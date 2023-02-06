Дома рушатся до сих пор: последствия землетрясения в Турции

Россия выразила готовность помочь. Два Ил-76 со спасателями готовы вылететь в любую минуту.
Сегодня ночью на юге Турции произошло землетрясение магнитудой в 7,5 баллов. Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от крупного города Газиантеп, население которого превышает миллион человек. Однако больше всего досталось населённому пункту Кахраманмараш, городок лежит в руинах.
Так выглядит главная площадь Кахраманмараша
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Примечательно, что за три дня до катастрофы сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс предсказал землетрясение в Турции. Он даже назвал точную магнитуду толчков в 7,5 баллов. Однако приблизительной даты землетрясения он предсказать не смог, ограничившись фразой "рано или поздно".
Некоторые дома в Турции и Сирии продолжают рушится даже после землетрясения. Конструкции многих зданий серьёзно повреждены. Власти Турции советуют гражданам пока не возвращаться в свои квартиры, пока специалисты не оценят состояние домов.
Обрушение дома в городе Шанлыурфа
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Там же
Сирийский Алеппо
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Там же
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Землетрясение разрушило единственную ВПП аэропорта в провинции Хатай на юго-востоке Турции, сообщает телеканал CNNTurk. По его данным, ВПП полностью разрушена. Воздушная гавань не способна принимать самолеты. Однако в Росавиации заявили, что землетрясение в Турции не повлияло на рейсы российских авиакомпаний, все полёты над воздушным пространством Турции идут в штатном режиме.
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Разрушенная в результате землетрясения дорога Антакья-Рейханлы, провинция Хатай
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Историческая крепость Газиантепа, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, разрушена в результате землетрясения в Турции, пишут местные СМИ
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По данным сирийских властей, в результате землетрясения больше всего пострадали Алеппо, Хама и Латакия. По последним данным, в республике погибли 237 человек, пострадали 639.
В Турции, по последним данным, погибли 284 человека, ещё 2383 получили ранения. К сожалению, эти цифры не окончательные — обрушилось не менее 1700 домов, и какое-то количество людей всё ещё находятся под завалами.
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Россия как всегда на низком старте, а что же западные партнеры турции? Как обычно в таких случаях: "мыслями мы с вами" и "мы будем молиться за вас"?
Ничего, что это Цитадель в Алеппо, ниже на фото она же.