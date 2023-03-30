Стальные гиганты: 12 самых больших машин на планете

Технологический прогресс позволил людям научиться создавать сложные механизмы, помогающие в выполнении тяжёлых и опасных работ. Например, сегодня многие из них незаменимы в горнодобывающей промышленности и при перевозке крупных грузов. Некоторые машины, созданные для выполнения подобных задач, в первую очередь впечатляют не столько своим функционалом, сколько гигантскими размерами. Глядя на них, сложно поверить, что их смог разработать и построить человек.

Ниже представлены фотографии самых удивительных и гигантских машин в мире, от вида которых у вас наверняка перехватит дух. Поехали!

Гусеничный транспортёр НАСА