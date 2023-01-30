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Как порадовать своих близких в День Валентина

Как порадовать своих близких в День Валентина

Автор:
30 января 2023 16:56
Сообщество : Юмор
Метки: День всех влюбленных   День святого Валентина   Юмор   день Валентина   день всех влюблённых   идеи подарков   креативные подарки   подарки   романтические подарки   своими руками подарки   
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Через две недели наступит День всех влюблённых. Для одних людей это серьезное событие, полное романтических переживаний. Другие полностью этот день игнорируют. А третьи относятся к нему как к хорошему поводу порадовать и рассмешить своих близких, подарив им забавные и креативные подарки. И правильно делают, ибо смех продлевает и жизнь, и любовь.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: День всех влюбленных   День святого Валентина   Юмор   день Валентина   день всех влюблённых   идеи подарков   креативные подарки   подарки   романтические подарки   своими руками подарки   
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7  комментариев
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9k
Владимир 47 минут назад
Что такое "Валентинов день"?
Это как "Татьянин" или "Вера, Надежда, Любовь" ?
Валентинов поздравлять надо?
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10k
Hunson Abadeer 4 минуты назад
иностранная блевотня
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10k
Zемляк 16 минут назад
Лучший мой прдарок - это забыть про этот день нах.
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127k
Аааа Полчаса назад
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