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14 фотодоказательств того, что жизнь в съемном жилье совсем не похожа на сказку

14 фотодоказательств того, что жизнь в съемном жилье совсем не похожа на сказку

Автор:
31 августа 2022 12:10
Метки: Страшный сон   аренда   жилье   квартира   кошмар   съемное жилье   фото   
1577
15

Вот он счастливый момент, когда пора обзаводиться своим местечком для жилья. Когда это будет неважно, хоть в 20, хоть в 30 лет, однако съезжать из родительского дома всегда волнительно. Будущие арендодатели представляли себе уютные жилища, но в реальности порой все выглядит не как в мечтах.

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А у вас были казусы со съемным жильем?

Источник:

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Метки: Страшный сон   аренда   жилье   квартира   кошмар   съемное жилье   фото   
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4  комментария
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47k
dima423 Час назад
странный пост... сами снимают что то, а потом жалуются...типа они не глядя берут чтоль? Всегда есть выбор, можно снять говно за копейки или хорошее жилье но подороже, надо просто грамотно подобрать соотношение цены и качества... По поводу условий, кто и что должен чинить при поломке, такие вещи надо прописывать в договоре
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6k
soar 7 минут назад
А что тут не так? Это же кухня, а не гостинная.
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958
Шурман Час назад
И правильно сказал , когда он сдавал дом или квартиру он делал опись всех недостатков и вы подписались под контрактом . Мы тоже сдаем одну квартиру в центре Брюсселя , плиту нам уже 2 раза разбивали , ремонтировал я а вот индукцию заказывали они и с холодильником такое было , самый величайший прикол был когда эта хрупкая девушка ключи вставила в перевернутом виде , говорит двери не открываются , я еду в 11 ночи открывать двери , пришлось вызывать домушника а он уже высверливал полностью замок .
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
В каждом посту одно и то же...
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