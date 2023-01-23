"Почему Запад долгие годы не признавал атомную энергетику «зеленой»"

Зеленый переход, о котором так долго говорили на Западе, забуксовал на фоне энергетического кризиса, но все еще актуален. Казалось бы, развитие атомной энергетики могло бы снизить мировую зависимость от углеводородов, но почему-то в «прогрессивном» ЕС доля атомной генерации лишь снижается.
Проблема в том, что «экологическая» повестка оккупирована популистами и лоббистами. В реальности возобновляемая энергетика не совсем экологична. Ее фанаты забывают, что для накопления энергии в основном используются традиционные литий-ионные аккумуляторы, чья безопасная утилизация — все еще не решенный вопрос. При этом запасы лития на планете тоже конечны и даже более ограничены, чем запасы ископаемого топлива. Также все еще не улажен момент с утилизацией лопастей ветрогенераторов. И мы даже не говорим про экономическую целесообразность, а только про экологичность.
Важное уточнение — никто не пытается доказать, что возобновляемая энергетика не нужна. Просто важно сохранять баланс и не заниматься борьбой за экологию ради самой борьбы.
Почему же из «чистой» энергии «выписали» атом? Проблема в наследии Холодной войны, когда ядерным противостоянием пугали детей. У общества все еще сохраняется опасливое отношение к АЭС, да и авария на «Фукусиме» не прибавила технологии сторонников. Еще одной страшилкой всегда были атомные отходы. С их хранением и переработкой, до недавнего времени, были сложности.
Десятилетия проекты открытия новых АЭС саботировали под предлогом защиты экологии. Американские и европейские атомщики стремительно теряли компетенции, а их долю на рынке занимали Китай, Россия и даже Южная Корея. Но эпоха дешевых энергоресурсов подходит к концу. Дальше подменять реальную заботу об экологии имитацией борьбы не получится. Миру нужна дешевая электроэнергия и обеспечить ее сможет лишь развитие атомных технологий. Это уже признали даже в ЕС, включив атомную энергетику в свою амбициозную программу «таксономики».
Источник:
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Сейчас сложностей нет. Везём в Железногорск (бывший Красноярск 26) и всё. Нет проблем...
Другие страны, которые строят АЭС - сначала должны в индивидульном порядке получить "разрешение" от местного правительства: дескать, мы знаем, что ваша АЭС не удовлетворяет требованиям МАГАТЭ, но мы все риски берем на себя.
Откуда такие наивные вопросы? Посмотрите на распределение запасов урана и всё поймёте.