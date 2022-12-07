25 забавных фотографий из серии "Очень плохой день"

2103
26
Не хотелось бы оказаться на месте этих несчастных! Из-за какой ерунды весь день насмарку.
1. "Мне больше всего нравится то, что он, кажется, пытается сохранить хоть немного краски"
×
×
5. "Коллега моей мамы припарковалась вплотную к ее машине. Но уверяла, что там остался зазор"
10. "В конце 11-часовой рабочей смены, как только я закончил заворачивать столовые приборы и укладывать в ящик, он рухнул со всем содержимым"
21. "Шел на работу в новых ботинках. Вдруг проломился кусок льда и мою ногу засосало по колено в вонючую яму с грязью"
24. "В этом году я потратила 11,75 долларов на выращивание помидоров. Вот весь мой урожай"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 20 примеров того, как выглядит на редкость неудачный день
- 20 уникальных катастроф, к которым люди не были готовы
- 30 человек, у которых день определённо не задался
- 20 человек, чей день определенно не задался
- 24 доказательства того, что неудачные дни бывают у каждого
Метки: Юмор и такое бывает не повезло неудачи неудачный день ну и ну ну что за день плохой день фейлы
Новости партнёров
реклама