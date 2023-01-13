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Полуфинал конкурса красоты "Мисс Вселенная"

Полуфинал конкурса красоты "Мисс Вселенная"

Автор:
13 января 2023 09:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Россия   Украина   интересно   конкурс   конкурс красоты   мисс вселенная   полуфинал   
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Россиянка Анна Линникова вышла в полуфинал на конкурсе красоты "Мисс Вселенная"

Уроженка Оренбурга представила страну в образе Короны Российской империи и несмотря на политизированность и необъективность конкурса все равно смогла своей красотой и талантом поразить судей.

Как призналась сама девушка, конкурсантки весьма дружелюбно к ней относятся, но все равно тренды на культуру отмены прослеживаются, как и во всем мире.

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Виктория Апанасенко, которая представляет Украину, вышла на подиум с мечом и крыльями. Некоторые посчитали это косплеем на Warhammer, хотя костюм называется "Воин света".

К слову, украинка была не единственной, кто вышел на подиум с оружием. Мисс Ямайка Тошами Калвин также появилась с саблей, а Мисс Греция Корина Эммануилиду с копьем.

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Метки: Россия   Украина   интересно   конкурс   конкурс красоты   мисс вселенная   полуфинал   
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3  комментария
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Odynokiy_dyx 13 минут назад
Только несколько стран показывают красоту тела, остальные пришли на конкурс костюмов?
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Walther Полминуты назад
Вот мисс Украина, чего людей в заблуждение вводите!
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Александр Невский
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