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Ручная альпака прогулялась в московском метро

Ручная альпака прогулялась в московском метро (2 фото + 2 видео)

Автор:
04 февраля 2022 10:59
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   Метро   Москва   альпака   животные   московское метро   прогулка   
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Пассажиры столичного метро были удивлены и немного обрадованы появлением в подземке экзотического животного.
Вечером 3 февраля москвичи запечатлели в поезде метро диковинного зверя. Альпака с удовольствием изучала людей и ничего не боялась.
Позже хозяйка привязала животное и вышла с ним на Краснопресненской станции, отправившись по своим загадочным делам.
Альпака разводят в Южной Америке, но больше всего особей насчитывается в Перу. Их шерсть идет на изготовление одеял, пледов и одежды.

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Метки: Ynews   Метро   Москва   альпака   животные   московское метро   прогулка   
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4  комментария
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VPJ 22 минуты назад
Надеюсь к ней не пристали безнациональные овце...бы.
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Совранский 49 минут назад
Тот случай, когда животное ведёт себя в метро более пристойно, чем многие особи!
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Hunson Abadeer 59 минут назад
какая забавная штука
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