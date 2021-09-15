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Альтернативные названия станций московского метро

Альтернативные названия станций московского метро (19 фото)

Автор:
15 сентября 2021 11:00
Сообщество : Юмор
Метки: Instagram   забавно   метро   московское метро   названия станций   прикол   станции   
803
19

Здорово, когда у людей есть хобби и свои фишки. Они проносят свои увлечения через года, превращая их в свою особенность и занятное увлечение.

У Павла Буранова, например, это фото с названиями станций московского метро. Да вот только к каждому снимку он добавляет себя. Вернее только часть. А именно - пальцы.




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А если бы у вас была возможность переименовать станции метро, то чтобы вы придумали?


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Метки: Instagram   забавно   метро   московское метро   названия станций   прикол   станции   
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2  комментария
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Shtoppi 19 минут назад
До СОДОМИТИНО он видимо не доехал)))
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SerGProS 18 минут назад
Чувак проснулся...Уже 10000 лет есть вариант альтернативных названий станций метро Москвы
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