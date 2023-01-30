Спасая Украину Евросоюз навредил Польше

При этом правительство не может субсидировать фермеров, чтобы купировать кризис. Страна тратит существенные средства на военную помощь Киеву, да и расходы на содержание многочисленных украинских беженцев, хоть и в значительной степени компенсируются ЕС, все же имеют место. Но мало того, что в стране нет лишних денег — проблема еще и в общеевропейском регулировании субсидирования с/х.

При этом Западную Европу все устраивает. Проблемы местных фермеров Брюссель не волнуют. Никаких дополнительных субсидий для польского с/х в бюджете ЕС не предусматривается, а режим беспошлинной торговли продлится как минимум до июня 2023. Польша не может в одностороннем порядке ввести пошлины на украинскую продукцию и вынуждена вести переговоры в Европарламенте, но пока безуспешно.