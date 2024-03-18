Гренландия — страна ледников, айсбергов и зелени

От рыжего викинга до наших дней

Если быть исторически точным, то столь странное имя Гренландии дали вовсе не географы и мореплаватели, а один хитрый викинг, которого соплеменники изгнали из Исландии на три года за совершенное им убийство из кровной мести. Звали воина Эриком Рыжим, и был он далеко не бедным викингом, имевшим в услужении несколько десятков рабов. Отправился сей муж "отбывать срок" вместе со всем своим хозяйством на остров, который в ясную погоду смутно виднелся к западу от Исландии (280 км).

За три года жизни на нем Эрик не встретил ни одного аборигена, что позволило ему считать территорию полностью своей. И когда в 986 году он вернулся из "ссылки", то стал рассказывать соплеменникам о "зеленой стране", в которой не жизнь, а сказка. Много свободной территории, пастбища для скота, тучные косяки сельди и киты с тюленями, которые совсем не боятся человека. Безусловно, всё это было хитрым рекламным трюком, призванным привлечь побольше колонистов на новые земли. И он сработал, главным образом из-за рассказов о свободной земле, пригодной для выпасов и земледелия. Так примерно в 1000 году в Гренландии появились и стали постоянно жить первые европейцы.