Китаец 2 года обклеивал дом ракушками - и получилась местная диковинка

Следующие два года ушли на украшение всего дома ракушками самых разных форм и размеров. Сейчас их просто не сосчитать - их тысячи, и они повсюду. "Мне всегда нравились ракушки, но я никогда не думал использовать их для чего-то. Однажды прогуливался утром по берегу, увидел красивую ракушку, и понял, что передо мной - целое богатство естественного строительного материала. Я использовал ракушки для всего - для декора, для крыши, в качестве ручек, а кусочки - для мозаики," - рассказал хозяин дома.