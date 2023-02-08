25 логотипов, которые вызывают ненужные ассоциации, недоумение или здоровый смех

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Нарисовать хороший логотип не так-то просто. Если вы хотите получить результат, за который не стыдно, не стоит экономить на маркетинговом анализе и графическом дизайне. Или выйдет, как в этой подборке: дизайнер что-то нарисовал, маркетолог то ли не посмотрел, то ли не подумал, а руководитель утвердил не глядя. Знакомо?
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7. Неоднозначный логотип для фитнес-центра. То ли "стройный навсегда", то ли "жирный навсегда"
13. Йогурт, на упаковке которого в качестве логотипа использован символ биологической опасности
15. В сухом бассейне действует правило "Никаких сальто назад", при этом на логотипе игрового центра изображено именно сальто назад
19. Отдельная категория - логотипы повышенной креативности. В чьей-то голове они выглядят стильными и крутыми
22. Логотип компании Cartridges For Kids. Осталось подставить одну букву, с этим справится даже младенец
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: logo Графический дизайн Юмор глупо вышло и такое бывает логотипы неудачи стыдоба фейлы я у мамы дизайнер
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На приёме у психиатра:
- Так... Ну-ка, взгляните на эту картинку (психиатр достаёт белый лист А4 и ручкой ставит точку прямо посередине)
- Ну... Это... Это вид с самолёта на заснеженное пространство. А там внизу избушка и в ней @бутся, @бутся, @бутся...
- Та-а-ак... Интересно... А сейчас что видите? (достаёт жёлтый лист и ставит посередине точку)
- Ну, так это же пустыня! А там внизу избушка в которой @бутся, @бутся, @бутся...
- Оч-ч-чень интересно!... Ну а теперь? (тостаёт зелёный лист и опять ставит точку)
- Так это же тайга! А там внизу!...
- Понятно, понятно. Можете не продолжать. Там внизу опять?... Того?...
- Ну конечно, доктор!
- Тогда у меня для вас плохие новости. Вы, батенька - маньяк.
- ...Чо?! Я маньяк?!!! Нифига себе! Ты мне тут такие картины рисуешь а маньяк я?!!!!