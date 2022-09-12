30 строительных ляпов, которые вызывают искреннее недоумение

3696
31
Безопасность и качество превыше всего, верно? Нет. Реальный мир устроен не так. Иногда здравый смысл и техника безопасности во время строительства полностью игнорируются. Что получается в итоге, прекрасно видно на фотографиях из интернет-сообщества r/ConstructionFails.
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Это полный провал: 35 попыток, не увенчавшихся успехом
- 20 примеров того, как выглядит на редкость неудачный день
- 24 доказательства того, что неудачные дни бывают у каждого
- 15 человек, которые пожалели, что не заказали экспертизу дома перед переездом
- Вы думали, что это у вас неудачный день? О как вы ошибались!
Метки: Строительство Юмор горе-строители и такое бывает неудачи полный провал строительные ляпы фейлы
Новости партнёров
Т.е. что бы не снизу выкачивать воду наверх, а сверху, весь водяной пласт высасывать. ))
*К людям которые сами для себя делают кустарные поделки, у меня вопросов нет. Ну захотел человек сэкономить, и чувствует что сам справится - ну пускай ставит себе кривой забор. Раз криво поставит, два косо, на третий раз либо уже научится пользоваться отвесом, уровнем, ниткой и рулеткой, либо заплатит кому-то, кто этих заборов (лестниц, стен, сану узлов итд) уже тысячами поставил и делает это хорошо, но за деньги.
Точно в жопе, как и руки