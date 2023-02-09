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Почему кубинцы вот уже 70 лет не покупают новые машины: жизнь автолюбителей на Острове Свободы

Почему кубинцы вот уже 70 лет не покупают новые машины: жизнь автолюбителей на Острове Свободы

Автор:
09 февраля 2023 10:30
Сообщество : Автомир
Метки: Жизнь   авто   в мире   интересно   куда   машины   факты   фото   
616
4

Ром, сигары и тропическое солнце — вот то, с чем у нас ассоциируется Куба, более известная, как Остров Свободы. Только вот песчаные пляжи, хорошие напитки и ласковое солнышко — не единственные визитные карточки этого государства. Куда сильнее Куба известна своими автомобилями.

Надо понимать, после революции 1959 года правительство острова запретило гражданам покупать автомобили без специального разрешения властей. Исключением можно назвать чиновников, да редкие таксопарки для элитных туристов — им эти разрешения все-таки давали, получить же его простому смертному было нельзя — у нас тут социализм, как-никак.


Это привело к тому, что на острове фактически остались только машины, завезенные и купленные там до 1959 года, которые к нашему времени превратились в настоящий раритет. Только вот за годы своей жизни, эти автомобили претерпели значительные изменения. Находчивые кубинцы меняли в них моторы, ставили в них самодельные запчасти и даже превращали старые "Жигули" и "Волги" в кабриолеты. В общем, от заводской комплектации там сегодня остался один лишь корпус, да и тот переделанный.


При этом даже продать такую машину новому владельцу долгие годы было нельзя: машины передавались в семье из поколения в поколения, постоянно модифицируясь и преобразуясь. Как итог, к настоящему моменту на Кубе образовался целый автопарк уникальных авто, которых больше нигде нет. Только вот запрет на покупку машин отменили несколько лет назад — в 2014 году, однако машины почти никто не поменял. Почему же это произошло? Неужели людям нравится ездить в машинах, собранных из пылесосов и газонокосилок?

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Вы удивитесь, но в какой-то степени — да. Кубинцы с большой теплотой относятся к своим машинам, ведь многие из них им достались еще от своих дедов. Да, они не новы, но это своеобразная семейная реликвия, расстаться с которой многим непросто. В них прошла вся жизнь нескольких поколений, поэтому избавиться от такого автомобиля — все равно, что выбросить семейный фотоальбом.

Вторая причина отказа от покупки новых автомобилей — бизнес. Ни для кого не секрет, что современная Куба живет за счет туризма. А туристы, особенно американские, любят подержанные автомобили и редкие самоделки. Поэтому людям просто экономически выгодно поддерживать свою "старушку" в рабочем состоянии, чтобы зарабатывать на ней как можно больше денег.

Наконец, нельзя не вспомнить про уровень жизни. Куба — довольно бедная страна, поэтому денег на новую иномарку (а своего производства на Острове Свободы нет) у населения просто нет. Так, с учетом стоимости автомобилей на Кубе, копить на новую машину можно не десятки, а сотни лет — суммы просто неприподъемные для простого рабочего.

Впрочем, людям искренне нравится их жизни. Им нравятся их автомобили. Они не цепляются к железкам и просто искренне радуются жизни. Думаю, в этом и есть секрет их счастья — жить сегодняшним днем, любить себя и не думать о деньгах. Ведь счастье не в них.

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Метки: Жизнь   авто   в мире   интересно   куда   машины   факты   фото   
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5
макс 37 минут назад
Последний абзац прочитал голосом Киселёва:
Впрочем, людям искренне нравится их жизни. Они не цепляются к железкам и просто искренне радуются жизни. Думаю, в этом и есть секрет их счастья жить сегодняшним днем, любить себя и не думать о деньгах. Ведь счастье не в них.
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2k
Дмитрий 12 минут назад
Да, как раз третья причина является основной... Как бы кто не любил винтажный автомобиль, это не средство передвижение на каждый день, а скорее "машина выходного дня" и то, если он доведен до ума, а поддерживать авто, которому больше 30 лет в таком состоянии очень непросто.
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19k
Corvus Corax 14 минут назад
"на острове фактически остались только машины, завезенные и купленные там до 1959 года, которые к нашему времени превратились в настоящий раритет. Только вот за годы своей жизни, эти автомобили претерпели значительные изменения. Находчивые кубинцы меняли в них моторы, ставили в них самодельные запчасти и даже превращали старые "Жигули" и "Волги" в кабриолеты"

Жигули до 59-го года? Ну-ну...
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2k
Дмитрий 14 минут назад
Скоро и мы узнаем почему...
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