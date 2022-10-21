FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2406 постов • 505 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
Как выглядит сфинкс с высоты и другие фото известных мест с неизвестного ракурса

Как выглядит сфинкс с высоты и другие фото известных мест с неизвестного ракурса

Автор:
21 октября 2022 09:21
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   известное место   интересно   путешествия   ракурс   удивительно   фото   
147
15

Пирамиды из пиццерии, The Beatles перед тем, как перейти дорогу, и другие редкие снимки, которые запечатлели места и события совершенно иначе, чем мы привыкли видеть.

Очень многое в мире зависит от нашей точки зрения, именно поэтому изменение нашего взгляда (в буквальном смысле этого слова!) открывает нечто новое. Мы привыкли видеть людей, достопримечательности и даже целые города с какого-то определенного ракурса. А что будет, если посмотреть на них совершенно с другой стороны? Мы собрали 14 снимков знаковых мест, событий, людей, но в них есть одна особенность: все они выглядят немного иначе, чем в книжках, на обложках альбомов или в социальных сетях, ведь эти снимки сделаны с непривычного ракурса.


Линия петроглифов Наска в Перу, вид с земли

×
×

Базовый лагерь на горе Манаслу в Гималаях

Территория вокруг хранилища семян на Шпицбергене

Сфинкс с высоты

Вид на Гранд-Каньон из иллюминатора самолета

Сан-Франциско виднеется из Алькатраса

Застройка Нью-Йорка с высоты

Вид на Гималаи и Эверест с МКС

The Beatles ждут, когда можно переходить дорогу, чтобы сделать фото обложки легендарного альбома Abbey Road, 1969

Вид сверху на зимний Парфенон в Афинах

Сикстинская капелла снаружи

Люди на рок-фестивале Вудсток в 1969 году

Вид на пирамиды из каирской пиццерии

Внутри Мачу-Пикчу

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: в мире   известное место   интересно   путешествия   ракурс   удивительно   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

436914



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кашалот подплыл к дайверу и открыл пасть, чтобы попросить о помощи
Кашалот подплыл к дайверу и открыл пасть, чтобы попросить о помощи
Необычные концепты транспортных средств, которые когда-либо разрабатывались инженерами
Необычные концепты транспортных средств, которые когда-либо разрабатывались инженерами
Набирающие популярность в сообществах
Женщины, которые отрезали волосы - и не пожалели об этом
Женщины, которые отрезали волосы - и не пожалели об этом
История о том, как русский генерал порушил Китаю планы вторжения
История о том, как русский генерал порушил Китаю планы вторжения
Nandme NX7000: умная зубная щетка, которую нужно заряжать только раз в год
Nandme NX7000: умная зубная щетка, которую нужно заряжать только раз в год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Почувствуй разницу

Лучшие демотиваторы
Управляющая компания объясняет суммы в платёжках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#подборка#фильм#в мире#автомир#космос#актеры#голливуд
#интересно#факты#кино#дтп#аварии#автомобили#роль#Спорт#съемка#дети
#Юмор#животные#люди#история#авто аварии#США#забавно#природа#Вещи#Еда

На что жалуетесь?

Вернуться