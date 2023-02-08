25 логотипов, которые вызывают ненужные ассоциации, недоумение или здоровый смех

Нарисовать хороший логотип не так-то просто. Если вы хотите получить результат, за который не стыдно, не стоит экономить на маркетинговом анализе и графическом дизайне. Или выйдет, как в этой подборке: дизайнер что-то нарисовал, маркетолог то ли не посмотрел, то ли не подумал, а руководитель утвердил не глядя. Знакомо?

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1. Эмблема католической школы 0 Источник:

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2. Ненужные ассоциации 0 Источник:

3. Логотип для пряного яблочного желе 0 Источник:

4. Логотип медицинского центра - пик, переходящий в ровную линию 0 Источник:

5. Логотип бургерной. Оригинально 0 Источник:

6. Крайне неудачное расположение логотипа. При открытой двери читается как "Я люблю член" 0 Источник:

7. Неоднозначный логотип для фитнес-центра. То ли "стройный навсегда", то ли "жирный навсегда" 0 Источник:

8. Из той же серии: то ли "поклонники джаза", то ли "поклонники спермы" 0 Источник:

9. Читается не "Привет, малыш", а "Адский малыш" 0 Источник:

10-. Логотип женской команды по водному поло 0 Источник:

11. Многообещающий логотип школы чирлидеров 0 Источник:

12. Логотип водопроводной компании. Вот такие у них сантехники! 0 Источник:

13. Йогурт, на упаковке которого в качестве логотипа использован символ биологической опасности 0 Источник:

14. Логотип этой компании выглядит так, будто кого-то затянуло в токарный станок 0 Источник:

15. В сухом бассейне действует правило "Никаких сальто назад", при этом на логотипе игрового центра изображено именно сальто назад 0 Источник:

16. "Я пью детей" 0 Источник:

17. Им действительно лучше поменять логотип 0 Источник:

18. Логотип турецкого бренда воды 0 Источник:

19. Отдельная категория - логотипы повышенной креативности. В чьей-то голове они выглядят стильными и крутыми 0 Источник:

20. Что тут написано? И что делает человечек? 0 Источник:

21. 3lje или Blue? 0 Источник:

22. Логотип компании Cartridges For Kids. Осталось подставить одну букву, с этим справится даже младенец 0 Источник:

23. Там написано "Frescura" (Свежесть) 0 Источник:

24. Как это читается? Подсказка: SPYM 0 Источник: