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Цыганский шик: интерьеры квартир от 40 млн, от вида которых глаза выскакивают из орбит

Цыганский шик: интерьеры квартир от 40 млн, от вида которых глаза выскакивают из орбит

Автор:
25 января 2023 15:34
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: дизайн   интерьер   квартиры   продам квартиру   ремонт   фото   
2926
16

Полет фантазии собственников и дизайнеров порой настолько безграничен, что получаются подобные результаты. Причем ценник на продажу стоит немаленький, а внутрь заходить даже не хочется.

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Метки: дизайн   интерьер   квартиры   продам квартиру   ремонт   фото   
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22  комментария
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4k
Suvar_ Час назад
тут же только один унитаз, один писсуар и одно биде. Где царство то?
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4k
TOROID 15 минут назад
Сначала показалось, что это гроб с крышкой стоит
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965
Антошка 17 минут назад
"Загородный дом в Москве" слепая кукуруку, поясни, это как?
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15k
эмосурикат прямоползающий 23 минуты назад
что за сборная солянка фоток квартир?
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3k
Старичок Полчаса назад
кукурузина-дура. выложи ка свое кукурузное поле, обсудим дизайн.
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1k
Seryi_spb Полчаса назад
Слишком дорохо-бохато. Просто бабушку к себе перевезли с сундуком для рукоделия. На переднем плане вообще похоже пластиковый дачный умывальник "бархатом" обшили, а заодно и стиралку. В остальном всё ультра бюджетно. Кстати, у меня в туалете такая же плитка была, если декор развернуть и совместить в вертикаль, единая ветка получается, гораздо более симпатично смотрится.
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661
Sumrak58100 43 минуты назад
Во-первых, у каждого свои вкусы. И обсуждать чужие вкусы не совсем этично. Во-вторых, фото, это фото. Вольный или невольный обман. Мне как-то пришлось снимать квартиру на несколько дней. На фото был просто дворец. А на деле...
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181
ruslan d 46 минут назад
Ну Волочкова примерно так и живет
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20k
nobody® 51 минуту назад
Видал в продаже подобное. Из особых изысков запомнилось джакузи за шторкой прямо в спальне.
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16k
Bill Час назад
Ясно же что это кто-то прикалывается. Вот квартира в два раза больше в том же самом Каспийске
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6k
М С Час назад
Одно неловкое движение и эти вазы будут на голове. :)
А вообще - ужас.
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285
Olldd parallax 22 минуты назад
Пыль это что, там сантехник нужен с академическим образованием.
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30k
Андрей Иванов Час назад
Большинство вполне себе нормальные (с учётом того, что богатых)

Самые страшные - первая и кухни

Ну и ещё сине-жёлтый санузел. Причём, если бы такая расцветка была где-нибудь в детском саду, то даже супер. Просто не к месту
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21k
homerchik Час назад
Вспомнился момент
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Спелая кукурузинка

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