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С 2011 года в Москве открыли 69 новых станций метро

С 2011 года в Москве открыли 69 новых станций метро

Автор:
09 февраля 2023 18:22
Метки: Метро   Строительство   в фотографиях   г. Москва   дизайн   московское метро   станции   
240
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69 станций метро за 12 лет. К слову, это столько же, сколько открыли за предыдущие 42 года.

А с учетом МЦК (+31 станция) сеть метрополитена увеличилась в 1,5 раза.

За это время появились 3 новые линии (Солнцевская, Некрасовская, Большая кольцевая) и дополнительные станции на 7 действующих ветках (Люблинско-Дмитровская, Арбатско-Покровская, Калининская, Замоскворецкая, Сокольническая, Бутовская и Таганско-Краснопресненская).

Для многих пассажиров ежедневные маршруты сократились на 20-30, а порой и до 60 минут в день. К тому же с появлением метро в районах растет малый и средний бизнес, появляются рабочие места, модернизируются заброшенные промзоны и растет (порой на 15-20%) стоимость жилья, а это хороший бонус для жителей.

Дизайн станций разрабатывали ведущие отечественные и зарубежные архитектурных бюро:

Терехово (Большая кольцевая линия)

×
×

Стахановская (Некрасовская линия)

Зябликово (Люблинско-Дмитровская линия)

Косино (Некрасовская линия)

Давыдково (Большая кольцевая линия)

Лесопарковая (Бутовская линия)

Говорово (Солнцевская линия)

Тропарево (Сокольническая линия)

Лермонтовский проспект (Таганско-Краснопресненская линия)

Фонвизинская (Люблинско-Дмитровская линия)

Юго-Восточная (Некрасовская линия)

Новопеределкино (Солнцевская линия)

Аминьевская (Большая кольцевая линия)

Новаторская (Большая кольцевая линия)

Румянцево (Сокольническая линия)

Воронцовская (Большая кольцевая линия)

Ломоносовский проспект (Солнцевская линия)

Ольховая (Сокольническая линия)

Авиамоторная (Большая кольцевая линия)

Филатов Луг (Сокольническая линия)

Деловой центр (Солнцевская линия)

Кунцевская (Большая кольцевая линия)

Окская (Некрасовская линия)

Солнцево (Солнцевская линия)

Фотографии всех 69 станций можно посмотреть тут.

Источник:

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Метки: Метро   Строительство   в фотографиях   г. Москва   дизайн   московское метро   станции   
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10  комментариев
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64k
Татьяна Юсова 4 часа назад
Хохлы минусуют?
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6k
Андрей Крылов 23 минуты назад
Как бы и кто не ныл, а это очень хорошо!
Ещё бы цены на проезд были сравнимы с советскими... А ведь и тогда метро было прибыльным и не нуждалось в дотациях! А нынче всё постоянно дорожает. Всё мало, мало...
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22k
Сталкер 2 часа назад
Красота!
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1k
Росомаха 3 часа назад
А у меня в посёлке воду в колонки подают по часам....
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Алексей
Тут написано обо мне
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