Интересные факты о самых красивых станциях метро в мире

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Подземные "пещеры" Стокгольма, классические и современные станции в Москве и Петербурге, метро в Италии, Португалии, Германии... Тут есть на что посмотреть.
1. Станция метро T-Centralen (T-Central) в Стокгольме, Швеция
В стокгольмской тунельбане (T-bana) 100 станций метро, и примерно 90 из них украшены различными произведениями искусства, что делает систему метро Стокгольма одной из самых протяженных художественных выставок в мире. T-Centralen была первой из таких станций.
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2. Выход со станции метро King’s Cross, Лондон, Великобритания
Лондонский метрополитен, известный как Tube, - одна из старейших подземных железных дорог в мире. И этот выход - одна из самых длинных световых стен в Европе. 90-метровый туннель с яркой светодиодной настенной инсталляцией постоянно меняет свой цвет. Он может быть ярким и насыщенным, как на картинке выше, или очень мягким, чтобы создавать успокаивающий эффект.
3. Центральный зал станции "Комсомольская" в Москве, Россия
Монументальный декор станции "Комсомольская" - желтый потолок в стиле барокко, восьмиугольные мраморные колонны и массивные тяжелые люстры, а также большая потолочная мозаика авторства Павла Корина, рассказывающая о борьбе русского народа за независимость.
4. Станция метро HafenCity Universität в Гамбурге, Германия
Станция метро HafenCity University (метрополитен Untergrundbahn) в Гамбурге украшена 12 подвесными блоками со светодиодной подсветкой из стали и стекла, которые обеспечивают непрерывное световое шоу в цветах радуги. Кроме того, на станции есть звуковой перформанс с классической музыкой.
5. Станция метро "Алишера Навои" в Ташкенте, Узбекистан
Метро в Ташкенте - одно из самых художественных в мире. Почти все станции богато украшены, причем с невероятным разнообразием тем. Станция "Алишера Навои" с ее архитектурой, напоминающей мечеть, была открыта в 1994 году и считается одной из самых красивых в ташкентском метро.
6. Станция метро "Автово" в Санкт-Петербурге, Россия
Станция метро "Автово" украшена 46 колоннами, поддерживающими потолок. Из них 30 облицованы мрамором, а 16 - декоративными накладками из литых стеклянных панелей с обратным рельефом. Эти стеклянные панели были разработаны специалистами по оптическому стеклу. Они создают оптическую иллюзию, которая "скрывает" бетонную структуру, и колонны кажутся сделанными из твердого кристалла, похожими на стеклянные монолиты. В 2014 году издание The Guardian включило "Автово" в список 12 самых красивых станций метро в мире.
7. Станция метро Solna Centrum в Стокгольме, Швеция
Станция Solna Centrum, прозванная "воротами в ад", - одна из самых ярких и запоминающихся станций стокгольмского метро благодаря своему оранжево-красному потолку и тщательной проработке деталей. Забавный факт: большая часть оформления изначально не планировалось. Но так как станция выглядела скучновато лишь в красных и зеленых тонах, художники начали импровизировать. И увлеклись.
8. Станция метро Università в Неаполе, Италия
Новая станция метро Università в Неаполе - это смелая, красочная и выразительная художественная среда. Она, среди других недавно созданных "художественных станций", является детищем всемирно известных архитекторов и дизайнеров. Серия этих станций задумана как динамичное пространство, некий гибрид станции и музея, в котором можно увидеть скульптуры, инсталляции и произведения современного искусства.
9. Центральный зал станции "Румянцево" в Москве, Россия
Станция "Румянцево" декорирована яркой плиткой в абстрактном стиле Пита Мондриана. Название происходит от бывшего села Румянцево. Станция была первой, построенной на окраине "Новой Москвы".
10. Станция метро Pyongyang, Северная Корея
Метро Пхеньяна - знаковая достопримечательность столицы Северной Кореи. Украшенное хрустальными люстрами, мраморными мозаиками и позолоченными статуями, оно больше похоже на серию роскошных бальных залов, чем на подземку. Эта система метро считается самой глубокой в мире, так как находится на глубине 100 метров под землей. Для сравнения - средняя глубина станций московского метро (не считая наземных участков) - 24 метра.
11. Станция "Фултон-стрит" в Нью-Йорке, США
Станция метро Fulton Street Subway представляет собой комплекс, соединяющий 9 линий. Центральный купол проекта, Sky Reflector-Net, освещает всю станцию, эффективно отражая дневной свет с помощью подвешенных призматических стеклянных лопастей. В 2016 году проект получил серебряный сертификат LEED ("Лидерство в энергетическом и экологическом дизайне" для экологичных зданий).
12. Станция метро Formosa Boulevard в Гаосюне, Тайвань
Станция "Бульвар Формоза" (также известная как "Купол света") - крупнейшая в мире инсталляция в области паблик-арта, созданная с использованием кусков цветного стекла. Она занимает площадь 660 квадратных метров, и на ее создание ушло около 4 лет. Инсталляция повествует о человеческой жизни через четыре основных элемента. Это Вода, представляющая Чрево Жизни; Земля, необходимая для процветания и роста; Свет, иллюстрирующий Творческий Дух; и, наконец, Огонь, символизирующий Разрушение и Возрождение.
