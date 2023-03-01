Детские площадки, куда страшно подпускать ребёнка

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Несмотря на то, что детские площадки во многих регионах приводят в порядок, особенно рай для малышей в новостройках, там устанавливают новое оборудование сразу. Но вот в некоторых дворах всё ещё остались ужасные игровые площадки.
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А вы помните свою детскую площадку?
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Конечно помню - это был весь двор нашего дома, летом это была вся территория нашего СНТ и лес рядом, зимой прибавлялся ещё весь парк имени Горького в Москве, который практически весь превращался в каток и ещё много было всяких мест...