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Как в Алтайском крае появилась своя Варшава

Как в Алтайском крае появилась своя Варшава

Автор:
21 ноября 2022 10:36
Сообщество : Путешествия
Метки: Алтайский край   в мире   варшава   путешествия   факты   фото   
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Варшава находится в России, а точнее – в Алтайском крае. Появление там этого названия тоже (как и в случае с Парижём, о чём мы писали недавно) связано с военными действиями, но всё же село Варшава появилось гораздо позже Парижа и речь о другой войне.

Посёлок основан в 1922-м году, что связано с установлением Советской власти. Дело в том, что в 1921-м году вышел указ, в котором говорилось, что крестьяне, которые готовы переехать для осно­вания новых посёлков, освобожда­ются от натурального налога (то есть продуктами питания в данном случае).

Именно таким образом на заросших берегах реки Поперечной и возник новый посёлок, жители которого первую зиму вообще провели в землянках. Что интересно, за это время они так и не подобрали окончательного названия для своего нового места жительства, хотя было несколько вариантов – например, Полыновка (из-за того, что здесь росло много полыни).

Решение было принято достаточно неожиданным образом – в новый посёлок приехал (видимо, чтобы поселиться) бывший солдат (речь о Первой мировой войне) и, узнав о проблеме, рассказал, что на фронте побывал в польской столице и её название ему очень понравилось. Остальных, видимо, это впечатлило – так и назвали посёлок Варшавой.

К слову, недалеко от Варшавы можно найти немало других знакомых географических названий, и не только европейских. Правда, названия свои они получили по иным причинам. Скажем, посёлок Воронеж появился в 1923-м году ровно – основан он выходцами из Воронежа. Точно также, видимо, получил называние появившийся здесь ещё до революции посёлок Петроград.

Есть тут также посёлок Самарский и село Самарка, есть Саратовка и Иркутский, есть даже село Волга. Одни появились раньше, другие позже, но, как правило, такие названия давали новым населённым пунктам именно переселенцы в честь своей "малой родины". А вот Варшава – просто потому что слово красивое!

Источник:

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Метки: Алтайский край   в мире   варшава   путешествия   факты   фото   
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