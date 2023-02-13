30 дизайнеров, которые хотели нажиться на Дне святого Валентина и облажались

Каждый год 14 февраля люди во всем мире достают свои кошельки, чтобы порадовать свою вторую половинку подарком ко Дню всех влюбленных. Пытаясь нажиться на празднике, производители заваливают полки всевозможными товарами в упаковке с сердечками, пытаясь привлечь внимание потенциальных покупателей. Но не все эти попытки удачны…
3. "Сын моей девушки купил нам конфеты на День святого Валентина. Я не уверен, что именно он пытается нам сказать"
8. У входа в ресторан: "Приведешь девушку: скидка 20%. Приведешь жену: скидка 40%. Приведешь их обеих одновременно: БЕСПЛАТНО"
12. "У моей невесты есть "эльф на день святого Валентина". Как будто Санта присоединился к Ку-клукс-клану"
15. Слова, которые мечтает услышать каждая девушка в День всех влюбленных: "Я собираюсь тебя похитить и связать скотчем"
16. "На торте-мороженом, который я заказал на День святого Валентина, было написано «Я люблю тебя», но парочка букв отвалилась во время транспортировки"
17. "Папа хотел испечь печенье в форме сердца на День святого Валентина. Не уверена, стоит ли мне говорить ему, в форме чего у него получились печенья"
20. "Давайте пририсуем этой кружке мизинец и назовем ее подарком на День святого Валентина. Гениально"
23. "Сестра не хотела ничего писать на торте ко Дню святого Валентина, поэтому попросила «просто маленькое сердечко, пожалуйста»"
24. "Как они умудрились повернуть буквы в нужную сторону, но выставить их в обратном порядке, не осознав этого?"
26. "В местном продуктовом магазине ко Дню святого Валентина продают куски мяса в форме сердца"
28. "Собирался подарить маме воздушный шарик на День святого Валентина, потому что она живет одна, но вот что пришло по почте"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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8. Это вообще гениально! Никто не приведёт девушку и жену одновременно. А если и найдётся такой, то он заслуживает бесплатного угощения.