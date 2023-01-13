30 бедолаг, к которым удача повернулась спиной

Жизнь — это череда постоянно сменяющихся черных и белых полос, но очень сложно об этом помнить, когда черная всё никак не хочет заканчиваться. Но есть прекрасный способ скрасить это ожидание — посмеяться над своими неудачами со всем интернетом.