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25 забавных фотографий из серии "Очень плохой день"

25 забавных фотографий из серии "Очень плохой день"

Автор:
07 декабря 2022 14:50
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   и такое бывает   не повезло   неудачи   неудачный день   ну и ну   ну что за день   плохой день   фейлы   
2103
26
Не хотелось бы оказаться на месте этих несчастных! Из-за какой ерунды весь день насмарку.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   и такое бывает   не повезло   неудачи   неудачный день   ну и ну   ну что за день   плохой день   фейлы   
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3  комментария
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9k
JeanLuk 37 минут назад
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Сергей Час назад
Два дня назад было уже.
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