Устройство станций первой очереди

Первой станцией на развилке в сторону "Смоленской" была как раз "Александровский сад", которая тогда называлась "Улица Коминтерна" (с 1935 по 1946 годы). С названиями вообще была путаница - до переименования в 1990-м году станция была и "Калининской" и несколько дней "Воздвиженкой".

Станцию глубиной 7,4 метра построили меньше чем за полгода.