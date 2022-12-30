Как спят, едят и умываются в чуме у оленеводов, которые живут посреди тундры

Площадь чума - около 26 квадратных метров. И вся жизнь семьи (а иногда это несколько поколений) проходит именно в этом пространстве. Тут готовят еду, спят, чинят технику, едят.
Я несколько раз была в гостях у оленеводов в разных стойбищах. И зимой и летом. И рассказываю, как устроен быт в разное время года. Всё пишу, основываясь исключительно на своём опыте, и рассказываю только о том, что видела лично.
Бытом в чуме занимается женщина. Она носит снег, чтобы растопить его и вскипятить чайник, топит печку дровами, прибирается в чуме. И без спроса начинать ей помогать считается дурным тоном. Ещё женщинам запрещено ходить за печкой и за чумом — эти места считаются священными.
Кроме этого, хозяйке запрещено надолго отлучаться из стойбища. Её цель - хранить огонь, обеспечивать быт, кипятить чайник, шить одежду.
В центре чума стоит буржуйка. Самая обычная. Именно на ней чаще всего готовят еду. Она отапливает всё пространство. Летом вместо буржуйки очень часто используют плитки с газовыми баллонами, потому что от буржуйки становится слишком жарко.
Справа от входа находится «спальная» часть чума. Чаще всего там спят хозяева. В чуме спят на небольших матрасах или покрывалах, уложенных прямо на пол. Сверху - шкура, и кровать готова. :) А укрыться можно шубами-ягушками или оленьими шкурами.
Мебели в чуме минимум, ведь всё это потом надо собирать и перевозить с собой. Поэтому стол на очень низких ножках, табуретки тоже. А сидеть чаще всего приходится на матрасах, лежащих на полу.
В стойбище есть генератор, но его включают на несколько часов в сутки, когда вся семья собирается вечером вместе. А у некоторых даже телевизоры и спутниковая тарелка на ближайшей лиственнице.
Как и у других людей, в разных семьях оленеводов всё по-разному. Например, одна семья каждый вечер собиралась у телевизора и все дружно смотрели новости и всякие шоу. А вот в другой семье телевизора не было. Причём это совершенно осознанный выбор. Они специально его не покупали, потому что он очень сильно отвлекает от дел в стойбище.
Как вы могли уже догадаться, душа в чуме нет. Туалет — в любом месте тундры. Но лучше уточнить у хозяев, где именно, чтобы не получилось, что рядом с этим местом будут брать снег для воды.
Со стиркой тоже всё не так, как привыкли жители больших городов.
Зимой одежду просто развешивают на ветках, а ветер со снегом делают своё дело.
Летом стирают либо в реке или озере, либо в стиральной машине. Я не шучу. Однажды летом в стойбище я видела стиральную машину. А почему бы и нет? Электричество есть, воду можно набрать в речке...
Солнечные панели в стойбище я тоже видела.
И нельзя сказать, что оленеводы как-то оторваны от реальности. Всё, что необходимо, у них есть: бензопилы, квадроциклы, посуда, салфетки, газовые баллоны и плитки. Просто весь быт максимально оптимизирован, в нём нет ничего лишнего или того, чем будут редко пользоваться. Ведь во время каслания все вещи приходится перевозить с собой.
Источник:
- Заброшенный атомный маяк на краю российской земли
- Семь аспектов экономики и жизни, в которых Индия – лидер в мире
- Как выглядит сфинкс с высоты и другие фото известных мест с неизвестного ракурса
- 16 снимков, которые показывают весь колорит Испании
- Бангладеш: крохотная страна с населением больше, чем в России
В тундре не растут лиственницы. Максимум, карликовые берёзки. А "ближайшая" лиственница произрастает в тайге, до которой может быть несколько сотен километров.