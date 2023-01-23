"Почему Запад долгие годы не признавал атомную энергетику «зеленой»"

Важное уточнение — никто не пытается доказать, что возобновляемая энергетика не нужна. Просто важно сохранять баланс и не заниматься борьбой за экологию ради самой борьбы.

Почему же из «чистой» энергии «выписали» атом? Проблема в наследии Холодной войны, когда ядерным противостоянием пугали детей. У общества все еще сохраняется опасливое отношение к АЭС, да и авария на «Фукусиме» не прибавила технологии сторонников. Еще одной страшилкой всегда были атомные отходы. С их хранением и переработкой, до недавнего времени, были сложности.