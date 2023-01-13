Полуфинал конкурса красоты "Мисс Вселенная"

Россиянка Анна Линникова вышла в полуфинал на конкурсе красоты "Мисс Вселенная"
Уроженка Оренбурга представила страну в образе Короны Российской империи и несмотря на политизированность и необъективность конкурса все равно смогла своей красотой и талантом поразить судей.
Как призналась сама девушка, конкурсантки весьма дружелюбно к ней относятся, но все равно тренды на культуру отмены прослеживаются, как и во всем мире.
Виктория Апанасенко, которая представляет Украину, вышла на подиум с мечом и крыльями. Некоторые посчитали это косплеем на Warhammer, хотя костюм называется "Воин света".
К слову, украинка была не единственной, кто вышел на подиум с оружием. Мисс Ямайка Тошами Калвин также появилась с саблей, а Мисс Греция Корина Эммануилиду с копьем.
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