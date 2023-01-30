Как порадовать своих близких в День Валентина

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Через две недели наступит День всех влюблённых. Для одних людей это серьезное событие, полное романтических переживаний. Другие полностью этот день игнорируют. А третьи относятся к нему как к хорошему поводу порадовать и рассмешить своих близких, подарив им забавные и креативные подарки. И правильно делают, ибо смех продлевает и жизнь, и любовь.
1. "Моя девушка подарила мне футболку с надписью "Лучший кошачий папа в мире". Но кот внес свои коррективы, усевшись прямо на слово "папа" и заявил, что лучший в мире - он"
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2. "Валентинка, которую я сделал для своей мамы в 5 лет: "Мама, спасибо, что готовишь для меня еду, чтобы я не умер"
3. "Я нарисовал свой автопортрет в стиле пин-ап и подарил жене на День Валентина. Как она смеялась!"
7. "Жена два месяца потратила, чтобы сделать для меня подарок. Это из моего любимого сериала IT Crowd. "А вы пробовали выключить и снова включить?"
8. "С Днем Валентина! Надеюсь, хорошо поработал! Как насчет романтичного фильма и обнимашек? Ладно, шучу. В холодильнике пиво. Разбуди меня, если соскучишься"
9. "Жена терпеть не может эту мою фотографию. Поэтому я подарил ей на День влюбленных покрывало с этим снимком"
11. "Открытка, которую я купила для мужа и немного исправила. "Моя любовь! Я никогда не вспомню наш первый поцелуй, потому что я была пьяна" Зато честно"
12. "Открытка от жены. "Я люблю тебя так же, как хоббит любит второй завтрак". Значит очень сильно"
13. "Лучшая открытка от моего мужа: "Я до сих пор не понимаю, как ты вышла из френд-зоны. Но я рад, что ты меня обхитрила"
15. "8 лет назад я ради смеха сделал кружку на День Валентина с жутким фотошопом нашей семейной фотографии, и с тех пор это стало традицией"
19. "Моя девушка намекнула, что хочет плюшевого мишку в подарок на День Валентина. Надеюсь, ей понравится"
20. "Подарок на День святого Валентина, который я заказал для своей девушки, наконец-то прибыл"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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