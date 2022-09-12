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30 строительных ляпов, которые вызывают искреннее недоумение

30 строительных ляпов, которые вызывают искреннее недоумение

Автор:
12 сентября 2022 16:38
Сообщество : Юмор
Метки: Строительство   Юмор   горе-строители   и такое бывает   неудачи   полный провал   строительные ляпы   фейлы   
3696
31
Безопасность и качество превыше всего, верно? Нет. Реальный мир устроен не так. Иногда здравый смысл и техника безопасности во время строительства полностью игнорируются. Что получается в итоге, прекрасно видно на фотографиях из интернет-сообщества r/ConstructionFails.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Строительство   Юмор   горе-строители   и такое бывает   неудачи   полный провал   строительные ляпы   фейлы   
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26  комментариев
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3k
Трям 2 часа назад
У меня такое в Вульфенштайне было )))
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381
Rom 2 минуты назад
Ну с деревянным забором все нормально..... просто теперь отпилить ровно верх.....
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1k
Роман Х 41 минуту назад
Комментарий к фото
Нужна
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1k
Роман Х 42 минуты назад
Комментарий к фото
Пить бросишь тут быстро.
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1k
Роман Х 42 минуты назад
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Внутри трубы идут. Обошли.
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1k
Роман Х 43 минуты назад
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Ну норм. Мы лет 15 назад ещё ржали над идеей построить водоотлив из шахты по такому принципу.
Т.е. что бы не снизу выкачивать воду наверх, а сверху, весь водяной пласт высасывать. ))
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38k
Example 6.2.6 46 минут назад
Сделать криво-косо, проблем нет. Достаточно просто нанять на работу самую дешёвую рабочую силу, чаще всего это всякие эмигранты которые вчера в аулах коз сношали, а сегодня приехали в большой город на подработку, и резко стали строителями, малярами, штукатурами, электриками, монтажниками итд.. У меня больше вопросов к тем, кто такие работы по акут принимает. Т.е. приходит человек от заказчика, смотрит чертежи, смету, смотрит готовый результат и подписывает приёмку? Тут либо преступная халатность, либо откат, либо он такой же гастарбайтер, либо ему наплевать.
*К людям которые сами для себя делают кустарные поделки, у меня вопросов нет. Ну захотел человек сэкономить, и чувствует что сам справится - ну пускай ставит себе кривой забор. Раз криво поставит, два косо, на третий раз либо уже научится пользоваться отвесом, уровнем, ниткой и рулеткой, либо заплатит кому-то, кто этих заборов (лестниц, стен, сану узлов итд) уже тысячами поставил и делает это хорошо, но за деньги.
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25k
фрол фомич 53 минуты назад
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1k
DDM 58 минут назад
Приезжаешь на объект после ремонта, а там...
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10k
DumDum Час назад
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Европейцы в Америке на подработке.
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10k
DumDum Час назад
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Похоже, история Элли из Канзаса с летающим домиком - не просто выдумка...
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10k
DumDum Час назад
Комментарий к фото
Это вполне может быть "тайной комнатой"
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7k
Shtoppi 2 часа назад
Видимо какой-то фанат аркадных компьютерных игр творил уровни для прохождения))))))))
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22k
Егор 2 часа назад
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11k
a_komolow 2 часа назад
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Где же были их глазики?

Точно в жопе, как и руки
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11k
a_komolow 2 часа назад
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Ну а как в бассейне до светильников на потолке добраться?
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11k
a_komolow 2 часа назад
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С последних уложенных, просто бумагу ещё не смыло!
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71k
Viktor 2 часа назад
Тут все дебилы (ну почти все), но кольца устанавливали дебилы в кубе!

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113
Александр Шевченко Viktor 59 минут назад
Ну это не по нашим нормам, да и лотков нет, скобы давно запрещены. Непонятно что в общем, вот пример колодца на колекторе канализации/водостока.

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28k
Владимир 3 часа назад
Комментарий к фото
Вот такую фигню я в реальности видел.
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91k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
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