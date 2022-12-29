Почему на Чукотке время не имеет значения?

«Каждый раз попадая в аэропорт, нас ожидает квест на тему: "Улетишь - не улетишь", - делится впечатлениями Анна из чукотского Анадыря, - На посадку по телефону записаться невозможно, нужно личное присутствие! Вот люди и стоят возле кассы весь рабочий день, в надежде, что вдруг сегодня повезет! И так может продолжаться в течение недели и больше».

Чукотка — это самый отдаленный регион России, где начинается новый день, как поэтично говорят о ней журналисты. Именно здесь проходит линия перемены дат. Время течет здесь совершенно по-другому, особенно для тех, кто приехал сюда из больших городов и привык строить четкие планы.

Расстояние не зависит от времени