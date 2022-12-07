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Чему можно поучиться у Виктора Орбана

Чему можно поучиться у Виктора Орбана

Автор:
07 декабря 2022 18:41
Сообщество : Политика
Метки: Украина   венгрия   европа   евросоюз   поддержка   финансы   экономика   
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В начале ноября были озвучены взаимные угрозы премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и представителями Еврокомиссии. Евробюрократы стремились усмирить строптивого руководителя правительства, заблокировав выделение $7,5 миллиардов субсидий из союзного бюджета, обвинив правового популиста в коррупции и авторитаризме. В ответ Будапештом были озвучены планы наложить вето на выделение финансовой поддержки Украине в размере $18 миллиардов.

Не прошло и месяца как грозная риторика конвертировалась в конкретные шаги: оба транша были заблокированы. После произошедшего любопытным образом изменилось мнение представителей Западной Европы: быстро обнаружился «прогресс в Венгрии и успех антикоррупционных реформ». На данный момент 12 стран в главе с Францией, Германией и Италией лоббируют снятие ограничений с замороженных для Будапешта средств. Параллельно звучат призывы прийти к компромиссу до 19 декабря, чтобы не создавать трудности в функционировании фондов, ориентированных на финансирование Украины.

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Стоит отдать должное политическому чутью и хватке Виктора Орбана. Последовательное и бескомпромиссное отстаивание национальных интересов привело к тому, что брюссельские чиновники пошли на попятную, согласившись с венгерскими требованиями — потенциальные экономические потери перевесили собственные идеологические установки.

Данная ситуация стала дополнительной иллюстрации иерархических отношений, сформировавшихся в сфере международных отношений. Украина не получит ни копейки западной помощи, пока европейские элиты не распределят причитающиеся себе финансовые ресурсы.

В вопросе построения суверенной экономики не стоит бояться использовать чужие экономические интересы себе на пользу. В условиях острых противоречий не зазорно «повышать ставки», нанося финансовый ущерб конкурентам. «Принцип соизмеримости и зеркальности» — подход, который периодически декларирует отечественный МИД и не только, далеко не всегда позволяет навязать собственную инициативу, достичь оптимальных условий для переговоров.

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Метки: Украина   венгрия   европа   евросоюз   поддержка   финансы   экономика   
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2  комментария
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8k
ron 47 минут назад
А в наше время, находясь в середине Европы издать закон, что родителями могут быть только мама (женщина) и папа (мужчина) - для этого надо иметь поистине железные яйца! Уважаю этого парня.
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6k
Дмитрий 21 минуту назад
Что бы не было особенного интузазизма по поводу Орбана. Венгрия поддержала все 8 пакет санкций! Всё! Лавочку закрываем. Ни чему у него учиться не надо. Мелкий рвач, который понял, что можно шантажировать тех, у кого есть деньги для своих целей.
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