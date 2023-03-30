Стальные гиганты: 12 самых больших машин на планете

Развитие технологий движется большими темпами. В перспективе они только ускорят своё развитие, что, безусловно, будет иметь свои последствия для всего человечества. Однако это уже, как говорится, совсем другая история.
Технологический прогресс позволил людям научиться создавать сложные механизмы, помогающие в выполнении тяжёлых и опасных работ. Например, сегодня многие из них незаменимы в горнодобывающей промышленности и при перевозке крупных грузов. Некоторые машины, созданные для выполнения подобных задач, в первую очередь впечатляют не столько своим функционалом, сколько гигантскими размерами. Глядя на них, сложно поверить, что их смог разработать и построить человек.
Ниже представлены фотографии самых удивительных и гигантских машин в мире, от вида которых у вас наверняка перехватит дух. Поехали!
Гусеничный транспортёр НАСА
Гусеничный транспортёр весит 2400 тонн и состоит из платформы на четырёх тележках, каждая из которых снабжена двумя гусеницами. Передвигается этот гигант не быстро — всего 3 км/ч (при условии отсутствия груза). В загруженном состоянии монстр едва разгоняется до 1,6 км/ч.
Машина предназначена для перевозки собранных, но не заправленных космических кораблей на стартовый комплекс
Один из самых больших карьерных самосвалов в мире — Caterpillar 797
Автомобиль активно применяется в горной промышленности. Предназначен для транспортировки угля, руд и других полезных ископаемых. Вес малютки составляет 623 тонны.
БелАЗ-75710 — гигант, способный легко перевезти 450 тонн груза
Мировой экономический кризис подтолкнул белорусских конструкторов к созданию машины, которая помогла бы повысить рентабельность добычи полезных ископаемых. Чтобы снизить стоимость транспортировки груза, нужно было построить самосвал с максимально возможной грузоподъёмностью. Так на свет появился БелАЗ.
Так выглядит самосвал в сравнении с обычным грузовиком
Сборка гиганта не конвейерная, а постовая, практически ручная. Занимает она два-три месяца. На разработку машины ушли рекордно маленькие сроки. От эскизного проекта до выхода из цеха прошло всего два года. Вес машины составляет 840 тонн.
Самый большой гидравлический экскаватор TEREX RH-400
Машина создана американской машиностроительной фирмой. Её вес составляет 1000 тонн. Может работать в любых климатических условиях. За один раз ковш экскаватора может зачерпнуть 100 тонн груза.
Карьерный самосвал Liebherr T-282B
В кабине машины установлен дисплей вместо традиционной панели приборов. Вес красавчика составляет 252 тонны.
Terex 33-19 Titan — ранее считался самым большим и грузоподъёмным автомобилем в мире
Малыш имеет массу в 235 тонн и грузоподъёмность в 350 тонн.
В его кузов можно нагрузить уйму таких легковушек
LeTourneau L-2350 — один из самых здоровенных колесных погрузчиков
Вес машины составляет 262 тонны. Имеет собственную страничку в книге рекордов Гиннесса за свои размеры и грузоподъёмность.
D575A-3 Super Dozer — самый большой и мощный гусеничный трактор в мире, который весит 131 тонну
LR 13000 — самый мощный кран в мире с максимальной грузоподъёмностью 3000 тонн
Глядя на этот кран, становится немного не по себе. Вас тоже пугают крупные объекты? Поздравляем, вы столкнулись с мегалофобией. Это состояние, при котором человек по необъяснимым причинам боится больших предметов, машин и животных.
Биг Маски — самый большой в мире шагающий экскаватор
Вес Биг Маски составляет около 13 тысяч тонн.
Объём его ковша настолько велик, что туда свободно поместятся 12 легковых автомобилей
Экскаватор Bucyrus-Erie 1850-B по прозвищу Большой Брут, Использовался для добычи каменного угля
Машина была выполнена в единственном экземпляре. Её вес составляет 5500 тонн. Сегодня она находится в музее города Вест-Минерал в Канзасе.
А вот Большой Брут в полный рост
Bagger 288 – считается самой большой ныне существующей машиной в мире
Этот монстрик был построен немецкой компанией ещё в 1978 году
Сегодня он остаётся самым большим экскаватором в мире и продолжает работать на одном из карьеров Германии
Его вес составляет примерно 13,5 тысяч тонн, длина — 240 метров, высота — 96 метров, а ширина — 46 метров. Главная особенность машины — её ротор. Его высота равняется восьмиэтажному зданию. Ротор состоит из 18 ковшей по 6,6 кубометров каждый. Колесо делает по 48 оборотов в минуту.
Источник:
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