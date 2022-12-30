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Как спят, едят и умываются в чуме у оленеводов, которые живут посреди тундры

Как спят, едят и умываются в чуме у оленеводов, которые живут посреди тундры

Автор:
30 декабря 2022 09:46
Сообщество : Путешествия
Метки: Жизнь   в мире   интересно   оленевод   путешествия   тундра   фото   
1502
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Площадь чума - около 26 квадратных метров. И вся жизнь семьи (а иногда это несколько поколений) проходит именно в этом пространстве. Тут готовят еду, спят, чинят технику, едят.

Я несколько раз была в гостях у оленеводов в разных стойбищах. И зимой и летом. И рассказываю, как устроен быт в разное время года. Всё пишу, основываясь исключительно на своём опыте, и рассказываю только о том, что видела лично.

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Бытом в чуме занимается женщина. Она носит снег, чтобы растопить его и вскипятить чайник, топит печку дровами, прибирается в чуме. И без спроса начинать ей помогать считается дурным тоном. Ещё женщинам запрещено ходить за печкой и за чумом — эти места считаются священными.

Кроме этого, хозяйке запрещено надолго отлучаться из стойбища. Её цель - хранить огонь, обеспечивать быт, кипятить чайник, шить одежду.

В центре чума стоит буржуйка. Самая обычная. Именно на ней чаще всего готовят еду. Она отапливает всё пространство. Летом вместо буржуйки очень часто используют плитки с газовыми баллонами, потому что от буржуйки становится слишком жарко.

Справа от входа находится «спальная» часть чума. Чаще всего там спят хозяева. В чуме спят на небольших матрасах или покрывалах, уложенных прямо на пол. Сверху - шкура, и кровать готова. :) А укрыться можно шубами-ягушками или оленьими шкурами.

Мебели в чуме минимум, ведь всё это потом надо собирать и перевозить с собой. Поэтому стол на очень низких ножках, табуретки тоже. А сидеть чаще всего приходится на матрасах, лежащих на полу.

В стойбище есть генератор, но его включают на несколько часов в сутки, когда вся семья собирается вечером вместе. А у некоторых даже телевизоры и спутниковая тарелка на ближайшей лиственнице.

Как и у других людей, в разных семьях оленеводов всё по-разному. Например, одна семья каждый вечер собиралась у телевизора и все дружно смотрели новости и всякие шоу. А вот в другой семье телевизора не было. Причём это совершенно осознанный выбор. Они специально его не покупали, потому что он очень сильно отвлекает от дел в стойбище.

Как вы могли уже догадаться, душа в чуме нет. Туалет — в любом месте тундры. Но лучше уточнить у хозяев, где именно, чтобы не получилось, что рядом с этим местом будут брать снег для воды.

Со стиркой тоже всё не так, как привыкли жители больших городов.

Зимой одежду просто развешивают на ветках, а ветер со снегом делают своё дело.

Летом стирают либо в реке или озере, либо в стиральной машине. Я не шучу. Однажды летом в стойбище я видела стиральную машину. А почему бы и нет? Электричество есть, воду можно набрать в речке...

Солнечные панели в стойбище я тоже видела.

И нельзя сказать, что оленеводы как-то оторваны от реальности. Всё, что необходимо, у них есть: бензопилы, квадроциклы, посуда, салфетки, газовые баллоны и плитки. Просто весь быт максимально оптимизирован, в нём нет ничего лишнего или того, чем будут редко пользоваться. Ведь во время каслания все вещи приходится перевозить с собой.

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Метки: Жизнь   в мире   интересно   оленевод   путешествия   тундра   фото   
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13  комментариев
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1k
Lexx Час назад
---спутниковая тарелка на ближайшей лиственнице---
В тундре не растут лиственницы. Максимум, карликовые берёзки. А "ближайшая" лиственница произрастает в тайге, до которой может быть несколько сотен километров.
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Serjio 6 минут назад
Я вот только не очень понял про запрет ходить за печкой? Вот же, все можно.
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narim 14 минут назад
Уже вторая статья вся в недосказанности и в ошибках! Первая была про Пеле!)))
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1k
narim 15 минут назад
Душа нет,так как купаются то?
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44
Артём 18 минут назад
Даже чукчи от телевизора отказались...
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7k
ГГалка 24 минуты назад
а я вот не поняла. священные места за печкой и чумом. прям как будто это алтарь. но печка посередине чума, кто там тогда моет пол? да и "за чум" это как? вообще в том направлении или в паре километров от чума всё таки можно?
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Alex 2 часа назад
Какой уютный чум.
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