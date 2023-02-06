Дома рушатся до сих пор: последствия землетрясения в Турции

По данным сирийских властей, в результате землетрясения больше всего пострадали Алеппо, Хама и Латакия. По последним данным, в республике погибли 237 человек, пострадали 639.



В Турции, по последним данным, погибли 284 человека, ещё 2383 получили ранения. К сожалению, эти цифры не окончательные — обрушилось не менее 1700 домов, и какое-то количество людей всё ещё находятся под завалами.