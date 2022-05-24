Как выглядят женские спальни, которые они обустроили как холостяцкие берлоги

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Как живут мужчины - мы уже видели. Но женщины тоже живут одни, обустраивая свои аналоги холостяцких берлог. Давайте заглянем к ним в жилища!
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А вы бы пожили в какой-нибудь из этих спален?
Источник:
АНТИФИШКИ
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