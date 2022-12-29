Почему на Чукотке время не имеет значения?

Нет, время здесь, конечно же, есть — плюс 9 часов к московскому. Вот только для планирования перемещений по региону на него можно даже не ориентироваться. Ведь главное здесь — погода.
«Каждый раз попадая в аэропорт, нас ожидает квест на тему: "Улетишь - не улетишь", - делится впечатлениями Анна из чукотского Анадыря, - На посадку по телефону записаться невозможно, нужно личное присутствие! Вот люди и стоят возле кассы весь рабочий день, в надежде, что вдруг сегодня повезет! И так может продолжаться в течение недели и больше».
Чукотка — это самый отдаленный регион России, где начинается новый день, как поэтично говорят о ней журналисты. Именно здесь проходит линия перемены дат. Время течет здесь совершенно по-другому, особенно для тех, кто приехал сюда из больших городов и привык строить четкие планы.
Расстояние не зависит от времени
Если посмотреть на карту, то кажется, что населенные пункты находятся здесь не так уж далеко друг от друга: например, от Анадыря до Эгвекинота, крупного поселка, всего 230 километров. Между другими городами Певеком и Билибино — 240 километров.
Можете представить, что вам на преодоление этих километров понадобится неделя или две? Впрочем, это может быть и два часа или трое суток. Это не зависит от вас.
Чукотский полуостров — огромная территория размером с несколько европейских стран, где живет всего 50 тысяч человек. Большую ее часть занимает бескрайняя тундра, изрезанная высокими сопками.
Дороги здесь есть только в населенных пунктах, и добраться из одного в другой можно либо на вертолете, либо на вездеходе. Сколько времени на это потребуется, решаете не вы, а погода. А погода на Чукотке очень капризная и очень разная.
Например, в пункте отправления и пункте назначения ясно и безветренно, но вы все равно не полетите, потому что между ними - страшная метель и туман. Вы смотрите за окно, заходите на сайты аэропортов и вообще не понимаете, почему самолета нет. И вылета можно ждать не один и не два дня, а несколько недель.
Про Певек, самый северный город России, жители оставляют такие отзывы: «Задержка рейсов - обыденное дело. Прежде чем ехать в аэропорт на рейс, перезвоните в справочную, скорее всего рейс отменен, и ехать не надо».
А как здесь путешествуют?
Россияне, которые живут на «материке», привыкли покупать билеты онлайн, когда им нужно. Хоть за полгода, хоть за пару часов до вылета, да еще и придирчиво выбирают, какой авиакомпанией полететь. В этом регионе ничего подобного ждать не приходится.
Летает всего пара авиакомпаний, и если «выкидывают» билеты на месяц вперед, то их быстро разбирают. А еще здесь можно увидеть такой феномен, как запись на посадку в день отправления. С наземным транспортом такая же история.
«У них есть такси - снегоходы, - рассказывает алтайский путешественник Алексей Котельников, который сам столкнулся с долгим ожиданием транспорта во время своей экспедиции. - Был свидетелем, как один местный уговаривал другого довезти его до деревни в 250 км. Готов был заплатить 60 тысяч рублей, а “таксист” не соглашался — слишком дешево».
Лучше никуда не торопиться, а просто наслаждаться моментом. Вячеслав Викторов/Росконгресс
Но это не значит, что местные жители никуда не ездят. Они просто привыкли, умеют ждать и понимают, что «бороться» со временем бессмысленно.
«Уже через два дня (если вы не в населённом пункте) вы перестанете воспринимать дни недели, они вам просто станут не нужны», - пишет тургид из Анадыря Евгений Басов в своем блоге и рекомендует просто закладывать на путешествие больше "классического механического времени".
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