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Китаец 2 года обклеивал дом ракушками - и получилась местная диковинка

Китаец 2 года обклеивал дом ракушками - и получилась местная диковинка

Автор:
12 ноября 2022 09:00
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Китай   Строительство   дизайн   замок   здания   интересное   истории   креатив   фото   фотографии   
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Этот традиционный китайский дом находится на острове Линшань, у восточного побережья Китая. У него - своя уникальная история. Владелец два года занимался его переделкой, и создал ныне местную достопримечательность.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   Строительство   дизайн   замок   здания   интересное   истории   креатив   фото   фотографии   
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