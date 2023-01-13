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30 бедолаг, к которым удача повернулась спиной

30 бедолаг, к которым удача повернулась спиной

Автор:
13 января 2023 09:26
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   невезение   неудачи   фейлы   фотографии из соцсетей   
3307
31

Жизнь — это череда постоянно сменяющихся черных и белых полос, но очень сложно об этом помнить, когда черная всё никак не хочет заканчиваться. Но есть прекрасный способ скрасить это ожидание — посмеяться над своими неудачами со всем интернетом.

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8. "Решил спонтанно купить жене растение в местном цветочном по цене, которую я, по-хорошему, не могу себе позволить. Споткнулся, когда ставил его в машину, и один из бутонов оторвался".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   невезение   неудачи   фейлы   фотографии из соцсетей   
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14  комментариев
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5k
salim777 2 часа назад
Удача часто поворачивается спиной к тупым и безруким. Среди америкосов таких огромное количество. Навык делать что-то руками скоро отомрёт у них как атавизм. Против природных явлений люди пока бессильны, это понятно. Но в подборке есть пару моментов, которые под заголовок ну никак не подходят. 1)Чувак пришёл из батутного парка в чужих кроссовках. 2)Чувак заказал сэндвич, а ему привезли целое застолье.
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9k
Денис 19 минут назад
Видимо нужно жить в США чтоб понять, почему они строят дома из говна и палок. Блин, споткнулся, ударился об стену - проход в соседнюю комнату готов. Лопнула труба - портал на второй этаж открылся.
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2k
MPEG-8 41 минуту назад
Задорнов был прав.
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1k
Василич 48 минут назад
Поссал и забыл встряхнуть, теперь трусы мокрые((
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25k
Matrosskin Час назад
Комментарий к фото
Это будет пздц как не просто сделать, но я подскажу. Надо будет сесть в машину ( открой "Руководство по эксплуатации авто" и посмотри, как это сделать), завести мотор ( та же инструкция), включить передачу ( та же инструкция) и сдать на 5 см вперёд ( тут сначала надо пройти курсы по вождению и получить ВУ). Не сдавайся, неизвестный бро, мы в тебя верим !
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