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25 глупых дизайнерских неудач и оплошностей

25 глупых дизайнерских неудач и оплошностей

Автор:
02 февраля 2023 15:13
Сообщество : Юмор
Метки: дизайнерские идеи   и такое бывает   неудачи   ошибки дизайнеров   плохой дизайн   полный провал   смешно и неловко   фейлы   
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Сабреддит Design Fails посвящён любым, даже самым незначительным провалам и оплошностям в мире дизайна. Всего один вопрос: ну ладно, кто-то это сделал. Но ведь кто-то же это одобрил?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайнерские идеи   и такое бывает   неудачи   ошибки дизайнеров   плохой дизайн   полный провал   смешно и неловко   фейлы   
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hairov 16 минут назад
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Киры4 2 минуты назад
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homerchik 24 минуты назад
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