Как лук на Филиппинах стал в буквальном смысле "новым золотом"

Как я уже говорил выше, резкий рост цен на лук ударил не только по рядовым гражданам, которые, в целом, могут пережить нехватку лука в рационе. Больше всего от дефицита продукта пострадали киоски с уличной едой – такой распространенной и любимой туристами на Филиппинах. Жареные овощи, мясо и морепродукты обычно подают с соусом из лука и уксуса. Лук придает пикантный хруст и сладость и хорошо контрастирует с соленостью местной еды. Так что без него просто никуда!