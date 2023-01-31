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Интересные факты про Японию

Интересные факты про Японию

Автор:
31 января 2023 09:53
Сообщество : Факты
Метки: Жизнь   Япония   в мире   интересно   люди   факты   фото   
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И все-таки японцы – уникальные люди. Чтобы удостовериться в этом, предлагаю вам узнать интересные факты о японцах и Японии, которые заставят вас посмотреть на восточных соседей по-другому.

Самый дорогой поезд Японии

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Поклонники Гарри Поттера почувствовали легкое головокружение, когда железнодорожная компания JR East объявила, что на станции Ueno в Токио откроется «Платформа 13½», откуда будет отправляться великолепный люксовый экспресс.

Поезд называется Сики-Шима, или Остров времен года, что отражает гордость японцев за то, насколько красивы все четыре сезона на территории Страны восходящего солнца. Поэтому для каждого времени года разработаны специальные маршруты туристического экспресса.
В состав входят 10 вагонов, в которых смогут комфортно расположиться 34 человека. Всего поезд включает 17 номеров: 2 больших и 15 маленьких.

Для пассажиров созданы максимально комфортные условия для путешествий: в поезде есть настоящие ванны, вагон-ресторан, а также вагоны с панорамными окнами и стеклянным потолком.
Также в поезде есть 2-х ярусное купе: внизу располагается спальня, а сверху гостиная. Стоимость такого «номера» доходит до 10 тысячи долларов.

Ребенок-робот

Компания Тойота объявила о начале выпуска небольших роботов Kirobo Mini. Они помещаются на ладони человека, и предназначены для людей, которым хочется иметь ребенка, но по какой-то причине завести его они не могут. Приблизительный возраст такого «ребенка» — годик. Он может немного ходить, но у Kirobo Mini это получается плохо.

У робота не хватает опыта для того, чтобы держать тело вертикально. Такой недостаток спроектирован инженерами специально для того, чтобы вызывать у человека нежные чувства к неумехе, и стимулировать появление эмоциональной связи между роботом и человеком.

Съедобная сакура

В Японии очень бережно относятся к сакуре. Мало того, что она считается неофициальным символом данной страны, так и ее цветки используются не совсем по назначению. Например, из лепестков можно заварить потрясающий и ароматный чай, добавить их в пирожные или кексы, а также замариновать и использовать в дальнейшем в качестве гарнира.


Стиль в одежде

Японки очень принципиальны в выборе одежды по сезону. Правда, ориентируются здесь они не на погоду, а на календарь. Если наступило 1 марта, значит нужно надевать туфли. И если в мае будет 30-градусная жара, босоножки надевать все равно нельзя. Вот наступит 1 июня – и тогда пожалуйста (пусть даже на улице будет проливной дождь и холод).

Музей туалета

В Токио, Япония, открылся самый странный музей в мире под названием «Toilet!? Human Waste & Earth's Future» (Туалет!? Отходы жизнедеятельности человека и будущее Земли). Посетителям этого музея расскажут всё о туалетах, человеческих экскрементах, прочих туалетных подробностях, и даже дадут прокатиться по огромному унитазу в шапке-какашке. У музея даже есть свой талисман. Угадайте в виде чего сделан его костюм?

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Метки: Жизнь   Япония   в мире   интересно   люди   факты   фото   
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