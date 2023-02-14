Праздник, который не состоялся: в Индии отказались заменять День Святого Валентина

День флористов, парфюмеров, ювелиров и продавцов шоколада подходит к концу. Надеемся, что все успели купить подарок своей второй половинке. А если ее у вас по какой-то причине нет, то можно порадовать самого себя любимого.
Впрочем, если вы принципиально не празднуете этот навязанный обществу западом праздник, то вы такие не одни. В Индии например предложили вовсе 14 февраля переименовать из Дня Святого Валентина в День обнимания коров.
Как считают в местном Совете по защите животных, данное решение могло бы решить сразу несколько проблем. Во-первых, это должно повысить «духовную близость с предками», поскольку возвращает современное общество к традиционному почетанию крупнорогатого скота. Во-вторых, инициатива должна дать отпор западной культурной экспансии.
Но сами индусы идею пока восприняли, собственно, как и многие пользователи в интернете — с насмешкой. Конечно, кто же откажется от валентинки и возможности проявить чувства симпатии к своему объекту вожделения. Поэтому идея с треском провалилась и никакого Дня обнимания коров не будет.
Источник:
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Мысль хорошая, но у меня в одном " сарае "больше 150 голов!
У меня руки отвалятся, всех обнимать