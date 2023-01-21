Поток российского газа через Украину сократился больше чем на четверть

Европа всего за пару дней лишилась еще большего объема российского газа. Основной поток «голубого топлива» из России в Западную Европу с 19 января оскудел на 26%. Что будет дальше и чем это грозит Украине?
Сегодня «Газпром» сократил поток газа через Украину еще на 3%. Сама компания обвинила в этом украинскую сторону. Транзит проходит через газоизмерительную станцию «Суджа». Затем «голубое топливо» должно поступать на «Сохрановку», но она находится под контролем ЛНР, и Украина принимать от нее газ явно не стремится. «Газпром» подал очередную заявку на транзит через «Сохрановку», но она была отклонена украинской стороной.
Эта труба остается единственным маршрутом, по которому Запад получает российский газ. По «Северному потоку» «голубое топливо» больше не идет. Есть еще «Голубой» и «Турецкий» потоки, но по ним ресурс поступает на юг Европы, а также в Турцию.
В ноябре прошлого года «Газпром» пригрозил сократить поставки российского газа. Тогда компания обнаружила, что не весь объем «голубого топлива» пришел через трубу в Европу. Оказалось, что в совокупности свыше 52 млн кубометров газа непонятным образом «осело» где-то на Украине. В ответ на обвинения «Газпрома» украинская сторона ничего вразумительного не ответила, а пострадала Молдавия, которая недополучила российский газ.
Экономисты предрекают, что сокращение поставки «голубого топлива» через Украину из России продолжится. Тем более, сами европейцы пытаются перекрыть недостающие объемы, закупая сжиженный газ из США и других стран. К тому же им пока хватает запасов в подземных хранилищах. Однако ситуация может измениться, если в Западную Европу придут холода. Тогда востребованность российского газа резко вырастет, а цены на него могут подскочить вверх.
Источник:
- В родном городе Брежнева не нашли денег на снос памятника генсеку
- Диверсифицируй и разделяй! Казахстан пытается снизить зависимость от российской нефтяной инфраструктуры
- Россиянин купил продукты по чеку 2007 года и удивился росту инфляции в стране
- Банановые бунты: из-за ситуации на Украине протестуют эквадорские фермеры
- Полуфинал конкурса красоты "Мисс Вселенная"
Хрень какая-то.
И что мешает Украине принимать газ по основным магистралям, обозначенным на карте автора?