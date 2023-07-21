"Сняли на свою голову": ситуации с владельцами жилья, у которых явно не все дома

В последнее время владельцы квартир ведут себя очень странно. Их уже прозвали "лендлордами" (от англ. landlord - владелец крупной земельной собственности). Они закатывают истерики, предъявляют неадекватные требования и приходят без предупреждения. Перед вами ситуации, с которыми столкнулись снимающие жилье.