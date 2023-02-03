Стирка по воскресеньям и ни одного «Макдака» на всю страну: 12 фактов о жизни в Черногории

Черногорцы поют на улицах, но не танцуют на дискотеках, любят праздники и не любят работать, предпочитают мясо морепродуктам и палят из пистолетов в честь рождения сына. Самые необычные бытовые традиции и привычки жителей балканской страны далее в посте.
1. В Черногории пьют в основном натуральный кофе, а вот найти чай здесь непросто — его продают преимущественно в русских магазинах. Заказав чашку чая в кафе или ресторане, приготовьтесь получить «антипростудный набор»: дешевый пакетик в комплекте с кипятком, долькой лимона и медом. Черногорцы не пьют чай без повода, они им лечатся.
2. Черногория — самая курящая страна Европы: с сигаретами здесь не расстается почти половина взрослого населения. Несмотря на действующий запрет, местные жители дымят везде — на улице, в транспорте, на террасах ресторанов и даже в роддомах. По данным ВОЗ, здесь курят больше, чем в России и Сербии: в среднем по 11 сигарет в день.
3. В домах черногорцев нет газа, центрального отопления и горячей воды: их заменяет электричество, и потому счет за электроэнергию зимой может доходить до 100 EUR. Чтобы сэкономить, местные стирают и моются либо после 23:00, либо по воскресеньям, когда действует пониженный тариф.
4. В Черногории нет ни одного «Макдональдса»: когда-то мобильные точки корпорации были в Подгорице и Будве, но, несмотря на спрос, продержались они недолго. Поговаривают, что американский фастфуд негласно запретили местные власти, сопротивляясь глобализации и заботясь о здоровье населения.
5. В Черногории очень вкусно готовят: перекусить можно в одной из многочисленных пекар, где продают булочки с ореховой пастой, круассаны с шоколадом, а также выпечку с мясом, сыром и зеленью. Чтобы основательно подкрепиться, стоит заглянуть в семейную харчевню: еда там очень вкусная, порции огромные, а цены — гуманные.
6. Черногорские мужчины не спешат жениться и не слишком склонны к супружеской верности. На севере страны есть целая деревня убежденных холостяков — Конюши: там живет около 60 человек, принципиально не желающих обзаводиться семьей.
7. В черногорских семьях до сих пор действуют патриархальные устои: мужья с утра неспешно пьют кофе и обсуждают последние новости в ближайшем кафе, а женщины суетятся по хозяйству, собирают детей в школу и отправляются на работу. Рождение девочки считается почти что несчастьем: бывает даже, что, узнав о нежеланном поле младенца, черногорки прерывают беременность.
8. Работа и карьера не входят в список приоритетов местных жителей, гораздо больше они ценят семью и друзей. Поэтому работают черногорцы не спеша и вообще никуда не торопятся; их знаменитая лень отразилась в 10 шуточных заповедях, первая из которых гласит: «Человек родился усталым и живет, чтобы отдохнуть».
9. А вот в веселье черногорцы знают толк: наряду с Новым годом и Днем независимости они официально отмечают Рождество и Пасху. Кроме того, в стране есть множество неофициальных, но любимых в народе праздников — Куриное Рождество, Праздник мимозы, День камелий, Фестиваль черники, Проводы лета и карнавалы несколько раз в году.
10. Черногорцы очень любят собак и кошек, практически в каждой семье есть питомец, а то и сразу несколько. На улицах повсюду установлены кормушки для бродячих животных, а во многих гостиницах можно остановиться со своим четвероногим другом.
11. Свободолюбивые черногорцы презирают правила дорожного движения и нередко пренебрегают ими. Проезжать на красный свет, парковаться там, где душа пожелает, курить и разговаривать по телефону за рулем, обгонять друг друга на горном серпантине — все это в порядке вещей.
12. Русским в Черногории всегда рады: на курортах говорят по-русски, а в приморских ресторанах всегда есть меню на нашенском. Во времена Югославии русский изучали в школах как обязательный предмет, и старшее поколение вполне может процитировать Пушкина или Лермонтова в оригинале.
Вы уже бывали в Черногории?
Источник:
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