Цыганский шик: интерьеры квартир от 40 млн, от вида которых глаза выскакивают из орбит

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Полет фантазии собственников и дизайнеров порой настолько безграничен, что получаются подобные результаты. Причем ценник на продажу стоит немаленький, а внутрь заходить даже не хочется.
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А вообще - ужас.
Самые страшные - первая и кухни
Ну и ещё сине-жёлтый санузел. Причём, если бы такая расцветка была где-нибудь в детском саду, то даже супер. Просто не к месту