FISHKINET
Сообщество Юмор 16047 постов • 3226 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Спорим, вы не догадаетесь, что вам подарили?

Спорим, вы не догадаетесь, что вам подарили?

Автор:
06 декабря 2022 18:28
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   догадайся сам   забавно   подарки   праздники   приятный сюрприз   смешно   упаковка   
1670
12
Во многих странах упаковка подарков перед рождественскими и новогодними праздниками - процесс не менее важный и увлекательный, чем их приобретение. Дарители тщательно заворачивают презенты родным и друзьям в подарочную упаковку таким образом, чтобы те ни за что не догадались повнешнему виду, что им подарили. Не хотите ли вы так же развлечься в праздники? Вручение таких новогодних даров здорово развлечет всю компанию!
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   догадайся сам   забавно   подарки   праздники   приятный сюрприз   смешно   упаковка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Alex 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
9k
kirpal 44 секунды назад
Некоторые упаковщики еще те затейники
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Татьяна Юсова 2 часа назад
"...внутри самолетика кроется банальный вантуз для унитаза"

Кому его дарили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

83650



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Популярный Ам Ням добрался и до нас
Популярный Ам Ням добрался и до нас
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Кот принес хозяйке голову аллигатора
Кот принес хозяйке голову аллигатора
10 главных премьер фильмов для киноманов
10 главных премьер фильмов для киноманов
Выбираем главную новогоднюю красавицу
Выбираем главную новогоднюю красавицу
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный бизнес-тренер

Лучшие демотиваторы
Начальники такие начальники

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#автомобили#позитив#забавно#история#фотографии#дети#улыбнуло
#Юмор#животные#картинки#дтп#автомир#СССР#подборка#удивительно#новости#Россия
#интересно#факты#Разное#люди#аварии#авто аварии#сатира#в мире#Приколы#Прошлое
Выбираем главную новогоднюю красавицу Выбираем главную новогоднюю красавицу Техника безопасности? Нет, не слышали! Техника безопасности? Нет, не слышали! 20+ случаев, когда онлайн-покупки оказались настоящей подставой 20+ случаев, когда онлайн-покупки оказались настоящей подставой Когда самоирония – твоё второе имя. Или даже первое Когда самоирония – твоё второе имя. Или даже первое Тайская модель с юмором показывает, что на самом деле скрывается за снимками из соцсетей Тайская модель с юмором показывает, что на самом деле скрывается за снимками из соцсетей Россия - страна отважных Россия - страна отважных

На что жалуетесь?

Вернуться