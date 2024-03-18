Гренландия — страна ледников, айсбергов и зелени

Есть на мировой географической карте интересный парадокс, связанный с двумя территориями, в сущности, почти соседями. В северной Атлантике между Америкой и Евразией лежат два острова — маленький и большой.
Первый радует взгляд изумрудной, почти плюшевой зеленью холмов и фьордов. А второй — безраздельным и бескрайним царством белого льда. Но вот странность: зеленый остров называется ледяным (Island — ледяная страна), а ледяной — зеленым (Greenland — зеленая страна).
Про Исландию нужно рассказывать отдельно, но сегодня речь не о ней, а о ее белом соседе — самом большом острове на Земле на 80% покрытом льдом, который по странной прихоти географов получил название "Зеленая страна".
От рыжего викинга до наших дней
Если быть исторически точным, то столь странное имя Гренландии дали вовсе не географы и мореплаватели, а один хитрый викинг, которого соплеменники изгнали из Исландии на три года за совершенное им убийство из кровной мести. Звали воина Эриком Рыжим, и был он далеко не бедным викингом, имевшим в услужении несколько десятков рабов. Отправился сей муж "отбывать срок" вместе со всем своим хозяйством на остров, который в ясную погоду смутно виднелся к западу от Исландии (280 км).
За три года жизни на нем Эрик не встретил ни одного аборигена, что позволило ему считать территорию полностью своей. И когда в 986 году он вернулся из "ссылки", то стал рассказывать соплеменникам о "зеленой стране", в которой не жизнь, а сказка. Много свободной территории, пастбища для скота, тучные косяки сельди и киты с тюленями, которые совсем не боятся человека. Безусловно, всё это было хитрым рекламным трюком, призванным привлечь побольше колонистов на новые земли. И он сработал, главным образом из-за рассказов о свободной земле, пригодной для выпасов и земледелия. Так примерно в 1000 году в Гренландии появились и стали постоянно жить первые европейцы.
А вообще-то это коренная земля эскимосов. Перебрались они на остров из арктических районов Канады еще до первых викингов, но не прижились. Второе их пришествие случилось уже после скандинавов и какое-то время две культуры существовали независимо друг от друга, ничего не зная о соседях. Викинги занимали юго-западную часть острова, а эскимосы — его западный край, от которого было рукой подать до Канадского архипелага.
Со временем две культуры смешались, и на протяжении веков сформировали особый этнос, называемый гренландцами. Их отличает свой язык, кстати, довольно сложный для освоения. Интересной его особенностью считаются монструозные слова, выполняющие роль предложений. Вот, например, такая морфема: "Nalunaarasuartaatilioqateeraliorfinnialikkersaatiginialikkersaatilillaranatagoorunarsuarooq" (91 буква), которая означает грандиозный, но нереализованный замысел, оставшийся лишь на бумаге в проекте.
Вернемся к истории. В средние века Гренландия считалась норвежской территорией, в состав которой тогда входила и Исландия. А в XVI веке Норвегия со своими заморскими владениями вошли в союз с Данией. Спустя почти три столетия уния распалась, но Гренландия так и осталась датской. Таковой она пребывает и поныне, находясь в статусе автономной части Датского королевства. В сущности, Гренландия — это почти полностью независимая страна со своими органами власти, законодателями, правовой и судебной системами. Единственное, что остается прерогативой Дании — это внешняя политика острова и контроль над его ресурсами. И то в 1985 году Гренландия покинула Европейское экономическое сообщество, потому что так решили жители на референдуме. А что касается полезных ископаемых, то о них больше разговоров, чем реальных дел по добычи.
Под толщей льда
А они в Гренландии имеются, ведь остров — это не просто огромный кусок льда, от которого периодически откалываются айсберги и топят суда типа "Титаника". Это самая настоящая земля со своими горами, низинами и даже каньонами. Вот только она покрыта громадным ледяным щитом, который образовался в последнюю ледниковую эпоху, породив твердь толщиной в три километра. Она и покрывает 80% территории Гренландии, постепенно истончаясь и сходя на нет ближе к берегам. Фактически Гренландия — это такой огромный ледяной купол, вершина которого (точнее две вершины) находится примерно в географическом центре острова на высоте 3300 метров над уровнем моря.
