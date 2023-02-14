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Праздник, который не состоялся: в Индии отказались заменять День Святого Валентина

Праздник, который не состоялся: в Индии отказались заменять День Святого Валентина

Автор:
14 февраля 2023 22:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 14 февраля   День всех влюбленных   Индия   интересно   коровы   праздник   смешно   
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День флористов, парфюмеров, ювелиров и продавцов шоколада подходит к концу. Надеемся, что все успели купить подарок своей второй половинке. А если ее у вас по какой-то причине нет, то можно порадовать самого себя любимого.

Впрочем, если вы принципиально не празднуете этот навязанный обществу западом праздник, то вы такие не одни. В Индии например предложили вовсе 14 февраля переименовать из Дня Святого Валентина в День обнимания коров.

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Как считают в местном Совете по защите животных, данное решение могло бы решить сразу несколько проблем. Во-первых, это должно повысить «духовную близость с предками», поскольку возвращает современное общество к традиционному почетанию крупнорогатого скота. Во-вторых, инициатива должна дать отпор западной культурной экспансии.

Но сами индусы идею пока восприняли, собственно, как и многие пользователи в интернете — с насмешкой. Конечно, кто же откажется от валентинки и возможности проявить чувства симпатии к своему объекту вожделения. Поэтому идея с треском провалилась и никакого Дня обнимания коров не будет.

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Метки: 14 февраля   День всех влюбленных   Индия   интересно   коровы   праздник   смешно   
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3  комментария
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13k
a_komolow 2 часа назад
### В Индии например предложили вовсе 14 февраля переименовать из Дня Святого Валентина в День обнимания коров. ###

Мысль хорошая, но у меня в одном " сарае "больше 150 голов!
У меня руки отвалятся, всех обнимать
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2k
Lexx Час назад
Праздник католический. На хрена он индусам.
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