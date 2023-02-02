25 глупых дизайнерских неудач и оплошностей

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Сабреддит Design Fails посвящён любым, даже самым незначительным провалам и оплошностям в мире дизайна. Всего один вопрос: ну ладно, кто-то это сделал. Но ведь кто-то же это одобрил?
1. "Если у вас кашель, пожалуйста, возьмите маску и наденьте её". Только вот этот эмодзи не кашляет!
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6. Стоит опустить капюшон, и Клуб по борьбе с жестоким отношением к животным превращается в Клуб жестокого отношения к животным
7. "Поздравляем, у вас рак". Cancer переводится и как онкологическое заболевание, и как знак зодиака
8. Вроде бы красиво. Но прочитать можно по-разному!
Do Drive Safely, Don't Die (Будьте осторожны за рулем, не погибайте)
Don't Drive Safely, Do Die (Не соблюдайте осторожность за рулем и умрите)
Don't Drive Safely, Do Die (Не соблюдайте осторожность за рулем и умрите)
17. "Неполадки клавиатуры. Нажмите F1, чтобы продолжить, затем F2, чтобы войти в меню SETUP". Никто не видит тут противоречия?
Источник: — переведено специально для fishki.net
Метки: дизайнерские идеи и такое бывает неудачи ошибки дизайнеров плохой дизайн полный провал смешно и неловко фейлы
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