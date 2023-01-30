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Спасая Украину Евросоюз навредил Польше

Спасая Украину Евросоюз навредил Польше

Автор:
30 января 2023 22:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Польша   Украина   европа   интересно   новости   санкции   сельское хозяйство   экономика   
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Еще в прошлом году Евросоюз ввел режим беспошлинной торговли для украинских аграриев. Этим шагом они убивали сразу двух зайцев. С одной стороны, Украина получала столь необходимые ей экспортные доходы, а с другой — экономический кризис в Европе облегчался за счет поставок более дешевого украинского продовольствия.

Но у любой инициативы есть последствия, порой непредсказуемые. Облегчение участи украинской с/х отрасли привело к кризису в соседней Польше. Польские производители не выдерживают конкуренции и несут убытки. Все это накладывается на высочайшую инфляцию за последние 25 лет. В 2022 году она составила 17,2%, но наиболее болезненным оказался рост цен на топливо и коммунальные платежи. Вкупе с резким падением выручки, увеличение издержек поставило многие польские хозяйства на грань банкротства.

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При этом правительство не может субсидировать фермеров, чтобы купировать кризис. Страна тратит существенные средства на военную помощь Киеву, да и расходы на содержание многочисленных украинских беженцев, хоть и в значительной степени компенсируются ЕС, все же имеют место. Но мало того, что в стране нет лишних денег — проблема еще и в общеевропейском регулировании субсидирования с/х.

При этом Западную Европу все устраивает. Проблемы местных фермеров Брюссель не волнуют. Никаких дополнительных субсидий для польского с/х в бюджете ЕС не предусматривается, а режим беспошлинной торговли продлится как минимум до июня 2023. Польша не может в одностороннем порядке ввести пошлины на украинскую продукцию и вынуждена вести переговоры в Европарламенте, но пока безуспешно.

Внезапно, но страна, едва ли не активнее всех поддерживающая Украину в текущем конфликте, сейчас пытается ограничить украинскую же внешнюю торговлю.

Чем все закончится, говорить пока рано, но для России любой польско-украинский конфликт — это хорошо. Можем только порадоваться за то, что в нашей стране у аграриев дела куда лучше и ни голод, ни массовые банкротства им не грозят.

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Метки: Польша   Украина   европа   интересно   новости   санкции   сельское хозяйство   экономика   
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6  комментариев
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1k
КАКАнгел 16 минут назад
Тут всё хорошо и разорение Польши и инфляция в европе , и правильная работа наших артиллеристов по хохляцкой электросистеме. Польские фермеры за это лето поиздержались и следующий год будет связан с отсутствием свободных финансов , рост цен , А мы расфигачим свинолюдям все и они тоже не смогут жировать и сильно барыжить , главное ЖД раздолбить . А значит рост цен и ухудшение в жизни наших врагов.
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293
Александр Перышков Полчаса назад
Бедные, бедные голодные польские аграрии.....
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59k
Morder Полчаса назад
Поляки как нация очень плохие , поэтому они так рады что есть УКРАИНА!
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21k
babuby 40 минут назад
Никто не спасает! Цель англоамеров - ослабить Европу всеми средствами, дабы лишить непокорную Россию любых потенциальных союзников! И Польша, такой-же расходник в погоне за всевластием, как и Украина. Просто поляки чуть хитрее оказались.
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