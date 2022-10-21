Как выглядит сфинкс с высоты и другие фото известных мест с неизвестного ракурса

Очень многое в мире зависит от нашей точки зрения, именно поэтому изменение нашего взгляда (в буквальном смысле этого слова!) открывает нечто новое. Мы привыкли видеть людей, достопримечательности и даже целые города с какого-то определенного ракурса. А что будет, если посмотреть на них совершенно с другой стороны? Мы собрали 14 снимков знаковых мест, событий, людей, но в них есть одна особенность: все они выглядят немного иначе, чем в книжках, на обложках альбомов или в социальных сетях, ведь эти снимки сделаны с непривычного ракурса.

Линия петроглифов Наска в Перу, вид с земли