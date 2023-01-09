17 примеров дизайна, который вряд ли можно считать образцовым

Любая вещь, сделанная для практического использования, должна быть эстетичной и удобной, а ее дизайн должен быть логичным. Казалось бы, это очевидно! Увы, не для всех.

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1. "Куча кнопок для управления яркостью, но до 100% яркость довести нельзя" 0 Источник:

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2. "Детский аттракцион. Человек-паук, у которого видна линия трусиков" 0 Источник:

3. "Студенческое жилье, не предназначенное для проживания людей" 0 Источник:

4. "Символ блокировки почему-то выглядит как открытый замок, хотя по логике должен быть закрыт" 0 Источник:

5. Унитаз в виде Дональда Дака 0 Источник:

6. "Для тех, кто любит ходить зигзагом?" 0 Источник:

7. "Чем дольше я смотрю на этот дом, тем больше ассиметрии в нем нахожу" 0 Источник:

8. "Я уже пять лет пытаюсь понять, что означает этот знак" 0 Источник:

9. "Здесь написано "Закрыто", а прямо следом "Входите". Что за ерунда?" 0 Источник:

10. "Это НЕ единорог" 0 Источник:

11. "Еду в автобусе. Здесь дают кофе в "экологически чистых" стаканах. Видимо, они протекают, поэтому их вставляют в пластиковые. Какая ирония!" 0 Источник:

12. "Кому-то нравится ежедневный риск" 0 Источник:

13. "Пластиковые блестящие детали на руле отражают солнечный свет прямо мне в глаза во время вождения" 0 Источник:

14. "Думала, что этот обруч из нашего магазина сломан, пока не купила другой. Оказывается, это такой дизайн" 0 Источник:

15. "Это какой-то напиток, увидел в магазине. Дизайнер упаковки постарался на славу" 0 Источник:

16. "Модель на упаковке носков изображена без носков" 0 Источник: