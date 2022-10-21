Как выглядит сфинкс с высоты и другие фото известных мест с неизвестного ракурса

Пирамиды из пиццерии, The Beatles перед тем, как перейти дорогу, и другие редкие снимки, которые запечатлели места и события совершенно иначе, чем мы привыкли видеть.
Очень многое в мире зависит от нашей точки зрения, именно поэтому изменение нашего взгляда (в буквальном смысле этого слова!) открывает нечто новое. Мы привыкли видеть людей, достопримечательности и даже целые города с какого-то определенного ракурса. А что будет, если посмотреть на них совершенно с другой стороны? Мы собрали 14 снимков знаковых мест, событий, людей, но в них есть одна особенность: все они выглядят немного иначе, чем в книжках, на обложках альбомов или в социальных сетях, ведь эти снимки сделаны с непривычного ракурса.
Линия петроглифов Наска в Перу, вид с земли
Базовый лагерь на горе Манаслу в Гималаях
Территория вокруг хранилища семян на Шпицбергене
Сфинкс с высоты
Вид на Гранд-Каньон из иллюминатора самолета
Сан-Франциско виднеется из Алькатраса
Застройка Нью-Йорка с высоты
Вид на Гималаи и Эверест с МКС
The Beatles ждут, когда можно переходить дорогу, чтобы сделать фото обложки легендарного альбома Abbey Road, 1969
Вид сверху на зимний Парфенон в Афинах
Сикстинская капелла снаружи
Люди на рок-фестивале Вудсток в 1969 году
Вид на пирамиды из каирской пиццерии
Внутри Мачу-Пикчу
Источник:
АНТИФИШКИ
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