европейцы пытаются перекрыть недостающие объемы, закупая сжиженный газ из США и других стран. К тому же им пока хватает запасов в подземных хранилищах. Однако ситуация может измениться, если в Западную Европу придут холода. Тогда востребованность российского газа резко вырастет, а цены на него могут подскочить вверх.

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Метки: ГАЗ   Россия   Турция   Украина   интересно   новсоти   транзит   экономика   
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6  комментариев
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37k
Александр 43 минуты назад
Меня удивляет, что через украину вообще идет какой то транзитза который свинарния получает деньги, которые тратит на убийство наших пацанов. Но у нас те кто это допускает святые и неприкасаемые и совсем не враги, в отличии от пугачев-галкиных....
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59k
Опиум для народа 45 минут назад
"Основной поток зерна из СССР в Западную Европу с 22 июня января оскудел на 26%. Что будет дальше и чем это грозит Гитлеровской Германии?"-
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7k
Михаил Час назад
Ещё бы. Дальше больше. Европа отказывается от российского газа. Скоро через Украину вообще прекратится прокачка газа.
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21k
babuby Час назад
Тьфу! Чтоб я сразу ник автора глянул, даже читать-бы не стал.
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4k
Tuskub Час назад
Автор! А с какого рожна территория РФ ообозначена как территория Украины?
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21k
babuby Час назад
Автор постарался. Суджа, Сохрановка,... Даже карту привёл! Но судя по этой карте, прямого трубопровода из Суджи в Сохрановку просто нет. Самый ближний - из Суджи на Кременчуг. И чтобы этот трубопровод был под контролем ЛНР, нужно чтобы как минимум Полтава была под контролем ЛНР!
Хрень какая-то.
И что мешает Украине принимать газ по основным магистралям, обозначенным на карте автора?
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Александр Невский
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