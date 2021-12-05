Интересные факты о самых красивых станциях метро в мире

Эту станцию часто называют самой красивой из станций метро в Лиссабоне, хотя некоторые могут сказать, что она "сбивает с толку", потому что вы как будто оказываетесь в ловушке внутри гигантского калейдоскопа. Входит в список 12 самых красивых станций метро в мире по версии издания The Guardian 2014 года.