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30 дизайнеров, которые хотели нажиться на Дне святого Валентина и облажались

30 дизайнеров, которые хотели нажиться на Дне святого Валентина и облажались

Автор:
13 февраля 2023 14:31
Сообщество : Юмор
Метки: День всех влюбленных   День святого Валентина   Романтика   Юмор   капитализм   плохой дизайн   
2416
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Каждый год 14 февраля люди во всем мире достают свои кошельки, чтобы порадовать свою вторую половинку подарком ко Дню всех влюбленных. Пытаясь нажиться на празднике, производители заваливают полки всевозможными товарами в упаковке с сердечками, пытаясь привлечь внимание потенциальных покупателей. Но не все эти попытки удачны…

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: День всех влюбленных   День святого Валентина   Романтика   Юмор   капитализм   плохой дизайн   
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15  комментариев
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64k
Татьяна Юсова Час назад
Какой праздник, такие и подарки.
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3k
VPJ 8 минут назад
Парни!!!! Для шыбко умных ваших спутниц...к луперкалиям отправляйте. То есть, девы страстно должны отдаваться не за бабло, а любя. Согласно мученическим Актам V-VI веков,.
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6k
Компьютер DELL монитором 13 минут назад
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75k
7guest 17 минут назад
В день святого Валентина я нажруся как скотина.
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41k
turyst 18 минут назад
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2k
STRiX 19 минут назад
Моей жене нравится этот праздник, поэтому заказал большой букет из клубники в шоколаде, завтра вместе полакомимся. И плевать чей он (праздник) и для кого. Главное порадовать свою любимку =)
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1k
Vladislav Grigorenko 22 минуты назад
"Папа хотел испечь печенье в форме сердца на День святого Валентина. Не уверена, стоит ли мне говорить ему, в форме чего у него получились печенье" - не учи отца е...ться! Он лучше знает, какая форма для любви подходит!
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2k
Anners Полчаса назад
Полная херня
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258
sergizs 37 минут назад
Праздник для Папа 1 и Папа 2 ,причём тут дамы ?
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53k
Олег 38 минут назад
пусть педики сами со своими подарками разбираются
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5k
BenderRodriguez Час назад
2. Что не так с шариками?
8. Это вообще гениально! Никто не приведёт девушку и жену одновременно. А если и найдётся такой, то он заслуживает бесплатного угощения.
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