Стирка по воскресеньям и ни одного «Макдака» на всю страну: 12 фактов о жизни в Черногории

3. В домах черногорцев нет газа, центрального отопления и горячей воды: их заменяет электричество, и потому счет за электроэнергию зимой может доходить до 100 EUR. Чтобы сэкономить, местные стирают и моются либо после 23:00, либо по воскресеньям, когда действует пониженный тариф.

4. В Черногории нет ни одного «Макдональдса»: когда-то мобильные точки корпорации были в Подгорице и Будве, но, несмотря на спрос, продержались они недолго. Поговаривают, что американский фастфуд негласно запретили местные власти, сопротивляясь глобализации и заботясь о здоровье населения.

5. В Черногории очень вкусно готовят: перекусить можно в одной из многочисленных пекар, где продают булочки с ореховой пастой, круассаны с шоколадом, а также выпечку с мясом, сыром и зеленью. Чтобы основательно подкрепиться, стоит заглянуть в семейную харчевню: еда там очень вкусная, порции огромные, а цены — гуманные.

6. Черногорские мужчины не спешат жениться и не слишком склонны к супружеской верности. На севере страны есть целая деревня убежденных холостяков — Конюши: там живет около 60 человек, принципиально не желающих обзаводиться семьей.