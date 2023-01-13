30 бедолаг, к которым удача повернулась спиной

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Жизнь — это череда постоянно сменяющихся черных и белых полос, но очень сложно об этом помнить, когда черная всё никак не хочет заканчиваться. Но есть прекрасный способ скрасить это ожидание — посмеяться над своими неудачами со всем интернетом.
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2. "После очень длительного процесса вчера я наконец получил свою новую машину. Потом случилось это"
5. "Купила керамическую кружку ручной работы за 44 доллара. Она треснула сразу же, как я налила себе первую чашку чая".
7. "Мне за 30, и, к сожалению, я до сих пор время от времени хожу во сне. Прошлой ночью свалился во сне с лестницы..."
8. "Решил спонтанно купить жене растение в местном цветочном по цене, которую я, по-хорошему, не могу себе позволить. Споткнулся, когда ставил его в машину, и один из бутонов оторвался".
12. "С Рождеством. Надеюсь, хотя бы у вас не лопнули трубы, во время отключения электричества на 12 часов в канун Рождества"
16. "Перед тем, как уйти из батутного парка, я обратно обул свои синие кроссовки. Только вернувшись домой я понял, что не надевал синие кроссовки в батутный парк"
19. "Получил новые очки по рецепту. Я знал, что у меня плохое зрение, но я не думал, что оно *настолько* плохое"
20. "Дверь гаража зацепилась за фаркоп и не открывается. Понятия не имею, как их расцепить"
22. "Я забыл снять силиконовые накладки перед тем, как поставил духовку на самоочистку. Думал, что чистые формы будут выглядеть как новые"
23. "Вчера мой босс установил кулер для воды. Сегодня утром мы вошли в офис и увидели это"
26. "В течение 12 лет у меня была необъяснимая аллергическая реакция. Сдала кровь и оказалось, что у меня аллергия на кошек. У нас 15 лет жили кошки, и сейчас их двое"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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На самом деле, я думаю, подпись - выдумка. Чел просто сфоткал забавный момент, безвыходной ситуации не было.