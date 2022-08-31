14 фотодоказательств того, что жизнь в съемном жилье совсем не похожа на сказку

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Вот он счастливый момент, когда пора обзаводиться своим местечком для жилья. Когда это будет неважно, хоть в 20, хоть в 30 лет, однако съезжать из родительского дома всегда волнительно. Будущие арендодатели представляли себе уютные жилища, но в реальности порой все выглядит не как в мечтах.
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А у вас были казусы со съемным жильем?
Источник:
АНТИФИШКИ
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