Почему кубинцы вот уже 70 лет не покупают новые машины: жизнь автолюбителей на Острове Свободы

Надо понимать, после революции 1959 года правительство острова запретило гражданам покупать автомобили без специального разрешения властей. Исключением можно назвать чиновников, да редкие таксопарки для элитных туристов — им эти разрешения все-таки давали, получить же его простому смертному было нельзя — у нас тут социализм, как-никак.

Это привело к тому, что на острове фактически остались только машины, завезенные и купленные там до 1959 года, которые к нашему времени превратились в настоящий раритет. Только вот за годы своей жизни, эти автомобили претерпели значительные изменения. Находчивые кубинцы меняли в них моторы, ставили в них самодельные запчасти и даже превращали старые "Жигули" и "Волги" в кабриолеты. В общем, от заводской комплектации там сегодня остался один лишь корпус, да и тот переделанный.

При этом даже продать такую машину новому владельцу долгие годы было нельзя: машины передавались в семье из поколения в поколения, постоянно модифицируясь и преобразуясь. Как итог, к настоящему моменту на Кубе образовался целый автопарк уникальных авто, которых больше нигде нет. Только вот запрет на покупку машин отменили несколько лет назад — в 2014 году, однако машины почти никто не поменял. Почему же это произошло? Неужели людям нравится ездить в машинах, собранных из пылесосов и газонокосилок?