13. Станция "Wynyard Walk" в Сиднее, Австралия
Метрополитен в Сиднее очень молод: первая очередь из 13 станций была открыта в 2019 году. Архитектура современная и все еще находится в стадии разработки. Следующее расширение системы метро ожидается в 2024 году, всего должно быть построено 66 км линий и 31 станция.
14. Станция метро Keilaniemi в Эспоо, Финляндия
Станция "Кейланиеми", первая станция западного продолжения линии метро Хельсинки в сторону города Эспоо, расположена в так называемом Западном метро. Это одна из 8 станций, ставшая победителем конкурса Nordic Lighting Design в 2020 году. Район, в котором она расположена, является центром инноваций, технологий и деловой жизни, и оформление станции призвано это подчеркнуть.
15. Станция метро "Мустакиллик Майдони" ("Площадь независимости") в Ташкенте, Узбекистан
"Великолепная станция метро советских времен", - говорит автор снимка. После снятия запрета на фотографирование в Ташкенте многие люди воспользовались этой возможностью, чтобы показать всему миру красоту архитектуры и интересные художественные решения, которыми отличается метрополитен столицы Узбекистана.
16. Станция метро Stadion в Стокгольме, Швеция
Станция Stadion оформлена удивительной яркой радугой. Метро Стокгольма вообще похоже на огромную художественную выставку (на самом деле, самую протяженную художественную выставку под землей), призванную развеять любые опасения людей, которые неуютно чувствуют себя в этих похожих на подземные пещеры местах.
17. Станция метро "Международная" в Санкт-Петербурге, Россия
Станция "Международная" строилась в общей сложности 26 лет, срок её ввода в строй неоднократно переносился. Открыли ее в 2012 году. Декор впечатляет и запоминается: колонны обшиты золотистыми латунными листами, а пол отделан серыми гранитными плитами, в которых все отражается как в зеркале.
18. Станция метро Odenplan в Стокгольме, Швеция
Огни Life Line ("Линия жизни") на станции Odenplan с неоновыми светодиодами теплого белого цвета общей протяженностью 400 метров создают завораживающую атмосферу. Интересный факт: художник оформил источники света в форме биения сердца собственного сына. Это линии с монитора КТГ во время родов.
19. Станция метро Arts et Métiers в Париже, Франция
Парижское метро (le Métro) оформлено по большей части в стиле модерн. Большинство входов спроектировано так, чтобы быть узнаваемыми, поскольку рядом нет никаких наземных зданий, которые могли бы привлечь внимание к станции. Станция Arts et Métiers ("Станция искусств и ремесел"), расположенная недалеко от исторического музея искусств и ремесел, была полностью реконструирована в 1994 году. Основная тема оформления - паровые машины и научная фантастика.
20. Станция метро Kungsträdgården в Стокгольме, Швеция
Kungsträdgården, что означает "Королевский сад", - конечная станция 10-й и 11-й линий. На станции представлены реликвии, спасенные из многих зданий, снесенных во время реконструкции центра Стокгольма в 1950-х и 1960-х годах. Декор имитирует сад во французском стиле, который когда-то располагался на этой территории.
21. Станция метро Olaias в Лиссабоне, Португалия
Эту станцию часто называют самой красивой из станций метро в Лиссабоне, хотя некоторые могут сказать, что она "сбивает с толку", потому что вы как будто оказываетесь в ловушке внутри гигантского калейдоскопа. Входит в список 12 самых красивых станций метро в мире по версии издания The Guardian 2014 года.
22. Станция метро Tekniska Högskolan в Стокгольме, Швеция
Станция Tekniska Högskolan была построена в 1973 году недалеко от Королевского технологического института KTH (Kungliga Tekniska Högskolan). Помимо пяти правильных многогранников, расположенных на платформе, каждый из которых представляет один из пяти элементов Платона (огонь, вода, воздух, земля и эфир), в оформлении также присутствуют изображения гелиоцентрической системы Коперника, механического алфавита Полхема, трех законов движения Ньютона, попыток да Винчи создать летательный аппарат и др.
23. Станция метро "Толедо" в Неаполе, Италия
Станция названа в честь Виа Толедо, древней и одной из самых важных торговых улиц Неаполя. Во многих европейских городах раскопки приводят к каким-то открытиям. В Риме, например, новые артефакты находят при каждом новом расширении метро. Неаполитанская станция метро Toledo Art Station не стала исключением. Ее архитектурный дизайн объединяет светодиодные фонари и мозаику из стекла с древними стенами, относящимися к арагонскому периоду (1484–1501 гг.), которые были обнаружены во время строительных работ.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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То была не просто мозаика. И проявился не просто фрагмент.
Большинство современных станций выполнено в стиле "я так тоже нарисовать могу"...