Альтернативные названия станций московского метро

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Здорово, когда у людей есть хобби и свои фишки. Они проносят свои увлечения через года, превращая их в свою особенность и занятное увлечение.
У Павла Буранова, например, это фото с названиями станций московского метро. Да вот только к каждому снимку он добавляет себя. Вернее только часть. А именно - пальцы.
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К каждому альтернативному названию есть комментарий от автора: "станция в стиле юго-восточной Азии"
А если бы у вас была возможность переименовать станции метро, то чтобы вы придумали?
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