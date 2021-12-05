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Интересные факты о самых красивых станциях метро в мире

Интересные факты о самых красивых станциях метро в мире (24 фото)

Автор:
05 декабря 2021 12:11
Сообщество : Факты
Метки: архитектура   дизайн   интересные факты   метро   метрополитен   самые красивые станции   станции метро   
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Подземные "пещеры" Стокгольма, классические и современные станции в Москве и Петербурге, метро в Италии, Португалии, Германии... Тут есть на что посмотреть.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   дизайн   интересные факты   метро   метрополитен   самые красивые станции   станции метро   
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5  комментариев
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livaneth 43 минуты назад
Москва, станция Арбатская. Отвалился кусок штукатурки со стены и стал виден фрагмент старой Советской мозаики.
То была не просто мозаика. И проявился не просто фрагмент.
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7k
Мистер Фикс 38 минут назад
Обычно, если речь заходит о красоте метро, везде размещают фото станции Маяковская.
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1k
Андрей Ы. 50 минут назад
Практически все станции метро, построенные при Сталине и, примерно до 1956 года - произведения искусства. Шедевры архитектуры.
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