Китаец 2 года обклеивал дом ракушками - и получилась местная диковинка

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Этот традиционный китайский дом находится на острове Линшань, у восточного побережья Китая. У него - своя уникальная история. Владелец два года занимался его переделкой, и создал ныне местную достопримечательность.
Владелец этого особняка, Сяо Юншэн (Xiao Yongsheng), несколько лет назад решил сделать ремонт дома. Изначально он хотел отремонтировать его, наняв современных дизайнеров и архитекторов, но из-за высокой стоимости отказался от этой идеи.. Тогда ему в голову пришла другая. Он начал собирать ракушки на море, и решил покрыть этими ракушками весь дом.
Следующие два года ушли на украшение всего дома ракушками самых разных форм и размеров. Сейчас их просто не сосчитать - их тысячи, и они повсюду. "Мне всегда нравились ракушки, но я никогда не думал использовать их для чего-то. Однажды прогуливался утром по берегу, увидел красивую ракушку, и понял, что передо мной - целое богатство естественного строительного материала. Я использовал ракушки для всего - для декора, для крыши, в качестве ручек, а кусочки - для мозаики," - рассказал хозяин дома.
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Сейчас владелец в нём не живёт. Этот дом используется в качестве музея, демонстрирующего историю острова и местных рыбаков. Когда-то это просто была фантазийная задумка владельца, а теперь - главная достопримечательность всего острова. Всё грандиозное когда-то начиналось с малого!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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