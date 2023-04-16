Как жили дворяне, на примере квартиры Пушкина





Одно только название, что большая квартира. Но представьте, сколько там проживало и постоянно ходило людей. Начнем с кабинета: Пушкин на Мойке работал прямо за стеной детской, где бегали четверо маленьких детей. Также там все время были минимум одна няня, кормилица, часто к детям заходила другая прислуга, но хотя бы не через кабинет.

В дверях кабинета Пушкина видна детская, там единовременно находились одна-две няни, кормилица, часто - жена Пушкина.

С другой стороны у Пушкина была прихожая, он постоянно слышал, как в квартиру входят: домочадцы, прислуга, посыльные, часовщики, печники...

В квартире была комната для прислуги. Сколько там проживало? Для начала оцените, сколько слуг было при Пушкине в те месяцы:

- няньки - две;

- кормилица - одна;.- лакей;.- горничные - четыре;.- служители - три;.- повар;.- полотер;.- прачка..Кроме того, при Пушкине проживало несколько старых слуг, вроде его дядьки..Но в самой квартире, в комнате для прислуги, постоянно проживали две няни, кормилица, лакей, две горничные, старые слуги.



Остальные жили в пристройках и полуподвалах. Кстати, об истопниках...

Это была отдельная профессия. Печи в квартирах сами дворяне не топили. Почти в каждой комнате была печь. Два раза минимум в день по две топки закладывал в каждую печь истопник: носил дрова, убирал золу..Кроме того, слуги постоянно заходили поменять свечи или подлить масла в лампаду. Это в среднем шесть-десять раз за вечер. В каждую комнату!. Между прочим, вряд ли современные люди понимают момент с туалетом.

Ватерклозет уже существовал, но он тогда мог быть разве что в отдельной городской резиденции вельможи.

Вряд ли в квартире на Мойке имелся такой.

Нужду справляли в горшок, горшок стоял за ширмой. Иногда это был тип унитаза, но без смыва.

Горшок должны были выносить слуги.

Каждый раз.



Туда-сюда...Что еще?



Обратите внимание, что в квартире нет супружеской спальни (у Достоевского тоже не было).

Есть пушкинский кабинет и есть комната Натальи Николаевны, где она и спала.



С одной стороны комната граничила с детской, с другой - с комнатой сестер, там жили две ее сестры, одна из которых, Екатерина, в январе 1837 года вышла замуж за Дантеса.



Жена Пушкина привезла в Петербург сестер и поселила с собой.. Можно себе представить шум и толкотню в квартире? Особенно если учесть, что постоянно приходили гости. По факту, в распоряжении семьи были: прихожая, столовая, гостиная, кабинет, комната Натальи Николаевны и детская.



Этими комнатами ежедневно пользовались: чета Пушкиных, две сестры Гончаровых, четверо детей, няня, лакей, две горничных (Натальи Николаевны и сестер, еще две не проживали в квартире, но каждый день работали).



Это только те, кто мог свободно находиться в комнатах и постоянно там что-то делал..

А как насчет супружеского уединения? Оно в принципе в ту пору не предусматривалось.

Я бы сказала, что люди жили более отстраненно друг от друга, было меньше интимных контактов и интимных ситуаций.



Супружеские отношения стояли на совместных обедах, поездках в гости, на ярмарки, в театры.

Собственно в постели супруги уединялись редко. Даже разговоры наедине были редки.



Я встречал где-то и у самого Пушкина шутливые намеки на то, что в принципе он свой супружеский долг исполнял примерно столько же раз, сколько у него было детей.



И у его знакомых (уже не вспомню, у кого) в мемуарах встречала косвенные и очень деликатные на то указания: муж допускался к телу жены чрезвычайно редко. Частые контакты не предусматривались самим образом жизни. Суть супружества была совсем другая.



Представьте, что у вас в квартире постоянно, 24 часа в сутки, находятся еще 10 других человек.

Интересно, да?. Когда декабристы оказывались в ссылке в Сибири с женами, они были поражены, что брак может быть совсем другим: когда жили вместе, уединенно, без многочисленной прислуги в доме. В принципе, Пушкин жил так практически всегда, некоторые его адреса были еще более стесненными.



