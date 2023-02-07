Крепость Газиантепа, разрушенная из-за землетрясения в Турции, уже не раз перестраивалась

Крепость Газиантепа, сильно пострадавшая в результате землетрясения в Турции, последний раз перестраивалась (или ремонтировалась) в начале 2000-х годов. При этом само появление крепости относят ещё к периоду Хеттского царства, то есть примерно 1500 год до н.э.
В нынешнем виде эта крепость является памятником византийским – и относится к периоду правления Юстиниана, то есть 6-му веку. Впрочем, крепость явно перестраивалась и позже – скажем, по свидетельствам 17-го века, у крепости было 36 башен, а к нашему времени их оставалось уже всего 12.
Сам город Газиантеп, согласно некоторым предположениям, находится на месте эллинистического города Антиохия-ад-Тавр (Antiochia ad Taurum) – или же рядом с ним. Впрочем, по другой версии, этот эллинистический город располагался скорей на месте нынешнего сирийского Алеппо.
Стоит отметить, что в Алеппо есть цитадель, самые старые постройки которой относят к 10-му веку, и которая также пострадала в результате нынешнего землетрясения – правда, там речь идёт о трещинах в стенах и мелких разрушениях.
Название Газиантеп город получил не так давно – в 1921-м году. До этого город назывался просто Антеп (хотя есть ряд других вариантов вроде Антаб, Хантаб, Айнтаб и т.п.) – но получил приставку "гази" решением турецкого парламента.
Дело в том, что это скорей титул, который можно перевести как "победоносный воин" (что-то вроде нашего "города-героя", видимо). А дан он был городу в знак признания мужества его жителей во время войны за независимость, точнее – во время франко-турецкой войны.
Этот эпизод известен как "Осада Айнтаба" – французы сначала захватили город, но через несколько месяцев (они занимали город с февраля по октябрь 1921-го года) вынуждены были оставить его. К слову, не так давно в крепости был открыт Панорамный музей обороны и героизма Газиантепа, посвящённый, в том числе этим событиям.
Пока непонятно, сохранился ли он, но известно, что у крепости Газиантепа в результате землетрясения обвалились часть стен и башен. Разрушения таковы, что дать оценку возможности их восстановления пока сильно затруднительно – хотя очевидно, что если даже власти решатся на восстановительные работы, то речь пойдёт не про ремонт, а по сути новую постройку.
Источник:
- Почему на Чукотке время не имеет значения?
- Как спят, едят и умываются в чуме у оленеводов, которые живут посреди тундры
- Как выглядит сфинкс с высоты и другие фото известных мест с неизвестного ракурса
- Бангладеш: крохотная страна с населением больше, чем в России
- Как в Алтайском крае появилась своя Варшава