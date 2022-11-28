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Семь аспектов экономики и жизни, в которых Индия – лидер в мире

Семь аспектов экономики и жизни, в которых Индия – лидер в мире

Автор:
28 ноября 2022 09:48
Сообщество : Путешествия
Метки: Жизнь   Индия   в мире   интересно   люди   факты   фото   экономика   
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Китай знают как мировую фабрику, где производится всё на свете. Об Индии, сопоставимой по численности населения, мало кто знает. Тем не менее государство активно развивается и в некоторых аспектах даже обгоняет своего азиатского собрата и другие страны. В чём уже преуспела экономика Индии, и по каким показателям страна обладает безусловным лидерством?


Тёмная лошадка

Республика Индия – быстроразвивающаяся страна, обладающая ядерным оружием и обширными запасами природных ресурсов, потенциальная сверхдержава.

Благодаря огромному населению государство способно стать второй экономикой планеты. Ряд специалистов сравнивают современную Индию с Китаем 30-40 лет назад и пророчат стране невероятный прорыв в ближайшем будущем.

Кроме того, Индия является крупнейшей демократией в мире: в стране взят курс на налаживание работы честных выборов на всех уровнях, самоуправления на местах и рыночной экономики. Последние 2 фактора привели к возвышению Китая, когда 40 лет назад Дэн Сяопин и его последователи реформировали экономику Поднебесной и поставили её на рыночные рельсы.

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Сельское хозяйство и животноводство

Полуостров Индостан признаётся одним из древнейших очагов развития земледелия и животноводства. В Индии сосредоточено 1.5 млн км² пахотных земель – больше всех в мире. Страна является мировым лидером и по площади орошаемых земель – 548 тысяч км². Для сравнения, эта цифра сопоставима с территорией Франции.

Впрочем, страна остаётся аграрно-индустриальной. Доля сельского хозяйства в ВВП страны составляет более 18%, в аграрном секторе задействовано 60% населения Индии.

В этом есть свои плюсы. Например, индийцы являются лидерами по выращиванию чая, хлопка, проса, фасоли, сухого нута, бобов, бананов, манго, папайи, тмина, имбиря, перца чили и куркумы. Государство входит в топ-5 стран по производству основных зерновых культур, овощеводству и заготовке корма для животных.


Регион также входит в топ-10 стран по выращиванию чая и кофе – у нас об индийском чае, наверное, слышали все.

Индия удерживает первенство по числу скота: 230 миллионов коров, а также 120 миллионов коз и овец. Бóльшая часть продуктов животноводства уходит на продажу, что также делает страну крупнейшим экспортером в этом направлении.

Промышленность

Страна семимильными шагами догоняет развитые страны. Так, местный ВВП ежегодно растёт по 6-9% в год, а экономика страны – пятая в мире. Впрочем, до Китая ей нужно вырасти ещё в 5 раз.

Потенциал есть: страна обладает одними из крупнейших в мире запасами каменного угля и железной руды. Здесь же расположены залежи меди, бокситов, алмазов, титана и нефти. Является лидером по добыче и экспорту слюды.


Здесь же располагается и крупнейшая в мире солнечная электростанция – Парк Бхадла.

Держава признаётся лидером в атомной промышленности – правда, только среди развивающихся стран. Очень быстро растут пищевая и текстильная отрасли, а также автомобилестроение, потребительская электроника и металлургия. Бурная индустриализация обуславливает стране 6 место в мире по потреблению нефти, и 3 – по потреблению угля.

Наука и технологии

Мало кто знает, но Индия является одним из крупнейших экспортёров программного обеспечения, а также финансовых и технологических услуг. В это сложно поверить, но именно здесь больше всего программистов и IT-специалистов в мире – 6 млн человек из 27 млн в целом по планете!

Индия уже нащупала свою нишу в мировой экономике: в то время как Китай занимается производством компонентов электроники, индийцы пишут программы под них. Это огромная отрасль, и без её развития не получится удерживать лидерство в технологиях. Именно поэтому об IT-специалистах так заботится каждая страна.


Качеств IT-специалистов, правда, в Индии так себе: среди программистов ходят шутки об индийцах как о плохих работниках.

У страны также есть планы на космос, хотя и скромные. Индия – первая азиатская страна, чей спутник достиг орбиты Марса, и первая, успешно запустившая его с первой попытки. Бюджет национального космического агентства, правда, весьма скромный – менее 2 млрд долларов в год.

Люди и культура

В августе 2022 года Индия официально обогнала Китай по численности населения: 1 423 222 000 индийцев против 1 407 359 000 китайцев.

Еще одним неожиданным фактом является гигантская индийская киноиндустрия. О Болливуде, наверное, слышал каждый. Индия снимает больше всего фильмов в мире: более 1600 кинокартин в год на 20 языках. Благо, национальный рынок огромен.


Удивительно, но вечные танцы с песнями, неожиданно найденные родственники и другие стереотипы индийских фильмов стали их фишкой, узнаваемой во всём мире.

Впрочем, на пути величия Индии лежит еще множество препятствий. Главные – бедность и неграмотность населения, а также социальный разрыв. Страну неспроста сравнивают с Китаем 40-летней давности: в 1980-ых жители Поднебесной даже представить не могли, что станут первой экономикой мира.

Однако специалисты уверенно предрекают державе благополучия в будущем. Опыт Китая и других некогда бедных азиатских стран подсказывает, что все проблемы решаемы и нужно лишь время.

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Метки: Жизнь   Индия   в мире   интересно   люди   факты   фото   экономика   
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RaiJu 54 минуты назад
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40k
jonnyD 44 минуты назад
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60k
google.ru 45 минут назад
Учитесь у стран 3 мира...Это то что вам позволяют...
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16k
сеньор Леонсио 48 минут назад
Индия является крупнейшей демократией в мире: в стране взят курс на налаживание работы честных выборов на всех уровнях, самоуправления на местах и рыночной экономики.(ц)

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Infinite

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