Как порадовать своих близких в День Валентина

Через две недели наступит День всех влюблённых. Для одних людей это серьезное событие, полное романтических переживаний. Другие полностью этот день игнорируют. А третьи относятся к нему как к хорошему поводу порадовать и рассмешить своих близких, подарив им забавные и креативные подарки. И правильно делают, ибо смех продлевает и жизнь, и любовь.

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1. "Моя девушка подарила мне футболку с надписью "Лучший кошачий папа в мире". Но кот внес свои коррективы, усевшись прямо на слово "папа" и заявил, что лучший в мире - он" 0 Источник:

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2. "Валентинка, которую я сделал для своей мамы в 5 лет: "Мама, спасибо, что готовишь для меня еду, чтобы я не умер" 0 Источник:

3. "Я нарисовал свой автопортрет в стиле пин-ап и подарил жене на День Валентина. Как она смеялась!" 0 Источник:

4. "Я подарила своим родителям на День Валентина солонку и перечницу. Срисовано с них" 0 Источник:

5. "Нашла для мужа идеальную открытку на День влюбленных. Он подарил мне точно такую же!" 0 Источник:

6. "Жена приготовила для меня торт на День Валентина. С надписью "Я терплю тебя" 0 Источник:

7. "Жена два месяца потратила, чтобы сделать для меня подарок. Это из моего любимого сериала IT Crowd. "А вы пробовали выключить и снова включить?" 0 Источник:

8. "С Днем Валентина! Надеюсь, хорошо поработал! Как насчет романтичного фильма и обнимашек? Ладно, шучу. В холодильнике пиво. Разбуди меня, если соскучишься" 0 Источник:

9. "Жена терпеть не может эту мою фотографию. Поэтому я подарил ей на День влюбленных покрывало с этим снимком" 0 Источник:

10. Самодельная открытка на День влюбленных. Кто-то очень постарался 0 Источник:

11. "Открытка, которую я купила для мужа и немного исправила. "Моя любовь! Я никогда не вспомню наш первый поцелуй, потому что я была пьяна" Зато честно" 0 Источник:

12. "Открытка от жены. "Я люблю тебя так же, как хоббит любит второй завтрак". Значит очень сильно" 0 Источник:

13. "Лучшая открытка от моего мужа: "Я до сих пор не понимаю, как ты вышла из френд-зоны. Но я рад, что ты меня обхитрила" 0 Источник:

14. "Я несу вам любовь" 0 Источник:

15. "8 лет назад я ради смеха сделал кружку на День Валентина с жутким фотошопом нашей семейной фотографии, и с тех пор это стало традицией" 0 Источник:

16. "Когда жена любит собаку больше тебя, получаешь в День Валентина вот такой подарок" 0 Источник:

17. "Мужчинам тоже нужно дарить цветы! Поэтому я подарила своему парню особенный букет" 0 Источник:

18. "Женщины, внимание! Вот самый правильный подгон возлюбленному на День Валентина" 0 Источник:

19. "Моя девушка намекнула, что хочет плюшевого мишку в подарок на День Валентина. Надеюсь, ей понравится" 0 Источник:

20. "Подарок на День святого Валентина, который я заказал для своей девушки, наконец-то прибыл" 0 Источник:

21. "Жена подарила мне шикарный букет. Стебли из копченых колбасок" 0 Источник:

22. "Моя жена одержима леггинсами. Подарил ей леггинсы с изображением своего лица" 0 Источник: