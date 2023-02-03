FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2474 поста • 510 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
Стирка по воскресеньям и ни одного «Макдака» на всю страну: 12 фактов о жизни в Черногории

Стирка по воскресеньям и ни одного «Макдака» на всю страну: 12 фактов о жизни в Черногории

Автор:
03 февраля 2023 10:01
Сообщество : Путешествия
Метки: Жизнь   в мире   интересно   люди   путешествия   удивительно   факты   фото   черногория   
1158
4

Черногорцы поют на улицах, но не танцуют на дискотеках, любят праздники и не любят работать, предпочитают мясо морепродуктам и палят из пистолетов в честь рождения сына. Самые необычные бытовые традиции и привычки жителей балканской страны далее в посте.

1. В Черногории пьют в основном натуральный кофе, а вот найти чай здесь непросто — его продают преимущественно в русских магазинах. Заказав чашку чая в кафе или ресторане, приготовьтесь получить «антипростудный набор»: дешевый пакетик в комплекте с кипятком, долькой лимона и медом. Черногорцы не пьют чай без повода, они им лечатся.


2. Черногория — самая курящая страна Европы: с сигаретами здесь не расстается почти половина взрослого населения. Несмотря на действующий запрет, местные жители дымят везде — на улице, в транспорте, на террасах ресторанов и даже в роддомах. По данным ВОЗ, здесь курят больше, чем в России и Сербии: в среднем по 11 сигарет в день.

×
×

3. В домах черногорцев нет газа, центрального отопления и горячей воды: их заменяет электричество, и потому счет за электроэнергию зимой может доходить до 100 EUR. Чтобы сэкономить, местные стирают и моются либо после 23:00, либо по воскресеньям, когда действует пониженный тариф.


4. В Черногории нет ни одного «Макдональдса»: когда-то мобильные точки корпорации были в Подгорице и Будве, но, несмотря на спрос, продержались они недолго. Поговаривают, что американский фастфуд негласно запретили местные власти, сопротивляясь глобализации и заботясь о здоровье населения.


5. В Черногории очень вкусно готовят: перекусить можно в одной из многочисленных пекар, где продают булочки с ореховой пастой, круассаны с шоколадом, а также выпечку с мясом, сыром и зеленью. Чтобы основательно подкрепиться, стоит заглянуть в семейную харчевню: еда там очень вкусная, порции огромные, а цены — гуманные.


6. Черногорские мужчины не спешат жениться и не слишком склонны к супружеской верности. На севере страны есть целая деревня убежденных холостяков — Конюши: там живет около 60 человек, принципиально не желающих обзаводиться семьей.

7. В черногорских семьях до сих пор действуют патриархальные устои: мужья с утра неспешно пьют кофе и обсуждают последние новости в ближайшем кафе, а женщины суетятся по хозяйству, собирают детей в школу и отправляются на работу. Рождение девочки считается почти что несчастьем: бывает даже, что, узнав о нежеланном поле младенца, черногорки прерывают беременность.


8. Работа и карьера не входят в список приоритетов местных жителей, гораздо больше они ценят семью и друзей. Поэтому работают черногорцы не спеша и вообще никуда не торопятся; их знаменитая лень отразилась в 10 шуточных заповедях, первая из которых гласит: «Человек родился усталым и живет, чтобы отдохнуть».


9. А вот в веселье черногорцы знают толк: наряду с Новым годом и Днем независимости они официально отмечают Рождество и Пасху. Кроме того, в стране есть множество неофициальных, но любимых в народе праздников — Куриное Рождество, Праздник мимозы, День камелий, Фестиваль черники, Проводы лета и карнавалы несколько раз в году.

10. Черногорцы очень любят собак и кошек, практически в каждой семье есть питомец, а то и сразу несколько. На улицах повсюду установлены кормушки для бродячих животных, а во многих гостиницах можно остановиться со своим четвероногим другом.


11. Свободолюбивые черногорцы презирают правила дорожного движения и нередко пренебрегают ими. Проезжать на красный свет, парковаться там, где душа пожелает, курить и разговаривать по телефону за рулем, обгонять друг друга на горном серпантине — все это в порядке вещей.


12. Русским в Черногории всегда рады: на курортах говорят по-русски, а в приморских ресторанах всегда есть меню на нашенском. Во времена Югославии русский изучали в школах как обязательный предмет, и старшее поколение вполне может процитировать Пушкина или Лермонтова в оригинале.


Вы уже бывали в Черногории?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Жизнь   в мире   интересно   люди   путешествия   удивительно   факты   фото   черногория   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Виктор Глущенко 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Вячеслав Час назад
Ленивые и продажные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1148220



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 февраля
Набирающие популярность в сообществах
Как бы выглядели 19 публичных мужчин, если бы вдруг стало модно ходить лысым (шутка юмора)
Как бы выглядели 19 публичных мужчин, если бы вдруг стало модно ходить лысым (шутка юмора)
6 вещей, которые на Руси для женщин были нормой, а сейчас кажутся дикостью
6 вещей, которые на Руси для женщин были нормой, а сейчас кажутся дикостью
Переводы денег по телефону стали проще
Переводы денег по телефону стали проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Почти получилось

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#история#позитив#люди#картинки#удивительно#истории#суд#Москва
#Юмор#животные#факты#подборка#наука#Приколы#полиция#СССР#Жизнь#фейл
#интересно#Прикол#в мире#забавно#улыбнуло#смешно#знаменитости#Фотографии#природа#спасение
Читалка, которая заменит бумажную книгу и сохранит зрение Читалка, которая заменит бумажную книгу и сохранит зрение Удивительные факты, о которых вы возможно не знали Удивительные факты, о которых вы возможно не знали Интересные факты про Японию Интересные факты про Японию Бангладеш: крохотная страна с населением больше, чем в России Бангладеш: крохотная страна с населением больше, чем в России 12 реальных снимков о том, как жила Монголия в начале ХХ столетия 12 реальных снимков о том, как жила Монголия в начале ХХ столетия Семь аспектов экономики и жизни, в которых Индия – лидер в мире Семь аспектов экономики и жизни, в которых Индия – лидер в мире

На что жалуетесь?

Вернуться