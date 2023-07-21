"Сняли на свою голову": ситуации с владельцами жилья, у которых явно не все дома

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В последнее время владельцы квартир ведут себя очень странно. Их уже прозвали "лендлордами" (от англ. landlord - владелец крупной земельной собственности). Они закатывают истерики, предъявляют неадекватные требования и приходят без предупреждения. Перед вами ситуации, с которыми столкнулись снимающие жилье.
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да хрен с ним, с агенством но элемнтерные веши обговорить если есть подозрения записать договор на бумаге.
замки я поменяю на двери, не хочу не званных гостей так что:
приходить с инспекцией либо раз в месяц в определенный день и час либо по звонку ( вариант я звонила вас не было дома не устраивает) по звонку и когда мне удобно если я не могу вы под меня подстраиваетесь , ну и если что ломается вы приезжате и чините или я вызываю мастера и стоимость моих затрат на ремонт вычитаем из аренды.
6. Реально лучше даже не находиться дома