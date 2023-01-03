20 эпичных неудач, которыми поделились на просторах сети

Бывают в жизни огорчения и неудачные дни. Но даже к ним нужно порой относиться со здоровым чувством юмора - как сделали герои этой подборки. Взглянем на эпичные фейлы, которыми поделились на просторах сети!

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"Спасибо, теперь мы не можем выехать из дома" 0 Источник:

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Это всё потому, что кто-то слишком много ест 0 Источник:

"А это - моя кровать. Рейс задержали на всю ночь" 0 Источник:

Окно на Тесле треснуло от мороза 0 Источник:

Надо было больше играть в тетрис 0 Источник:

Спасибо, пообедал 0 Источник:

Для разговоров по душам 0 Источник:

Всегда проверяйте посудомоечную машину перед запуском - вдруг там любопытные коты 0 Источник:

"Так обрадовался, когда увидел в описании отеля бассейн. Ну вот и сам бассейн" 0 Источник:

Утро начинается не с кофе, а с паука на двери 0 Источник:

"Друг застрял в камнях, пока искал там мяч" 0 Источник:

Самая печальная ситуация 0 Источник:

"А я, видимо, слишком торопился на ужин с клиентами..." 0 Источник:

"Я просто попросил дополнительную порцию соуса.." 0 Источник:

"Указали, чтобы продукты доставили без пакетов. Не думал, что их просто оставят на крыльце" 0 Источник:

Хозяин, а кто вообще это сделал? 0 Источник:

"Открыл машину утром, и вот что увидел" 0 Источник:

"Живу в Австралии. Просто открыл комод, и здравствуйте" 0 Источник:

Телевизор в номере отеля 0 Источник: