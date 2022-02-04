Ручная альпака прогулялась в московском метро

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Пассажиры столичного метро были удивлены и немного обрадованы появлением в подземке экзотического животного.
Вечером 3 февраля москвичи запечатлели в поезде метро диковинного зверя. Альпака с удовольствием изучала людей и ничего не боялась.
Позже хозяйка привязала животное и вышла с ним на Краснопресненской станции, отправившись по своим загадочным делам.
Альпака разводят в Южной Америке, но больше всего особей насчитывается в Перу. Их шерсть идет на изготовление одеял, пледов и одежды.
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