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20 эпичных неудач, которыми поделились на просторах сети

20 эпичных неудач, которыми поделились на просторах сети

Автор:
03 января 2023 14:56
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Юмор   люди   неудачи   подборка   смешно   смешные фото   фейлы   фото   фотографии   
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Бывают в жизни огорчения и неудачные дни. Но даже к ним нужно порой относиться со здоровым чувством юмора - как сделали герои этой подборки. Взглянем на эпичные фейлы, которыми поделились на просторах сети!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Юмор   люди   неудачи   подборка   смешно   смешные фото   фейлы   фото   фотографии   
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12  комментариев
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4k
sos1960sos Час назад
Шахматный столик посередине поставить...
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591
Rom 16 минут назад
99% дебилы ради фото.... Кот не в посудомоечной, а на полке.... но эт так... мелочи.
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4k
Frank Borman 18 минут назад
Эпично-культовые фейлы. Щит хаппенс, как говорят американцы.
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8k
au3 55 минут назад
"Спасибо, теперь мы не можем выехать из дома"

По моему проезд свободен до краев ....

Спасибо, пообедал

Значит не хотел есть. Иначе соскреб бы и съел
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59k
Опиум для народа 57 минут назад
По первой фотке - берешь лебедку и оттаскиваешь тачку долбо"ба.
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1k
Максим Макашев Час назад
просто у кого то толстый и тяжёлый
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7k
Copycat Час назад
ненавижу такую пиццу - какие же у неё толстые края из теста
на западе многие их просто не едят, а выбрасывают
как по мне круто это завернуть в эти края кусочки сыра что бы их тоже было вкусно есть
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