И умирал он в суете и толкотне: куча друзей, врачей, все толпились в квартире..

Неудобство его при жизни многократно увеличивалось постоянными переездами.. Вряд ли вы думали, как часто меняли дворяне квартиры. Небогатые могли переезжать каждые несколько месяцев. Вот примерные адреса Пушкина в Петербурге с момента его женитьбы и возвращения из Москвы с женой.

Не упадите только:.

1. Май 1831 - "Демутов трактир", ныне Большая Конюшенная.

2. Май-октябрь 1831 - дача в Царском селе.

3. Октябрь-ноябрь 1831 - квартира на Вознесенском проспекте.

4. Ноябрь 1831 - май 1832 - квартира на Галерной.

5. Май 1832 - декабрь 1832 - квартира на Фуршатской (здесь рождается первый ребенок).

6. Декабрь 1832 - август 1834 - квартира на Большой Морской - Гороховой (дом Жадемировского, не сохранился, сильно перестроен, интересно, что сейчас в справочниках не пишут, что на этом месте долго жил Пушкин).

7. Август 1834 - сентябрь 1836 - дом на Дворцовой набережной, в этом доме за это время Пушкины сменили две квартиры, сначала подороже, потом - дешевле, а поначалу поэт снимал там вовсе комнату для себя одного.

8. Весна 1836 - параллельно он снял два дома на Каменном острове под дачи, для себя и сестер жены.

9. сентябрь 1836 - он переехал на Мойку, 12..

В последней своей квартире Пушкин провел полгода.. Впечатляет число переездов?



А ведь перебирались с вещами, мебелью, библиотекой, детскими игрушками, батистовыми платками.



Все это паковали и перевозили слуги, за пару недель до переезда начиналась суета, сборы, потом еще несколько недель все раскладывалось по местам.. Сборы отнимали множество времени и сил, но слуги были дешевые или вовсе даровые, крепостные, жилье же стоило так дорого, что выгоднее было постоянно переезжать за счет труда прислуги, чем оплачивать квартиру.. Причин для переездов было много, вплоть до того, что дворяне влезали в долги в местных лавках и булочники с молочниками переставали отпускать им в кредит. Но в основном причиной переезда были дачи.



Об этом хорошо писал в своих воспоминаниях академик Лихачев: в принципе, и в его детстве обиход оставался таким же: дворяне зимой нанимали квартиру в городе, а летом - дачу.



Квартира стоила дорого, в мае ехали с вещами на дачу, а в сентябре-октябре возвращались в город уже в другую квартиру.



То есть, люди переезжали дважды в год, за год успевая пожить в трех местах.



Мало кто имел свое жилье в городе, собственную квартиру в принципе трудно было купить, недвижимость продавалась домами, иметь дом могли только очень богатые.



Были примеры, когда рациональные дворяне покупали маленький особнячок на десять комнат на окраине города, где обычно селились рабочие.



Но это было непрестижно, потому мыкались с квартиры на квартиру, жили в долг... Мы даже не представляем себе, как мало людей еще сто лет назад имели постоянное жилье. Не просто собственное, а постоянное.



Постоянные дома были только у крестьян и самых богатых аристократов, купцов, появлявшихся промышленников, редких мещан.



Люди не жили на одном месте, мало кто мог себе позволить обустраивать жилье по своему вкусу.

У таких, как Пушкин, единственным местом, которое они могли считать домом, было имение.

Туда Пушкин постоянно стремился. В имении жить было и дешевле.



Но Наталья Николаевна в деревню ехать не желала, поэтому прогуливали деньги в столице.

Скончался Пушкин в долгах, многое было заложено, включая украшения и шали, закладывали и мебель.



Все - чтобы можно было вот так жить, постоянно переезжая с квартиры на квартиру... При этом доход Пушкина позволял ему скромно жить без долгов в отдельном домике где-нибудь у заставы, то есть, на окраине, всего с парой-тройкой человек прислуги.



Но жить так они не хотели...