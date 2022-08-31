14 фотодоказательств того, что жизнь в съемном жилье совсем не похожа на сказку

Вот он счастливый момент, когда пора обзаводиться своим местечком для жилья. Когда это будет неважно, хоть в 20, хоть в 30 лет, однако съезжать из родительского дома всегда волнительно. Будущие арендодатели представляли себе уютные жилища, но в реальности порой все выглядит не как в мечтах.