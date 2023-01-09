17 примеров дизайна, который вряд ли можно считать образцовым

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Любая вещь, сделанная для практического использования, должна быть эстетичной и удобной, а ее дизайн должен быть логичным. Казалось бы, это очевидно! Увы, не для всех.
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4. "Символ блокировки почему-то выглядит как открытый замок, хотя по логике должен быть закрыт"
11. "Еду в автобусе. Здесь дают кофе в "экологически чистых" стаканах. Видимо, они протекают, поэтому их вставляют в пластиковые. Какая ирония!"
13. "Пластиковые блестящие детали на руле отражают солнечный свет прямо мне в глаза во время вождения"
14. "Думала, что этот обруч из нашего магазина сломан, пока не купила другой. Оказывается, это такой дизайн"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Дважды видел.
Одна автомобильная дорога, идёт зигзагом. Спросил у местного.
Говорит, раньше болото было. Как казачья тропа была, так и асфальт положили.
А второй раз в Сочи. Только пешеходная тропа. Там для красоты! Когда губернатор или президент с вертолёта смотрят.
Там написано: "заходите и воспользуйтесь карточкой"
Само отделение банка закрыто, но на входе есть тамбур с банкоматами.
Снять/положить деньги можно.
Но если автору это мешает, херли жаловаться в Интернете, когда есть простой способ решить проблему...
Бросали при погрузки или разгрузки вот и сломали. А работники магазина просто "отремонтировали" степлером.