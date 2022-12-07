Чему можно поучиться у Виктора Орбана

В начале ноября были озвучены взаимные угрозы премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и представителями Еврокомиссии. Евробюрократы стремились усмирить строптивого руководителя правительства, заблокировав выделение $7,5 миллиардов субсидий из союзного бюджета, обвинив правового популиста в коррупции и авторитаризме. В ответ Будапештом были озвучены планы наложить вето на выделение финансовой поддержки Украине в размере $18 миллиардов.
Не прошло и месяца как грозная риторика конвертировалась в конкретные шаги: оба транша были заблокированы. После произошедшего любопытным образом изменилось мнение представителей Западной Европы: быстро обнаружился «прогресс в Венгрии и успех антикоррупционных реформ». На данный момент 12 стран в главе с Францией, Германией и Италией лоббируют снятие ограничений с замороженных для Будапешта средств. Параллельно звучат призывы прийти к компромиссу до 19 декабря, чтобы не создавать трудности в функционировании фондов, ориентированных на финансирование Украины.
Стоит отдать должное политическому чутью и хватке Виктора Орбана. Последовательное и бескомпромиссное отстаивание национальных интересов привело к тому, что брюссельские чиновники пошли на попятную, согласившись с венгерскими требованиями — потенциальные экономические потери перевесили собственные идеологические установки.
Данная ситуация стала дополнительной иллюстрации иерархических отношений, сформировавшихся в сфере международных отношений. Украина не получит ни копейки западной помощи, пока европейские элиты не распределят причитающиеся себе финансовые ресурсы.
В вопросе построения суверенной экономики не стоит бояться использовать чужие экономические интересы себе на пользу. В условиях острых противоречий не зазорно «повышать ставки», нанося финансовый ущерб конкурентам. «Принцип соизмеримости и зеркальности» — подход, который периодически декларирует отечественный МИД и не только, далеко не всегда позволяет навязать собственную инициативу, достичь оптимальных условий для переговоров.
Источник:
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