Крепость Газиантепа, разрушенная из-за землетрясения в Турции, уже не раз перестраивалась

В нынешнем виде эта крепость является памятником византийским – и относится к периоду правления Юстиниана, то есть 6-му веку. Впрочем, крепость явно перестраивалась и позже – скажем, по свидетельствам 17-го века, у крепости было 36 башен, а к нашему времени их оставалось уже всего 12.

Сам город Газиантеп, согласно некоторым предположениям, находится на месте эллинистического города Антиохия-ад-Тавр (Antiochia ad Taurum) – или же рядом с ним. Впрочем, по другой версии, этот эллинистический город располагался скорей на месте нынешнего сирийского Алеппо.