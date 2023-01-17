Участница британского телешоу рассказала о том, как вышла замуж за своё одеяло

Естественно, дресс-кодом для гостей торжества были халаты, плюшевые мишки, домашние комбинезоны и тапочки, поэтому все чувствовали себя очень уютно. "Думаю, это была любовь с первого взгляда, — рассказала Паскаль Селлик ведущим телешоу Филиппу Шофилду и Холли Уиллоуби. — У меня были и другие одеяла, но я всегда была верна этому". После официальной церемонии был устроен прекрасный свадебный прием, организатором которого выступила художница Анна Фитцджеральд. Невеста, закутавшись в "жениха", станцевала с ним свой "первый танец" под песню Dido "Спасибо", исполненную вживую местной группой, а также были произнесены все обычные в таком случае торжественные речи и тосты.

2023-01-17T17:21:17+03:00