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"Сняли на свою голову": ситуации с владельцами жилья, у которых явно не все дома

"Сняли на свою голову": ситуации с владельцами жилья, у которых явно не все дома

Автор:
21 июля 2023 12:19
Сообщество : Истории из жизни
Метки: аренда   владелец жилья   жилья   истории   неадекватный арендодатель   сниму квартиру   
3895
13

В последнее время владельцы квартир ведут себя очень странно. Их уже прозвали "лендлордами" (от англ. landlord - владелец крупной земельной собственности). Они закатывают истерики, предъявляют неадекватные требования и приходят без предупреждения. Перед вами ситуации, с которыми столкнулись снимающие жилье.

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Метки: аренда   владелец жилья   жилья   истории   неадекватный арендодатель   сниму квартиру   
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15  комментариев
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2k
Fiverknot 2 часа назад
Для адекватности оценки после поста не хватает другого поста - с фотографиями квартир после съехавших арендаторов. Ну так сказать чтобы был объективный взгляд.
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8k
Ysik 11 минут назад
Пока студентом был, всякое бывало, но в основном адекватные попадались хозяева. Был правда один случай. Учился на 3 курсе, искали с друзьями квартиру на троих и тут подруга сказала, что они съезжают и хозяин будет рад, если в квартиру сразу заедут без простоя. Мол квартира просторная, нормальная, недалеко от метро, но соседи странные. Поехал я смотреть эту квартиру. Открывают мне общий коридор (на 4 квартиры), а там по стенам крышки гробов стоят, венки на стенах висят, ленты и т.д. и посреди всего этого сидит на маленькой табуретке здоровенный амбал в трусах, с сигаретой. Пока смотрели квартиру, слышу из коридора звуки гармошки, выхожу, а там женщина украшает гроб, поет, а амбал на гармошке играет. Когда заехали в квартиру, соседи оказались очень приятными людьми, просто работу на дом берут. Но многие гости в первый раз заходя, смущались.
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1k
Dimon 18 минут назад
Мне думается что неадекватных людей, особенно хозяев видно сразу по идиотским вопросам, типо: вы официально муж и жена или нет? Или стир.машинкой не пользоваться, духовкой тоже, после 22.00 душем не пользоваться, а то соседи снизу начинают жаловаться! Как венец идиотизма: мне в молодости, когда требовалось снять страшненькую квартиру с бабушкиным ремонтом, хозяйка сказала следующее: - Моё условие вы сделаете ремонт там новые обои, можете плитку в ванной, а я через полгода подниму вам аренду?! Глядя на мои выпученные от удивления глаза , молвила: - А вы как думали? Квартира же будет в лучшем состоянии, а значит цениться дороже!!!
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1k
SmartCat101 Полчаса назад
такая дичь встречается когда ищешь как можно дешевле и без агенства!
да хрен с ним, с агенством но элемнтерные веши обговорить если есть подозрения записать договор на бумаге.

замки я поменяю на двери, не хочу не званных гостей так что:
приходить с инспекцией либо раз в месяц в определенный день и час либо по звонку ( вариант я звонила вас не было дома не устраивает) по звонку и когда мне удобно если я не могу вы под меня подстраиваетесь , ну и если что ломается вы приезжате и чините или я вызываю мастера и стоимость моих затрат на ремонт вычитаем из аренды.
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18k
RDen Полчаса назад
как это, квартира с женой?


6. Реально лучше даже не находиться дома

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4k
Leonid Полчаса назад
Бред какой-то ... не осилил
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12
Матвейка Час назад
В конце августа снял квартиру. При уборке нашел почти сто тысяч, долго думал, что делать с ними. Потом позвонил хозяйке, она приехала. Была в шоке, не знала, ее ли деньги. Выяснилось, что это ее родители заначку сделали и сами забыли про нее. Три месяца жил бесплатно
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1k
Друг Час назад
еще одна, не умеющая свои мысли излагать - совсем
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1k
Друг 2 часа назад
это что у. нее с головой случилось , что она так повествовать начала ???
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54k
dima423 2 часа назад
Ну благо квартир сдается немеряно, можно выбирать адекватных хозяев, которые не будут лезть вообще... Я например сдаю квартиру, вообще там не бываю...максимум раз в квартал видеоотчет прошу сделать, чтоб хоть понимать что там творится)) А вообще сдавать квартиру так себе бизнес, я прост с этой хатой сдуру попал, внес в оплату мат капитал... теперь не могу продать ее пока детям 18 не исполнится)) А так бы давно продал и коммерческую еще взял, там вообще проблем нет, и рентабельность в 3-4 раза выше)
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