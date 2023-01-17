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Участница британского телешоу рассказала о том, как вышла замуж за своё одеяло

Участница британского телешоу рассказала о том, как вышла замуж за своё одеяло

Автор:
17 января 2023 17:21
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   арт-проект   близкие отношения   вышла замуж   день Валентина   и такое бывает   одеяло   одиночество   под одеялом   
1628
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Женщина, которая вышла замуж за одеяло, утверждает, что теплее, ближе и роднее отношений у неё не было за всю жизнь. Логично!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   арт-проект   близкие отношения   вышла замуж   день Валентина   и такое бывает   одеяло   одиночество   под одеялом   
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12  комментариев
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72k
Доктор Джонс Час назад
Ипанутым нет покоя...
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turyst 16 минут назад
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2k
Владимир 22 минуты назад
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1k
c3nsor3d 39 минут назад
Мне удручает только ФАКТ, ... - на опросах... - "Как ы относитесь к гетеросексуалам?"...
БЛИН!... Народ!!! Гетесексуалы = это нормальны М+Ж... (!!!!!!!!!!!!!!)
Запомните!... (дебилы)
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1k
c3nsor3d 42 минуты назад
Знаете.... Мне так глубоко похер, когда загнивает (А, бы прогноз, что загнётся запад!) ... = ВОТ вам и "пурум-пурум"... Эти дебилы сами себя ушатывают - аминь(!) :-)
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4k
Трям 42 минуты назад
А что у нее за говно из башки лезет и почему оно синее?
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7k
Copycat 43 минуты назад
как говорил один мой знакомый "у них там скоро почти не останется людей которые любят трахать противоположный пол"
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
21k
166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 51 минуту назад
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270
Alek Sadika Час назад
Раньше в дурку таких определяли, а если выпускали то на сильнодействующих препаратах. А теперь они нормальным в уши задувают какие они ипанутые и тащатся от этого
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2k
MPEG-8 Час назад
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3k
Директор свежего воздуха Час назад
Остаётся только пожелать не останавливаться на достигнутом.
Кстати, пришла на ум идея, где наше Министерство обороны может неплохо заработать. Есть инфа, что от солдатского матраса можно забеременеть, чем ска не женихи чувствую, эта тема там будет в тренде!
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