Устройство станций первой очереди

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В 1931 году началось строительство московского метров. Первые вагоны отправились в 7 утра 15 мая 1935 года - в этот день были открыты 13 станций первой очереди.
Это была одна линия с двумя ответвлениями: от станции "Охотный ряд" часть поездов ехала до "Смоленской", а другая - до "Парка культуры".
"Кропоткинская"
Она должна была стать главной станцией московского метро. Её специально строили рядом со взорванным Храмом Христа Спасителя, на месте которого хотели возвести грандиозный Дворец Советов. Все линии московского метро сходились бы в этом месте.
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Ожидался огромный пассажиропоток: иностранные гости, тысячи делегатов со всей страны. И для их удобства проект предполагал прямой проход из здания непосредственно к поездам.
Дворец Советов так и остался мечтой, а вот станция метро появилась и даже больше 20 лет называлась в честь нереализованного проекта. В 1957 году переименовали в "Кропоткинскую". Западный павильон станции был спроектирован также с оглядкой на Дворец Советов.
Проект был удостоен Гран-при на международных выставках в Брюсселе и Париже.
Проект был удостоен Гран-при на международных выставках в Брюсселе и Париже.
"Сокольники"
Движение начиналось от "Сокольников", которые спроектировали Надежда Быкова и Иван Таранов. Станция глубиной девять метров, а опорные столбы облицованы мрамором. Пол, при открытии, был просто асфальтным, а коридоры и зал освещали люстры-шары. Палладианскими лестницами был разделён перонный зал, они регулировали пассажиропоток.
Наземный павильон - это два входа, соединённые большой аркой, а за ней - аллея, ведущая к парку "Сокольники".
Рядом с торцевыми стенами были установлены статуи настоящих спортсменов (работа Петра Митковицера), которые отсылают к античной скульптуре.
Александровский сад
Первой станцией на развилке в сторону "Смоленской" была как раз "Александровский сад", которая тогда называлась "Улица Коминтерна" (с 1935 по 1946 годы). С названиями вообще была путаница - до переименования в 1990-м году станция была и "Калининской" и несколько дней "Воздвиженкой".
Станцию глубиной 7,4 метра построили меньше чем за полгода.
Станцию глубиной 7,4 метра построили меньше чем за полгода.
"Александровский сад" - это единственная станция первой очереди с изогнутыми платформами. Пришлось это сделать, потому что пространство между Кутафьей башней и Манежем было слишком узкое. Изначальный проект предполагал, что на этом месте будет двухпутный перегонный тоннель, но работы уже велись, когда было принято решение о создании станции, поэтому и пришлось сделать искривлённые боковые платформы.
Перехода на "Библиотеку им. Ленина" изначально не было, но был общий с этой станицей временный наземный вестибюль на углу Воздвиженки и Моховой. Современный переход появился в 1938 году.
"Арбатская"
Сегодня эта станция относится в Филёвской линии. Вестибюль "Арбатской" - это один из символов московского метро, который открыли в 1935 году вместе с самой станцией. В плане он представляет пятиконечную звезду. По изначальному замыслу на барабане должны были появиться скульптуры красноармейца и метростроевца. Внутри павильона сделаны ступени в виде амфитеатра, которые ведут к платформенному залу.
Из станций первой очереди "Арбатская" больше всего похожа на "Сокольники". Она тоже трёхпролетная, а опоры - это два ряда колонн, облицованных мрамором.
А вот инженерные хитрости: из-под старого дома на другой стороне Арбатской площади вынули грунт и начали строительство метро прямо из подвала. Ручей Черторотый переместили из кирпичной трубы в металлическую, а потом сделали ещё и перемычку из бочек и мешков с песком. Пока бетонировали крышу станции трамвайные рельсы за одну ночь перекладывали на другое место.
"Красные ворота"
А проект этой станции получил Гран-при на Всемирной выставке в Париже. Подземное пространство спроектировал Иван Фомин. Южный павильон, который в виде огромной раковины, придумал рационалист Николай Ладовский.
Портал, сформированный четырьмя концентрическими полуокружностями, с одной стороны обыгрывает исторический топоним, а с другой - выглядит вполне авангардно. Северный павильон в начале 1950-х построил Алексей Душкин, который работал в стиле арт-деко.
Американские инженеры предлагали не раскрывать третий свод, чтобы не давила порода. Но Илларион Гоциридзе, начальник строительства, убедил Кагановича в прочности конструкции.
Пилоны, поддерживающие свод центрального зала, облицованы тёмно-красным мрамором, которые как раз отсылают к топониму "Красные ворота".
Пилоны, поддерживающие свод центрального зала, облицованы тёмно-красным мрамором, которые как раз отсылают к топониму "Красные ворота".
Источник:
АНТИФИШКИ
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ЗЫ. "Смоленских" тоже две.
Автор! Ну ПЕРЕД ПУБЛИКАЦИЕЙ можно было вычитать текст? Или "пипл и так схавает"?