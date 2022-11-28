Семь аспектов экономики и жизни, в которых Индия – лидер в мире

Тёмная лошадка

Республика Индия – быстроразвивающаяся страна, обладающая ядерным оружием и обширными запасами природных ресурсов, потенциальная сверхдержава.

Благодаря огромному населению государство способно стать второй экономикой планеты. Ряд специалистов сравнивают современную Индию с Китаем 30-40 лет назад и пророчат стране невероятный прорыв в ближайшем будущем.

Кроме того, Индия является крупнейшей демократией в мире: в стране взят курс на налаживание работы честных выборов на всех уровнях, самоуправления на местах и рыночной экономики. Последние 2 фактора привели к возвышению Китая, когда 40 лет назад Дэн Сяопин и его последователи реформировали экономику Поднебесной и поставили её на рыночные рельсы.