Участница британского телешоу рассказала о том, как вышла замуж за своё одеяло

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Женщина, которая вышла замуж за одеяло, утверждает, что теплее, ближе и роднее отношений у неё не было за всю жизнь. Логично!
49-летняя Паскаль Селлик приняла участие в британском телешоу This Morning, чтобы рассказать о самых идеальных отношениях, которые у нее когда-либо случались. Это отношения с ее одеялом.
По словам женщины, ближе и надежнее она никого не встречала. Именно поэтому несколько лет назад она официально в присутствии 120 гостей вышла за него замуж. Церемония состоялась в Эксетере в День святого Валентина в 2019 году. Невеста была на ней в пижаме и тапочках.
По словам женщины, ближе и надежнее она никого не встречала. Именно поэтому несколько лет назад она официально в присутствии 120 гостей вышла за него замуж. Церемония состоялась в Эксетере в День святого Валентина в 2019 году. Невеста была на ней в пижаме и тапочках.
Естественно, дресс-кодом для гостей торжества были халаты, плюшевые мишки, домашние комбинезоны и тапочки, поэтому все чувствовали себя очень уютно.
"Думаю, это была любовь с первого взгляда, — рассказала Паскаль Селлик ведущим телешоу Филиппу Шофилду и Холли Уиллоуби. — У меня были и другие одеяла, но я всегда была верна этому".
После официальной церемонии был устроен прекрасный свадебный прием, организатором которого выступила художница Анна Фитцджеральд.
Невеста, закутавшись в "жениха", станцевала с ним свой "первый танец" под песню Dido "Спасибо", исполненную вживую местной группой, а также были произнесены все обычные в таком случае торжественные речи и тосты.
"Думаю, это была любовь с первого взгляда, — рассказала Паскаль Селлик ведущим телешоу Филиппу Шофилду и Холли Уиллоуби. — У меня были и другие одеяла, но я всегда была верна этому".
После официальной церемонии был устроен прекрасный свадебный прием, организатором которого выступила художница Анна Фитцджеральд.
Невеста, закутавшись в "жениха", станцевала с ним свой "первый танец" под песню Dido "Спасибо", исполненную вживую местной группой, а также были произнесены все обычные в таком случае торжественные речи и тосты.
На телешоу Паскаль Селлик рассказала, что всё это действо было организовано группой художников с целью распространить и поддержать идею о том, что чувствовать себя одиноким в День святого Валентина — это нормально, и это нормально — провести весь день, закутавшись в пуховое одеяло.
По крайней мере, на одеяло вы можете положиться всегда, в любой момент!
По крайней мере, на одеяло вы можете положиться всегда, в любой момент!
По словам Селлик, её бойфренд с большим пониманием отнёсся к этой свадьбе, ведь она объяснила ему, что это исключительно художественная акция, арт-проект, и ревновать ее к одеялу не стоит. Тем более что ее отношения с одеялом не носят оттенка сексуальности. Это, скорее, близкая дружба.
"Наш арт-проект был направлен на то, чтобы показать: в день Валентина люди могут чувствовать себя немного одинокими. И знаете что? Уделите это время любви и заботе о себе, поваляйтесь в обнимку со своим пуховым одеялом, отдохните и выбросьте из головы грустные мысли. Одеяло вас любит", — посоветовала Селлик телезрителям.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Юмор арт-проект близкие отношения вышла замуж день Валентина и такое бывает одеяло одиночество под одеялом
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Кстати, пришла на ум идея, где наше Министерство обороны может неплохо заработать. Есть инфа, что от солдатского матраса можно забеременеть, чем ска не женихи чувствую, эта тема там будет в тренде!