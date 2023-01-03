20 эпичных неудач, которыми поделились на просторах сети

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Бывают в жизни огорчения и неудачные дни. Но даже к ним нужно порой относиться со здоровым чувством юмора - как сделали герои этой подборки. Взглянем на эпичные фейлы, которыми поделились на просторах сети!
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"Указали, чтобы продукты доставили без пакетов. Не думал, что их просто оставят на крыльце"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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По моему проезд свободен до краев ....
Спасибо, пообедал
Значит не хотел есть. Иначе соскреб бы и съел
на западе многие их просто не едят, а выбрасывают
как по мне круто это завернуть в эти края кусочки сыра что бы их тоже было вкусно есть