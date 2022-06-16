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Устройство станций первой очереди

Устройство станций первой очереди

Автор:
16 июня 2022 15:51
Сообщество : RealFishki
Метки: Метро   Москва   Строительство   архитектура   интересное   история   
1603
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В 1931 году началось строительство московского метров. Первые вагоны отправились в 7 утра 15 мая 1935 года - в этот день были открыты 13 станций первой очереди.
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Рядом с торцевыми стенами были установлены статуи настоящих спортсменов (работа Петра Митковицера), которые отсылают к античной скульптуре.
Американские инженеры предлагали не раскрывать третий свод, чтобы не давила порода. Но Илларион Гоциридзе, начальник строительства, убедил Кагановича в прочности конструкции.
Пилоны, поддерживающие свод центрального зала, облицованы тёмно-красным мрамором, которые как раз отсылают к топониму "Красные ворота".

Источник:

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Метки: Метро   Москва   Строительство   архитектура   интересное   история   
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6  комментариев
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8k
antonium 2 часа назад
Автор, среди всего публикуемого последнее время д..ма, такие посты как глоток свежего воздуха. Спасибо
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540
Антошка 2 минуты назад
"строительство московского метров" полетеней?
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17k
Corvus Corax Час назад
Хороший пост. Но аффтар не в курсе, что "Арбатских" две станции, фото соответствуют, да. А текст не различает их.
ЗЫ. "Смоленских" тоже две.
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1k
Ловите наркомана! Час назад
Спасибо большое. Очень интересно
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9
Максим Макашев Час назад
"В 1931 году началось строительство московского метров..."
Автор! Ну ПЕРЕД ПУБЛИКАЦИЕЙ можно было вычитать текст? Или "пипл и так схавает"?
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1k
Александр Голованов Час назад
Очень познавательный и интересный пост, спасибо.
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