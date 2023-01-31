Интересные факты про Японию

Японки очень принципиальны в выборе одежды по сезону. Правда, ориентируются здесь они не на погоду, а на календарь. Если наступило 1 марта, значит нужно надевать туфли. И если в мае будет 30-градусная жара, босоножки надевать все равно нельзя. Вот наступит 1 июня – и тогда пожалуйста (пусть даже на улице будет проливной дождь и холод).



Музей туалета