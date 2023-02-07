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Карательная недвижимость: интерьеры квартир, от вида которых хочется реветь белугой

Карательная недвижимость: интерьеры квартир, от вида которых хочется реветь белугой

Автор:
07 февраля 2023 09:27
Сообщество : Юмор
Метки: аренда   дизайн интерьер   жилья   интерьер   квартиры   кошмар   сдача   ссанные хаты   
1677
16

Люди, которые хотя бы раз в жизни сталкивались с поиском жилья для аренды или покупки поймут всю боль при виде этих кадров. Мы собрали объявления с интерьерами квартир и домов, жить в которых мог бы только сумасшедший.

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Метки: аренда   дизайн интерьер   жилья   интерьер   квартиры   кошмар   сдача   ссанные хаты   
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5  комментариев
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64k
Татьяна Юсова Час назад
"реветь белугой" не захотелось...
В каждой избушке свои погремушки.
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30k
Андрей Иванов 23 минуты назад
Ну и не всё так страшно
1. Прикольно, если проём не в спальню и не в сортир
2. Для неприхотливых. С ценой непонятно, зависит от города. У меня друган так и въезжал и жил долгое время, правда, в свою
3. Стиль выдержан, на любителя, но и только
4. Над раковиной не очень, а вот над унитазом встречал. В принципе - нормально, особенно, когда места мало. Но при ремонте неудобно
6. Бабский туалет. У многих мужиков висят голые бабы, а здесь - эти. У меня на дверцах шкафчика висела картинка с писунами
7. Квартира продаётся, так что её ждёт минимум - косметический ремонт. Фотка показывает метраж и планировку
8. Действительно, есть всё необходимое
9. Вырвано из контекста. Судя по всему, какой то частный дом, изначально без санузла. Если где на югах - нормально
10.Само по себе - неплохо, на вкус и цвет, кому то нравится
11. Стиль андеграунд, у Букиных схожий
12.Ну, я не спец в БДСМ, но может им нравится. Комплектация, вроде, соблюдена
14. Петух, несущий яйца со знаком качества есть?
15. Детская - супер. Кухня - неплохо, спальня - на любителя
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19k
alexis Полчаса назад
2. Раз... и сняли
Ссылка www.youtube.com
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492
Alexandr Mamleyev Полчаса назад
Комментарий к фото
а что так, атмосферненько...
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64k
Татьяна Юсова 55 минут назад
Комментарий к фото
Я знаю, где сдают это жильё!
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