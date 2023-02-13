30 дизайнеров, которые хотели нажиться на Дне святого Валентина и облажались

Каждый год 14 февраля люди во всем мире достают свои кошельки, чтобы порадовать свою вторую половинку подарком ко Дню всех влюбленных. Пытаясь нажиться на празднике, производители заваливают полки всевозможными товарами в упаковке с сердечками, пытаясь привлечь внимание потенциальных покупателей. Но не все эти попытки удачны…