Чему можно поучиться у Виктора Орбана

Не прошло и месяца как грозная риторика конвертировалась в конкретные шаги: оба транша были заблокированы. После произошедшего любопытным образом изменилось мнение представителей Западной Европы: быстро обнаружился «прогресс в Венгрии и успех антикоррупционных реформ». На данный момент 12 стран в главе с Францией, Германией и Италией лоббируют снятие ограничений с замороженных для Будапешта средств. Параллельно звучат призывы прийти к компромиссу до 19 декабря, чтобы не создавать трудности в функционировании фондов, ориентированных на финансирование Украины.