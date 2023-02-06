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Дома рушатся до сих пор: последствия землетрясения в Турции

Дома рушатся до сих пор: последствия землетрясения в Турции

Автор:
06 февраля 2023 12:10
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Россия   Сирия   Турция   видео   землетрясение   последствия   
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Россия выразила готовность помочь. Два Ил-76 со спасателями готовы вылететь в любую минуту.

Сегодня ночью на юге Турции произошло землетрясение магнитудой в 7,5 баллов. Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от крупного города Газиантеп, население которого превышает миллион человек. Однако больше всего досталось населённому пункту Кахраманмараш, городок лежит в руинах.

Примечательно, что за три дня до катастрофы сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс предсказал землетрясение в Турции. Он даже назвал точную магнитуду толчков в 7,5 баллов. Однако приблизительной даты землетрясения он предсказать не смог, ограничившись фразой "рано или поздно".

Некоторые дома в Турции и Сирии продолжают рушится даже после землетрясения. Конструкции многих зданий серьёзно повреждены. Власти Турции советуют гражданам пока не возвращаться в свои квартиры, пока специалисты не оценят состояние домов.

Землетрясение разрушило единственную ВПП аэропорта в провинции Хатай на юго-востоке Турции, сообщает телеканал CNNTurk. По его данным, ВПП полностью разрушена. Воздушная гавань не способна принимать самолеты. Однако в Росавиации заявили, что землетрясение в Турции не повлияло на рейсы российских авиакомпаний, все полёты над воздушным пространством Турции идут в штатном режиме.

По данным сирийских властей, в результате землетрясения больше всего пострадали Алеппо, Хама и Латакия. По последним данным, в республике погибли 237 человек, пострадали 639.

В Турции, по последним данным, погибли 284 человека, ещё 2383 получили ранения. К сожалению, эти цифры не окончательные — обрушилось не менее 1700 домов, и какое-то количество людей всё ещё находятся под завалами.

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Метки: Россия   Сирия   Турция   видео   землетрясение   последствия   
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12  комментариев
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10k
Shtoppi Полчаса назад
<<Россия выразила готовность помочь. Два Ил-76 со спасателями готовы вылететь в любую минуту.>>
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Россия как всегда на низком старте, а что же западные партнеры турции? Как обычно в таких случаях: "мыслями мы с вами" и "мы будем молиться за вас"?
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1k
Alex Полминуты назад
Сирийцев жалко, турок не особо.
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1k
Alex 58 секунд назад
Путин - мудила. Этот усатый пид**р в ответ еще больше беспилотников хохлам поставит
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52k
smakido 13 минут назад
Россия - щедрая душа...
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3k
lekha-fil 21 минуту назад
Да, да. Конечно помочь, это же не Ейск.
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4k
Феликс Дзержинский 22 минуты назад
Когда своим помогать начнём? Заэбала эта карусель неслыханной щедрости.
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2k
Роман Полчаса назад
Землетрясения все еще продолжаются. За последний час было несколько новых толчков с магнитудой от 3,2 до 4,7. За сутки в том районе произошло больше сотни землетрясений.
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8k
KarabasBarabas 49 минут назад
"Так крепость выглядела раньше"
Ничего, что это Цитадель в Алеппо, ниже на фото она же.
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51k
dima423 Час назад
Интересно а что там с нефтяными месторождениями на границе турции и сирии, которые контролируются сша...?
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