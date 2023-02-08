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25 логотипов, которые вызывают ненужные ассоциации, недоумение или здоровый смех

25 логотипов, которые вызывают ненужные ассоциации, недоумение или здоровый смех

Автор:
08 февраля 2023 19:31
Сообщество : Юмор
Метки: logo   Графический дизайн   Юмор   глупо вышло   и такое бывает   логотипы   неудачи   стыдоба   фейлы   я у мамы дизайнер   
1069
26
Нарисовать хороший логотип не так-то просто. Если вы хотите получить результат, за который не стыдно, не стоит экономить на маркетинговом анализе и графическом дизайне. Или выйдет, как в этой подборке: дизайнер что-то нарисовал, маркетолог то ли не посмотрел, то ли не подумал, а руководитель утвердил не глядя. Знакомо?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: logo   Графический дизайн   Юмор   глупо вышло   и такое бывает   логотипы   неудачи   стыдоба   фейлы   я у мамы дизайнер   
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5  комментариев
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14k
ss 11 минут назад
Анекдот:

На приёме у психиатра:
- Так... Ну-ка, взгляните на эту картинку (психиатр достаёт белый лист А4 и ручкой ставит точку прямо посередине)
- Ну... Это... Это вид с самолёта на заснеженное пространство. А там внизу избушка и в ней @бутся, @бутся, @бутся...
- Та-а-ак... Интересно... А сейчас что видите? (достаёт жёлтый лист и ставит посередине точку)
- Ну, так это же пустыня! А там внизу избушка в которой @бутся, @бутся, @бутся...
- Оч-ч-чень интересно!... Ну а теперь? (тостаёт зелёный лист и опять ставит точку)
- Так это же тайга! А там внизу!...
- Понятно, понятно. Можете не продолжать. Там внизу опять?... Того?...
- Ну конечно, доктор!
- Тогда у меня для вас плохие новости. Вы, батенька - маньяк.
- ...Чо?! Я маньяк?!!! Нифига себе! Ты мне тут такие картины рисуешь а маньяк я?!!!!
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13k
a_komolow 4 минуты назад
Хрень полнейшая!
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1k
Lexx 13 минут назад
Некоторые забавные, а некоторые ни о чём.
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5k
5 копеек Полчаса назад
"Каждый судит в меру своей испорченности". Для определённого возраста что-то и забавно. Ставлю лайк за труд вброса.
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32k
Юр21 Полчаса назад
Это всё трогательно конечно - но это проблемы пиндосов.
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