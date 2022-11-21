Как в Алтайском крае появилась своя Варшава

Посёлок основан в 1922-м году, что связано с установлением Советской власти. Дело в том, что в 1921-м году вышел указ, в котором говорилось, что крестьяне, которые готовы переехать для осно­вания новых посёлков, освобожда­ются от натурального налога (то есть продуктами питания в данном случае).



Именно таким образом на заросших берегах реки Поперечной и возник новый посёлок, жители которого первую зиму вообще провели в землянках. Что интересно, за это время они так и не подобрали окончательного названия для своего нового места жительства, хотя было несколько вариантов – например, Полыновка (из-за того, что здесь росло много полыни).



Решение было принято достаточно неожиданным образом – в новый посёлок приехал (видимо, чтобы поселиться) бывший солдат (речь о Первой мировой войне) и, узнав о проблеме, рассказал, что на фронте побывал в польской столице и её название ему очень понравилось. Остальных, видимо, это впечатлило – так и назвали посёлок Варшавой.