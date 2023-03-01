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Детские площадки, куда страшно подпускать ребёнка

Детские площадки, куда страшно подпускать ребёнка

Автор:
01 марта 2023 08:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Для детей   во дворе   все лучшее детям   дети играю   детские площадки   кошмар   ужас   
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Несмотря на то, что детские площадки во многих регионах приводят в порядок, особенно рай для малышей в новостройках, там устанавливают новое оборудование сразу. Но вот в некоторых дворах всё ещё остались ужасные игровые площадки.

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А вы помните свою детскую площадку?

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Метки: Для детей   во дворе   все лучшее детям   дети играю   детские площадки   кошмар   ужас   
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2  комментария
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19k
anpetrof Час назад
<А вы помните свою детскую площадку?>
Конечно помню
- это был весь двор нашего дома, летом это была вся территория нашего СНТ и лес рядом, зимой прибавлялся ещё весь парк имени Горького в Москве, который практически весь превращался в каток и ещё много было всяких мест...
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19k
anpetrof Час назад
Комментарий к фото
Это ещё что, это горка для использования зимой, а вот в Лосиноостровском парке в Москве установлены две современные пластмассовые горки, на которых катаются исключительно в тёплое время и конструкция у них такая, что внизу Скапливается изрядная лужа, литров так на 50. Мне это в конце концов надоело, я принёс с собой сверло миллиметров 10 диаметром и просверлил в обоих горках по отверстию в самых глубоких местах этих луж - больше лужи не образуются, но мне интересно, почему конструкторы горок сами такое отверстие не предусмотрели или не спроектировали горки так, чтобы эти лужи не образовывались?
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