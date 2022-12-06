Спорим, вы не догадаетесь, что вам подарили?

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Во многих странах упаковка подарков перед рождественскими и новогодними праздниками - процесс не менее важный и увлекательный, чем их приобретение. Дарители тщательно заворачивают презенты родным и друзьям в подарочную упаковку таким образом, чтобы те ни за что не догадались повнешнему виду, что им подарили. Не хотите ли вы так же развлечься в праздники? Вручение таких новогодних даров здорово развлечет всю компанию!
Этот даритель из США не хотел, чтобы его отец не догадался, что получит в подарок гаечные ключи, поэтому искусно обернул их в форме гитары.
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Мать-одиночка из США не могла позволить себе купить для дочери лошадь. Она сделала упаковку в форме животного, внутри которой была подарочная карта на уроки верховой езды.
Садовник-любитель очень удивился, обнаружив, что этот подарок в форме лейки на самом деле содержит внути маленький USB-накопитель.
Обрадованный получатель подарка из Мексики поделился видом презента, который выглядит как стул. Но порвите сиденье, и вы найдете iPhone!
В этой упаковке в морском стиле нет модели лодки. Таким образом дарители искусно обернули обычный зонт.
Отец из Нью-Джерси, США получил от детей дрон, искусно замаскированный под большой цилиндр.
Еще один американский даритель решил, что вручать конфеты в коробке скучно, и вместо этого выбрал вертолет.
Этот подарок в виде искусно свернутого из упаковочной бумаги динозавра, на самом деле содержит шар для боулинга.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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