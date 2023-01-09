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17 примеров дизайна, который вряд ли можно считать образцовым

17 примеров дизайна, который вряд ли можно считать образцовым

Автор:
09 января 2023 16:06
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   горе-дизайн   и такое бывает   неудобно   плохой дизайн   почему так   странно   так много вопросов   ужасный дизайн   я у мамы дизайнер   
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18
Любая вещь, сделанная для практического использования, должна быть эстетичной и удобной, а ее дизайн должен быть логичным. Казалось бы, это очевидно! Увы, не для всех.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   горе-дизайн   и такое бывает   неудобно   плохой дизайн   почему так   странно   так много вопросов   ужасный дизайн   я у мамы дизайнер   
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36  комментариев
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8k
ďim_13 Час назад
То, что 100% яркости на кнопке с солнышком, автору фотографии на ум не пришло?
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21k
babuby 2 минуты назад
1. Можно! Кнопка вверху справа! На ней ещё солнышко жёлтое нарисовано.
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12k
Сергей Час назад
На счёт кривой дорожки:
Дважды видел.
Одна автомобильная дорога, идёт зигзагом. Спросил у местного.
Говорит, раньше болото было. Как казачья тропа была, так и асфальт положили.
А второй раз в Сочи. Только пешеходная тропа. Там для красоты! Когда губернатор или президент с вертолёта смотрят.
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1k
iCyanide Час назад
Модель без носков, потому что носки в упаковке, что тут непонятного?
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5k
VooDoo Час назад
"Здесь написано "Закрыто", а прямо следом "Входите". Что за ерунда?"
Там написано: "заходите и воспользуйтесь карточкой"
Само отделение банка закрыто, но на входе есть тамбур с банкоматами.
Снять/положить деньги можно.
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601
Rom Час назад
Там это "паучиха", а не паук. Там сиськи явно еще видно )) поэтому и жопка
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8k
ďim_13 Час назад
Матовый лак или самоклеющуюся пленку видимо в той стране еще не изобрели и не завозят
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8k
ďim_13 Час назад
Купи брелок в виде сферы, диаметр которой больше, чем расстояние между ребрами решетки и не надо будет рисковать каждый день.
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5k
Hugo_RnD 2 часа назад
№7 - никакой "Ассиметрии" там нет. Ну, может быть, лёгкая аСиММетрия наблюдается...
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192
deday 2 часа назад
Что за хню я сейчас посмотрел?
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766
Иванов Петров Сидоров 2 часа назад
Обручи конечно сломаны, а не дизайн такой.
Бросали при погрузки или разгрузки вот и сломали. А работники магазина просто "отремонтировали" степлером.
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Оксид азота.
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27
Lera Kudrjavtseva Андрей Донченко Час назад
Конечно нет. Ведь оксид азота это N2O3. А тут NO это не оксид, а окись азота (не путать с закисью азота N2O и диоксидом азота NO2)
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472
Бывалый Андрей Донченко Час назад
Один атом азота кто-то спер.
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2k
John 2 часа назад
БЛМ уже до Губки Боба добрался...
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357
Тамара Витальевна 2 часа назад
Странные люди,О Пегасах позабыли
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6k
pilgrimnl 2 часа назад
у нас так благоустройством занимаются, есть "народная тропа", так они тротуар поперек делают
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36
Николай Пауков pilgrimnl 2 часа назад
у нас лет 5 как уже начали класть дорожки там где люди натоптали тропинки. Даже где крест накрест протоптано)
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24k
Serg2001 2 часа назад
"Символ блокировки почему-то выглядит как открытый замок, хотя по логике должен быть закрыт". Пытался понять, как чисто технически сделать так, чтобы дужка замка была полностью закрыта... Так и не понял... (
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27
Lera Kudrjavtseva ďim_13 Час назад
Люди уже много десятилетий используют такое изобретение как трафарет. В котором такого рода проблема решается при помощи тонких перемычек в таких местах, где они не мешают восприятию символов.
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