А вот под ним скрывается много интересного. Мы привыкли, что когда заходит речь о природных каньонах, то на первом месте всегда стоит Большой американский каньон в штате Аризона США. Но оказывается он лишь второй по протяженности. А рекордсмен расположен под ледяным щитом Гренландии, обладает длиной в 750 километров и шириной — около десяти. Еще до обледенения каньон был частью речной системы Гренландии. Из него и сейчас поступает талая вода в Северный Ледовитый океан.
Ледники Гренландии ближе к берегам постепенно истончаются и кое-где не доходят до кромки океана. Вот в этих местах и живет все население острова — 56 тысяч человек. Самая населенная часть Гренландии — ее юго-запад. Здесь находится столица Нуук (17 тысяч человек), стоящая в центре большого фьорда с изрезанными берегами. Второй анклав — юг острова, и третий — его западная часть. Остальные прибрежные территории заселены не столь плотно, а уж про центр и говорить нечего — там находятся лишь автономные метеостанции. К слову, одна из таких отобрала звание "полюс холода" у российского Оймякона, зафиксировав у себя температуру минус 69,6°С. Правда, это было в 1991 году, а рекорд почему-то пересмотрели лишь в 2020-м.
Жизнь разноцветная и разобщенная
Жизнь гренландцев ничем не отличается от таковой у прочих северных материковых и островных народов. Охота и рыболовство — вот два главных местных промысла. Соответственно, пища у жителей преимущественно рыбная, хотя на острове водятся овцебыки и на них даже кое-где разрешена охота. Из фирменных блюд местной кухни стоит отметить мактак — кожу кита с жиром на ней. Обычно ее едят в сыром виде, но для неподготовленных туристов в ресторанах часто маринуют. Удивительно, но по вкусу мактак больше напоминает фундук, а не привычное сало.
На десерт гренландцы едят местное мороженое акутак, в которое добавляют для полноты вкуса растаявшую воду с айсберга. Что интересно, в этом мороженом нет ни грамма лактозы, поскольку у многих местных жителей существует врожденная ее непереносимость. Поэтому животное молоко на острове часто заменяется соевым.
Города в Гренландии очень компактные, застроенные в основном невысокими разноцветными зданиями. Причем, цветовая палитра весьма разнообразна, что вносит нотку оживления, особенно на фоне белого снега. Но мало кто из туристов знает, что на острове существует особый цветовой код, по которому красят общественные здания. Дома красного цвета сигнализируют, что там либо церковь, либо магазин. Желтый цвет закреплен за медициной, зеленый — за пунктами связи. Синий отдан на откуп рыбной промышленности, а черный достался полицейским участкам. Впрочем, такие правила не касаются жилых домов, поэтому ориентироваться по цвету в гренландских городах получается с трудом.
Также сложно добираться из одного населенного пункта в другой. Берега Гренландии очень сильно изрезаны, поэтому между городами зачастую вообще не существует никакого наземного сообщения. Редкие дороги петляют, старательно огибая горы и прижимаясь вплотную к воде, а главным средством связи служит морской транспорт и вертолеты. Аэропорты есть не везде, и даже столица Нуук имеет лишь скромную полосу для внутренних рейсов. Главный же воздушный хаб страны находится в 300 километрах на север от Нуука в городе Кангерлуссуаке — месте с наиболее стабильной погодой.
Самая пустынная и незаселенная часть Гренландии (кроме ее центра) — это север острова, от которого рукой подать до Северного полюса. Там находятся лишь несколько полярных баз, да военные объекты, причем принадлежащие не Гренландии и не Дании, а США. Америка давно положила глаз на Гренландию ввиду ее важного стратегического положения и даже несколько раз пыталась купить остров у Дании. Последний такой случай произошел при президенте Трампе, но Дания с негодованием отвергла щедрые денежные посулы, гордо заявив, что Гренландия не продается.
Источник:
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