Спорим, вы не догадаетесь, что вам подарили?

Во многих странах упаковка подарков перед рождественскими и новогодними праздниками - процесс не менее важный и увлекательный, чем их приобретение. Дарители тщательно заворачивают презенты родным и друзьям в подарочную упаковку таким образом, чтобы те ни за что не догадались повнешнему виду, что им подарили. Не хотите ли вы так же развлечься в праздники? Вручение таких новогодних даров здорово развлечет всю компанию!

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0 Источник: Этот даритель из США не хотел, чтобы его отец не догадался, что получит в подарок гаечные ключи, поэтому искусно обернул их в форме гитары.

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0 Источник: Мать-одиночка из США не могла позволить себе купить для дочери лошадь. Она сделала упаковку в форме животного, внутри которой была подарочная карта на уроки верховой езды.

0 Источник: Садовник-любитель очень удивился, обнаружив, что этот подарок в форме лейки на самом деле содержит внути маленький USB-накопитель.

0 Источник: Обрадованный получатель подарка из Мексики поделился видом презента, который выглядит как стул. Но порвите сиденье, и вы найдете iPhone!

0 Источник: В этой упаковке в морском стиле нет модели лодки. Таким образом дарители искусно обернули обычный зонт.

0 Источник: Отец из Нью-Джерси, США получил от детей дрон, искусно замаскированный под большой цилиндр.

0 Источник: Еще один американский даритель решил, что вручать конфеты в коробке скучно, и вместо этого выбрал вертолет.

0 Источник: А внутри этого самолетика кроется банальный вантуз для унитаза.

0 Источник: А этот креативный даритель из США сделал зонт для гольфа похожим на пушку.

0 Источник: Этот подарок в виде искусно свернутого из упаковочной бумаги динозавра, на самом деле содержит шар для боулинга.