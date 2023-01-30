Спасая Украину Евросоюз навредил Польше

Еще в прошлом году Евросоюз ввел режим беспошлинной торговли для украинских аграриев. Этим шагом они убивали сразу двух зайцев. С одной стороны, Украина получала столь необходимые ей экспортные доходы, а с другой — экономический кризис в Европе облегчался за счет поставок более дешевого украинского продовольствия.
Но у любой инициативы есть последствия, порой непредсказуемые. Облегчение участи украинской с/х отрасли привело к кризису в соседней Польше. Польские производители не выдерживают конкуренции и несут убытки. Все это накладывается на высочайшую инфляцию за последние 25 лет. В 2022 году она составила 17,2%, но наиболее болезненным оказался рост цен на топливо и коммунальные платежи. Вкупе с резким падением выручки, увеличение издержек поставило многие польские хозяйства на грань банкротства.
При этом правительство не может субсидировать фермеров, чтобы купировать кризис. Страна тратит существенные средства на военную помощь Киеву, да и расходы на содержание многочисленных украинских беженцев, хоть и в значительной степени компенсируются ЕС, все же имеют место. Но мало того, что в стране нет лишних денег — проблема еще и в общеевропейском регулировании субсидирования с/х.
При этом Западную Европу все устраивает. Проблемы местных фермеров Брюссель не волнуют. Никаких дополнительных субсидий для польского с/х в бюджете ЕС не предусматривается, а режим беспошлинной торговли продлится как минимум до июня 2023. Польша не может в одностороннем порядке ввести пошлины на украинскую продукцию и вынуждена вести переговоры в Европарламенте, но пока безуспешно.
Внезапно, но страна, едва ли не активнее всех поддерживающая Украину в текущем конфликте, сейчас пытается ограничить украинскую же внешнюю торговлю.
Чем все закончится, говорить пока рано, но для России любой польско-украинский конфликт — это хорошо. Можем только порадоваться за то, что в нашей стране у аграриев дела куда лучше и ни голод, ни массовые банкротства им не грозят.
Источник:
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